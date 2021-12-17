«Порту» нанял колдунью и платит ей как врачу 15 тысяч евро в месяц. Ранее «Порту» обвинял «Бенфику» в шаманстве
В последние девять дней 2021 года главное противостояние в Португалии пройдет сразу дважды: «Порту» и «Бенфика» сыграют в Кубке и чемпионате. В Португалии уже идет разогрев.
Оказывается, в «Порту» почти полгода на большой зарплате работает колдун. И ведь именно «Порту» за то же самое критиковал «Бенфику» четыре года назад.
Колдун в «Порту» – как это, что это?
A Bola в трех абзацах рассказала такую историю со ссылкой на I:
🪄 83-летний президент «Порту» Пинту да Кошта давно пользовался услугами знахарки Мадалены Аросо.
🪄 С июля 2021-го она работает в клубе как врач.
🪄 Притом ее ежемесячная зарплата – 15 тысяч евро (примерно 1,2 млн в переводе на рубли). И это больше, чем у любого другого сотрудника структуры «Порту».
🪄 Все это – в условиях финансового фэйр-плей, который призывает клубы не тратить лишние средства и направлен против отмывания денег. А у «Порту» с ним были (да и остаются) некоторые проблемы.
Главная причина – нужно вернуть титул, который в прошлом сезоне неожиданно выиграл «Спортинг».
Мадалена Аросо – кто она такая?
Информации не так много. Известно, что она занимается покупкой и продажей недвижимости. Пинту да Кошту и остальных руководителей «Порту» она принимала в своем офисе прямо напротив «Драгау». А после ухода в «Порту» закрыла офис. С зарплатой в 15 тысяч он, видимо, не потребовался.
Деньги она получает наличными со счета предпринимателя Хосе Педро Пиньо – близкого к да Коште человека. «Порту» отрицал, что Пиньо имеет какое-то отношение к клубу, после его нападения на оператора после одной из игр. Но он часто смотрит матчи на «Драгау» и консультирует да Кошту.
И что она наколдовала?
✅ В лиге делит первое место со «Спортингом», результаты – супер: из 14 матчей – 12 побед и две ничьи.
✅ В Кубке – 5:0 и 5:1, впереди 1/8 финала против «Бенфики».
❌ В Кубке лиги не срослось – «Порту» мимо полуфиналов.
❌ В Лиге чемпионов тоже было близко к плей-офф, но результат – вылет в Лигу Европы.
«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
«Если бы колдовство работало, все африканские страны стали бы чемпионами мира», – один из комментариев под новостью на Record.
Что-то подобное было в «Бенфике»?
О да. Это история из 2017 года. В сезоне-2016/17 «Бенфика» выиграла чемпионат (в четвертый раз подряд), Кубок и Суперкубок Португалии, а также играла в плей-офф Лиги чемпионов. Через месяц после окончания сезона директор «Порту» по связям с общественностью Франсиску Маркеш набросился на «Бенфику».
💫 Он представил скрины переписки президента «Бенфики» Луиша Филиппе Виейры с колдуном из Гвинеи-Биссау.
💫 В них колдун высветил расценки за свою работу, Виейра согласился.
💫 Прокол произошел 8 марта – «Бенфика» не была фаворитом в 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии» даже после домашней победы 1:0, но проиграла в гостях слишком уж крупно – 0:4. Колдун объяснил, что его поручение выполнили неправильно, но больше такого не повторится. Да, не повторилось – два трофея в Португалии весной «Бенфика» взяла.
💫 Официально сам колдун подтверждал, что общался с Виейрой, но не было никакого колдовства и никакого контракта.
💫 Виейра выразился емко: «Наш главный колдун – это тренер Руй Витория». Намекнул на заслугу тренера в успехах клуба.
«Бенфика» упустила чемпионство в следующем году, но в 2019-м выиграла его снова.
Когда смотреть, прокляла ли колдунья из «Порту» «Бенфику»?
Сразу два матча между этими командами пройдут в оставшиеся дни 2021-го.
🗓️ 23 декабря, 23:45 – матч Кубка в Порту.
🗓️ В ночь на 30 декабря, 0:00 – матч чемпионата в Порту.