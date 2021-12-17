«Порту» нанял колдунью и платит ей как врачу 15 тысяч евро в месяц. Ранее «Порту» обвинял «Бенфику» в шаманстве

Колдун в «Порту» – как это, что это?

A Bola в трех абзацах рассказала такую историю со ссылкой на I:

🪄 83-летний президент «Порту» Пинту да Кошта давно пользовался услугами знахарки Мадалены Аросо.

🪄 С июля 2021-го она работает в клубе как врач.

🪄 Притом ее ежемесячная зарплата – 15 тысяч евро (примерно 1,2 млн в переводе на рубли). И это больше, чем у любого другого сотрудника структуры «Порту».

🪄 Все это – в условиях финансового фэйр-плей, который призывает клубы не тратить лишние средства и направлен против отмывания денег. А у «Порту» с ним были (да и остаются) некоторые проблемы.

Главная причина – нужно вернуть титул, который в прошлом сезоне неожиданно выиграл «Спортинг».

Мадалена Аросо – кто она такая?

Информации не так много. Известно, что она занимается покупкой и продажей недвижимости. Пинту да Кошту и остальных руководителей «Порту» она принимала в своем офисе прямо напротив «Драгау». А после ухода в «Порту» закрыла офис. С зарплатой в 15 тысяч он, видимо, не потребовался.

Деньги она получает наличными со счета предпринимателя Хосе Педро Пиньо – близкого к да Коште человека. «Порту» отрицал, что Пиньо имеет какое-то отношение к клубу, после его нападения на оператора после одной из игр. Но он часто смотрит матчи на «Драгау» и консультирует да Кошту.