Россия
Евро-2020
Станислав Черчесов
10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро
02 июня, 10:33
Станислав Черчесов назвал окончательный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы. Заявка выглядит так.
Перед финальным выбором Черчесов отцепил этих игроков
Попал в расширенную заявку, но Черчесов не взял его на Евро.
Лидер «Динамо» в этом сезоне. Но на Евро не поедет.
Получил перед Евро травму, из-за которой восстанавливается неделю.
Черчесов в эфире «Матч ТВ» сказал, что эти три футболиста остаются в расположении сборной на случай, если кто-то вылетит и понадобится замена. УЕФА разрешает делать изменения в заявке до первого матча.
А вот непопадание следующих футболистов в сборную на чемпионат Европы было известно заранее, но (в теории) они могли бы усилить состав.
Основной вратарь сборной после ЧМ-2018 на чемпионат Европы точно не поедет.
Яркая весенняя часть сезона не гарантировала ему место в сборной на Евро.
Пропустит чемпионат Европы из-за бактериальной ангины.
За сезон РПЛ забил 7 мячей. Весной лишь дважды вышел в старте ЦСКА.
Был в резервном списке, но в основу сборной на Евро не попал.
Черчесов включил его в резерв сборной, но не в финальную заявку на Евро.
Во втором круге сезона много лечился. Поэтому Черчесов не включил его в заявку.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые