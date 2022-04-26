«Порту» не проигрывал в лиге полтора года – 58 матчей

«Порту» проиграл «Браге» в матче чемпионата Португалии (0:1) и прервал рекордную серию без поражений:

Последний проигрыш был в октябре 2020 года.

После этого «Порту» провел 58 матчей в чемпионате: 47 побед и 11 ничьих.

Ни один другой португальский клуб не достигал таких результатов.

Вторая по длительности серия в Португалии принадлежит «Бенфике». Она установила ее еще в 1978 году, когда не проигрывала в течение 56 игр. Спустя 44 года «Порту» сначала повторил ее рекорд, а потом превзошел его.

Превзойти же рекорд европейских топ-лиг «Порту» не смог. Ему не хватило одного матча без поражений до обновления рекорда «Милана». В 1991-1993 годах, когда команду возглавлял Фабио Капелло, она не проигрывала в течение тех же 58 матчей.

Лучшим же в Европе остается румынский «Стяуа», прошедший без поражений 104 матчей в период с 1986 по 1989 год. К 1989 году команда пять раз подряд побеждала в чемпионате, а на международных турнирах брала Кубок европейских чемпионов-1985/86.

Лучшие серии без поражений в Европе:

🇷🇴 104: «Стяуа» (1986-1989)

🇬🇮 88: «Линкольн» (2009-2014)

🇲🇩 63: «Шериф» (2006-2008)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 63: «Селтик» (1915-1917)

🇪🇪 62: «Левадия» (2008-2009)

🇧🇪 60: «Юнион» (1933-1935)

🇦🇲 59: «Ширак» (1993-1995)

🇦🇲 59: «Пюник» (2002-2004)

🇮🇹 58: «Милан» (1991-1993)

🇬🇷 58: «Олимпиакос» (1972-1974)

🇱🇻 58: «Сконто» (1993-1996)

🇵🇹 58 «Порту» (2020-2022)

🇵🇹 56: «Бенфика» (1976-1978)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 56: «Селтик» (2016-2017)

Несмотря на серию без поражений, «Порту» в прошлом сезоне занял второе место. Он отстал на пять очков от «Спортинга». В этом сезоне «Порту» лидирует, но опережает тот же «Спортинг» только на шесть очков.