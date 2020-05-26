Дуглас Коста хотел завершить карьеру из-за травм. Ему помог ментальный тренер

В этом сезоне он пропустил 17 матчей.

«Иногда я задумывался, стоит ли мне играть дальше: я только выхожу на поле и снова получаю травму. Но потом я смотрю футбол по телевизору и понимаю, что это моя страсть, что я еще могу играть на высоком уровне.

Мне нужна была помощь и я нанял ментального тренера. Это не психолог, но он показывает, как факты из детства могут на вас повлиять», — сказал Дуглас Коста.