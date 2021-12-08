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#Лига чемпионов #Милан #Атлетико #Порту #10AGE

«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф

2 часа назад
Михаил Морозов

Группа В перед шестым туром Лиги чемпионов:

1. «Ливерпуль» – 15 очков, и он уже давно вышел с первого места.

🟢 2. «Порту» – 5, и он пока выходит в плей-офф.

🟡 3. «Милан» – 4, и это пока Лига Европы.

🔴 4. «Атлетико» – 4, и это вылет из еврокубков.

Матчи: «Милан» – «Ливерпуль», «Порту» – «Атлетико».

Keystone Press Agency / Global Look Press

Начало матчей, везде 0:0, у каждого тогда плюс очко.

🟢 «Порту» – 6

🟡 «Милан» – 5

🔴 «Атлетико» – 5

29 минута, «Милан» забил «Ливерпулю» и выбрался на второе место. В параллельном матче 0:0.

🟢 «Милан» – 7

🟡 «Порту» – 6

🔴 «Атлетико» – 5

36 минута, «Милан» недолго держался – 1:1 с «Ливерпулем». В Порту пока те же 0:0. И все вернулось на исходные позиции:

🟢 «Порту» – 6

🟡 «Милан» – 5

🔴 «Атлетико» – 5

55 минута, «Ливерпуль» выигрывает 2:1 у «Милана». Это оставляет «Порту» в ЛЧ, но двигает «Атлетико» с последнего места в ЛЕ:

🟢 «Порту» – 6

🟡 «Атлетико» – 5

🔴 «Милан» – 4

56 минута, «Атлетико» забивает в Порту и вырывается на второе место:

🟢 «Атлетико» – 7

🟡 «Порту» – 5

🔴 «Милан» – 4

Конец матчей. «Атлетико» в конце забил еще два, а пропустил с пенальти и победил «Порту» 3:1. «Милан» так и проиграл «Ливерпулю». 

Итог:

🟢 «Атлетико» – 7 очков, это плей-офф ЛЧ. Почти час игрового времени вообще вылетал из еврокубков. Потом забил и довел матч до победы.

🟡 «Порту» – 5, это плей-офф ЛЕ. Со своей ничьей в общей сложности почти 50 минут шел в зоне ЛЧ, но поражение все спутало.

🔴 «Милан» – 4, это вылет из еврокубков. В зоне ЛЕ он находился в общей сложности около 50 минут и даже побывал семь минут в зоне ЛЧ. Но поражение все испортило.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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