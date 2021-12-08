«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
Группа В перед шестым туром Лиги чемпионов:
1. «Ливерпуль» – 15 очков, и он уже давно вышел с первого места.
🟢 2. «Порту» – 5, и он пока выходит в плей-офф.
🟡 3. «Милан» – 4, и это пока Лига Европы.
🔴 4. «Атлетико» – 4, и это вылет из еврокубков.
Матчи: «Милан» – «Ливерпуль», «Порту» – «Атлетико».
Начало матчей, везде 0:0, у каждого тогда плюс очко.
🟢 «Порту» – 6
🟡 «Милан» – 5
🔴 «Атлетико» – 5
29 минута, «Милан» забил «Ливерпулю» и выбрался на второе место. В параллельном матче 0:0.
🟢 «Милан» – 7
🟡 «Порту» – 6
🔴 «Атлетико» – 5
36 минута, «Милан» недолго держался – 1:1 с «Ливерпулем». В Порту пока те же 0:0. И все вернулось на исходные позиции:
🟢 «Порту» – 6
🟡 «Милан» – 5
🔴 «Атлетико» – 5
55 минута, «Ливерпуль» выигрывает 2:1 у «Милана». Это оставляет «Порту» в ЛЧ, но двигает «Атлетико» с последнего места в ЛЕ:
🟢 «Порту» – 6
🟡 «Атлетико» – 5
🔴 «Милан» – 4
56 минута, «Атлетико» забивает в Порту и вырывается на второе место:
🟢 «Атлетико» – 7
🟡 «Порту» – 5
🔴 «Милан» – 4
Конец матчей. «Атлетико» в конце забил еще два, а пропустил с пенальти и победил «Порту» 3:1. «Милан» так и проиграл «Ливерпулю».
Итог:
🟢 «Атлетико» – 7 очков, это плей-офф ЛЧ. Почти час игрового времени вообще вылетал из еврокубков. Потом забил и довел матч до победы.
🟡 «Порту» – 5, это плей-офф ЛЕ. Со своей ничьей в общей сложности почти 50 минут шел в зоне ЛЧ, но поражение все спутало.
🔴 «Милан» – 4, это вылет из еврокубков. В зоне ЛЕ он находился в общей сложности около 50 минут и даже побывал семь минут в зоне ЛЧ. Но поражение все испортило.