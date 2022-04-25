«Бенфика» выиграла еврокубок – спустя 11 проигранных финалов. 60 лет все обсуждали «проклятие Белы Гуттманна»
История о проклятии Белы Гуттманна всем давно известна. В 1962 году он второй раз выиграл с «Бенфикой» Кубок чемпионов, а потом получил отказ на просьбу о повышении зарплаты. Гуттманн ушел из клуба, бросив легендарную фразу:
«Без меня в течение ста лет «Бенфика» не сможет выиграть ни один европейский кубок», – так она звучала.
И правда:
❌ 1963, финал Кубка чемпионов: повела в игре против «Милана» и проиграла 1:2.
❌ 1965, финал Кубка чемпионов: 0:1 от «Интера».
❌ 1968, финал Кубка чемпионов: ничья в основное время, но 1:4 от «МЮ» по итогам овертайма.
❌ 1983, финал Кубка УЕФА: 0:1 и 1:1 от «Андерлехта».
❌ 1988, финал Кубка чемпионов: поражение по пенальти от «ПСВ».
❌ 1990, финал Кубка чемпионов: 0:1 от «Милана».
❌ 2013, финал Лиги Европы: 1:2 от «Челси» с голом на последней минуте.
❌ 2014, финал Лиги Европы: поражение по пенальти от «Севильи».
А потом вмешалась и юношеская Лига чемпионов:
❌ 2014, финал ЮЛЧ: 0:3 от «Барселоны».
❌ 2017: финал ЮЛЧ: 1:2 от «Зальцбурга».
❌ 2020: финал ЮЛЧ: 2:3 от «Реала».
Всего 11 финалов. И ведь юношеских ЛЧ в истории состоялось всего семь, но и там три финала «Бенфике» не покорились.
В 2022-м она добралась еще до одного. Стала лучшей в группе с киевским «Динамо», «Барселоной» и «Баварией», выбила «Мидтьюлланд» и «Спортинг», а в полуфинале против «Ювентуса» почти весь матч играла в меньшинстве, но победила по пенальти.
Финал против «Зальцбурга» получился праздничным – «Бенфика» выиграла 6:0. Нету и Араухо забили по голу в первые 15 минут, а во втором тайме еще три в течение 16 минут влетели от Ндура, Араухо и Семеду. В конце игры Араухо оформил хет-трик.
Гуттманн умер в 1981 году. Он был похоронен в Вене. Перед финалом-1990, который проходил как раз в Вене, на могилу Гуттманна пришел Эйсебио, чтобы снять проклятие. То же самое Эйсебио сделал и в 2013-м. Ничего не сработало. Восемь еврофиналов были проиграны.
Гуттманн ничего не мог знать о Юношеской ЛЧ, так как она появилась только через 32 года после его смерти. Но и в ней «Бенфика», доходя до финалов в половине турниров, победила лишь однажды – в 2022 году. Спустя 60 лет после тех слов, которые сказал Гуттманн.