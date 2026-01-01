Бела Гуттманн

Годы жизни
1900-1981
Инфо
Венгерский и австрийский футболист и тренер
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«Бенфика» выиграла еврокубок – спустя 11 проигранных финалов. 60 лет все обсуждали «проклятие Белы Гуттманна»
#Бенфика
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