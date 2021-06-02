10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро

Черчесов в эфире «Матч ТВ» сказал, что эти три футболиста остаются в расположении сборной на случай, если кто-то вылетит и понадобится замена. УЕФА разрешает делать изменения в заявке до первого матча.

А вот непопадание следующих футболистов в сборную на чемпионат Европы было известно заранее, но (в теории) они могли бы усилить состав.