Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса

Так получилось из-за вспышки коронавируса. Всего заразились 17 игроков и представителей технического персонала. Клуб официально рассказал обо всем лиге, но она не отменила матч. Команды изначально договорились о выходе на поле, а «Бенфика» даже выпустила на матч основной состав. Вышли Сеферович, Вертонген, Отаменди, Силва и другие звезды.

Важное пояснение: «Белененсеш» не отправлял запрос о переносе матча лиге или органам здравоохранения. Клуб изначально настраивался на выход на поле и оставлял решение на руководство лиги. Президент «Белененсеша» Руи Педру Соареш сказал: «У нас 38 зарегистрированных игроков. Мы доверяем им всем. Если мы их подписываем, то считаем их ценными и пригодными для выхода на поле».

Органы здравоохранения допустили к матчу только девять футболистов. Руководство «Белененсеша» отдельно рассказывало, что все игроки клуба вакцинированы. Некоторые имеют проявления заболевания, но у большинства коронавирус протекает без симптомов. Буквально неделю назад так выглядели тренировки «Белененсеша». Даже на этом фото игроков больше, чем в заявке на матч: