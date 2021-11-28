Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
«Белененсеш» и «Бенфика» встретились в 12-м туре чемпионата Португалии. Еще 21 ноября «Белененсеш» полным составом проводил матч Кубка Португалии против «Калдаша» (5:3). На игру с «Бенфикой» клуб вышел составом из девяти человек. Половина из этого набора игроков – дебютанты или запасные. В поле сыграл даже 20-летний вратарь Монтейру.
Так получилось из-за вспышки коронавируса. Всего заразились 17 игроков и представителей технического персонала. Клуб официально рассказал обо всем лиге, но она не отменила матч. Команды изначально договорились о выходе на поле, а «Бенфика» даже выпустила на матч основной состав. Вышли Сеферович, Вертонген, Отаменди, Силва и другие звезды.
Важное пояснение: «Белененсеш» не отправлял запрос о переносе матча лиге или органам здравоохранения. Клуб изначально настраивался на выход на поле и оставлял решение на руководство лиги. Президент «Белененсеша» Руи Педру Соареш сказал: «У нас 38 зарегистрированных игроков. Мы доверяем им всем. Если мы их подписываем, то считаем их ценными и пригодными для выхода на поле».
Органы здравоохранения допустили к матчу только девять футболистов. Руководство «Белененсеша» отдельно рассказывало, что все игроки клуба вакцинированы. Некоторые имеют проявления заболевания, но у большинства коронавирус протекает без симптомов. Буквально неделю назад так выглядели тренировки «Белененсеша». Даже на этом фото игроков больше, чем в заявке на матч:
Отдельная история связана с футболистом Тибангом Фете. Он уже дважды болел коронавирусом, а теперь заразился в третий раз. Недавно Тибанг Фете вернулся из ЮАР, где прямо сейчас распространяется новый вариант коронавируса. Мы рассказывали о нем в отдельном материале. Соареш сказал, что гипотезу с заражением новым штаммом стоит рассматривать: «Он вернулся в Португалию девять дней назад, вакцинирован, а теперь снова заражен».
Игравший в роли полевого игрока вратарь Монтейру ранее занимался в академии «Бенфики». В этом матче он дебютировал во взрослом футболе. Только три футболиста из состава «Белененсеша» сыграли хотя бы один матч за клуб в этом сезоне. «Белененсеш» ранее набрал восемь очков за 11 игр. «Бенфика» и без этого матча шла в лидирующей группе чемпионата Португалии. Но занимала третье место.
Обе команды перед стартом матча вышли на поле в масках (потом сняли). Сейчас на эту игру реагируют фанаты и футболисты по всему миру. Игрок «Ман Сити» Бернарду Силва написал в твиттере: «Что это? Неужели я единственный, кто не понимает, почему эта игра не была перенесена?» Футболист «Белененсеша» Соуза написал такой твит: «Позорно». Сейчас запись удалена.
Первый тайм завершился для клуба со счетом 0:7. Так игроки располагались по позициям:
На второй тайм «Белененсеш» вообще выпустил семь человек. И еще один игрок (тот самый вратарь-полевой Монтейру) сразу получил травму. По правилам матч не может продолжаться, если в одной из команд меньше семи игроков. Поэтому игра прервалась практически сразу после перерыва. Возможное завершение игры – техническое поражение для «Белененсеша». И зачем играли?
Так завершался этот матч: