«Бенфика» выиграла еврокубок – спустя 11 проигранных финалов. 60 лет все обсуждали «проклятие Белы Гуттманна»

И правда:

❌ 1963, финал Кубка чемпионов: повела в игре против «Милана» и проиграла 1:2.

❌ 1965, финал Кубка чемпионов: 0:1 от «Интера».

❌ 1968, финал Кубка чемпионов: ничья в основное время, но 1:4 от «МЮ» по итогам овертайма.

❌ 1983, финал Кубка УЕФА: 0:1 и 1:1 от «Андерлехта».

❌ 1988, финал Кубка чемпионов: поражение по пенальти от «ПСВ».

❌ 1990, финал Кубка чемпионов: 0:1 от «Милана».

❌ 2013, финал Лиги Европы: 1:2 от «Челси» с голом на последней минуте.

❌ 2014, финал Лиги Европы: поражение по пенальти от «Севильи».

А потом вмешалась и юношеская Лига чемпионов:

❌ 2014, финал ЮЛЧ: 0:3 от «Барселоны».

❌ 2017: финал ЮЛЧ: 1:2 от «Зальцбурга».

❌ 2020: финал ЮЛЧ: 2:3 от «Реала».

Всего 11 финалов. И ведь юношеских ЛЧ в истории состоялось всего семь, но и там три финала «Бенфике» не покорились.

В 2022-м она добралась еще до одного. Стала лучшей в группе с киевским «Динамо», «Барселоной» и «Баварией», выбила «Мидтьюлланд» и «Спортинг», а в полуфинале против «Ювентуса» почти весь матч играла в меньшинстве, но победила по пенальти.

Финал против «Зальцбурга» получился праздничным – «Бенфика» выиграла 6:0. Нету и Араухо забили по голу в первые 15 минут, а во втором тайме еще три в течение 16 минут влетели от Ндура, Араухо и Семеду. В конце игры Араухо оформил хет-трик.