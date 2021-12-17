Чемпионат Португалии
Порту
Бенфика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат Португалии #Порту #Бенфика

«Порту» нанял колдунью и платит ей как врачу 15 тысяч евро в месяц. Ранее «Порту» обвинял «Бенфику» в шаманстве

2 часа назад
Михаил Морозов

В последние девять дней 2021 года главное противостояние в Португалии пройдет сразу дважды: «Порту» и «Бенфика» сыграют в Кубке и чемпионате. В Португалии уже идет разогрев.

Оказывается, в «Порту» почти полгода на большой зарплате работает колдун. И ведь именно «Порту» за то же самое критиковал «Бенфику» четыре года назад.

Колдун в «Порту» – как это, что это?

A Bola в трех абзацах рассказала такую историю со ссылкой на I:

🪄 83-летний президент «Порту» Пинту да Кошта давно пользовался услугами знахарки Мадалены Аросо.

🪄 С июля 2021-го она работает в клубе как врач.

🪄 Притом ее ежемесячная зарплата – 15 тысяч евро (примерно 1,2 млн в переводе на рубли). И это больше, чем у любого другого сотрудника структуры «Порту».

🪄 Все это – в условиях финансового фэйр-плей, который призывает клубы не тратить лишние средства и направлен против отмывания денег. А у «Порту» с ним были (да и остаются) некоторые проблемы.

Главная причина – нужно вернуть титул, который в прошлом сезоне неожиданно выиграл «Спортинг».

Мадалена Аросо – кто она такая?

Информации не так много. Известно, что она занимается покупкой и продажей недвижимости. Пинту да Кошту и остальных руководителей «Порту» она принимала в своем офисе прямо напротив «Драгау». А после ухода в «Порту» закрыла офис. С зарплатой в 15 тысяч он, видимо, не потребовался.

Деньги она получает наличными со счета предпринимателя Хосе Педро Пиньо – близкого к да Коште человека. «Порту» отрицал, что Пиньо имеет какое-то отношение к клубу, после его нападения на оператора после одной из игр. Но он часто смотрит матчи на «Драгау» и консультирует да Кошту.

И что она наколдовала?

✅ В лиге делит первое место со «Спортингом», результаты – супер: из 14 матчей – 12 побед и две ничьи.

✅ В Кубке – 5:0 и 5:1, впереди 1/8 финала против «Бенфики».

❌ В Кубке лиги не срослось – «Порту» мимо полуфиналов.

❌ В Лиге чемпионов тоже было близко к плей-офф, но результат – вылет в Лигу Европы.

«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф

«Если бы колдовство работало, все африканские страны стали бы чемпионами мира», – один из комментариев под новостью на Record.

Что-то подобное было в «Бенфике»?

О да. Это история из 2017 года. В сезоне-2016/17 «Бенфика» выиграла чемпионат (в четвертый раз подряд), Кубок и Суперкубок Португалии, а также играла в плей-офф Лиги чемпионов. Через месяц после окончания сезона директор «Порту» по связям с общественностью Франсиску Маркеш набросился на «Бенфику».

💫 Он представил скрины переписки президента «Бенфики» Луиша Филиппе Виейры с колдуном из Гвинеи-Биссау.          

💫 В них колдун высветил расценки за свою работу, Виейра согласился.

💫 Прокол произошел 8 марта – «Бенфика» не была фаворитом в 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии» даже после домашней победы 1:0, но проиграла в гостях слишком уж крупно – 0:4. Колдун объяснил, что его поручение выполнили неправильно, но больше такого не повторится. Да, не повторилось – два трофея в Португалии весной «Бенфика» взяла.

💫 Официально сам колдун подтверждал, что общался с Виейрой, но не было никакого колдовства и никакого контракта.

💫 Виейра выразился емко: «Наш главный колдун – это тренер Руй Витория». Намекнул на заслугу тренера в успехах клуба.

«Бенфика» упустила чемпионство в следующем году, но в 2019-м выиграла его снова.

Когда смотреть, прокляла ли колдунья из «Порту» «Бенфику»?

Сразу два матча между этими командами пройдут в оставшиеся дни 2021-го.

🗓️ 23 декабря, 23:45 – матч Кубка в Порту.

🗓️ В ночь на 30 декабря, 0:00 – матч чемпионата в Порту.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат Португалии
#Порту
#Бенфика