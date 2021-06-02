Россия
Евро-2020
Станислав Черчесов
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#Россия #Евро-2020 #Станислав Черчесов

10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро

02 июня, 10:33

Станислав Черчесов назвал окончательный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы. Заявка выглядит так.

Перед финальным выбором Черчесов отцепил этих игроков

Попал в расширенную заявку, но Черчесов не взял его на Евро.
Андрей Лунев
Лидер «Динамо» в этом сезоне. Но на Евро не поедет.
Роман Евгеньев
Получил перед Евро травму, из-за которой восстанавливается неделю.
Илья Самошников

Черчесов в эфире «Матч ТВ» сказал, что эти три футболиста остаются в расположении сборной на случай, если кто-то вылетит и понадобится замена. УЕФА разрешает делать изменения в заявке до первого матча.

А вот непопадание следующих футболистов в сборную на чемпионат Европы было известно заранее, но (в теории) они могли бы усилить состав.

Основной вратарь сборной после ЧМ-2018 на чемпионат Европы точно не поедет.
Гильерме
Яркая весенняя часть сезона не гарантировала ему место в сборной на Евро.
Федор Смолов
Пропустит чемпионат Европы из-за бактериальной ангины.
Арсен Захарян
За сезон РПЛ забил 7 мячей. Весной лишь дважды вышел в старте ЦСКА.
Федор Чалов
Был в резервном списке, но в основу сборной на Евро не попал.
Игорь Смольников
Черчесов включил его в резерв сборной, но не в финальную заявку на Евро.
Юрий Газинский
Во втором круге сезона много лечился. Поэтому Черчесов не включил его в заявку.
Антон Миранчук
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: augenklick/firo Sportphoto, Maksim Konstantinov, Dmitry Golubovich, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, ФК «Рубин», ФК «Динамо»
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