Дания не пускает на Евро-2020 русских фанатов с билетами. УЕФА поддерживает – они сами отвечают за поездку
Матчи Евро-2020 не считаются уважительной причиной для въезда в Данию
«Спорт-Экспресс» показал письмо, которое подписано генеральным секретарем РФС Александром Алаевым. В нем Алаев обращается к генеральному директору УЕФА Мартину Каллену. Алаев пишет, что РФС обеспокоен ситуацией с невозможностью допуска фанатов из России на игру против Дании.
Матч России и Дании – игра третьего тура группового этапа Евро-2020. Матчи с Бельгией и Финляндией сборная России проведет в Санкт-Петербурге – там с допуском фанатов все нормально. Игра с Данией состоится в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени. Параллельно сыграют Финляндия и Бельгия.
Расписание матчей группового этапа Евро-2020
Письмо Алаева датировано 31 мая 2021 года. Служба коммуникаций РФС уже подтвердила в интервью «Матч ТВ», что Алаев обратился в УЕФА. Важный факт: позиция датчан связана с местными ограничениями по коронавирусу. Дания считает, что посещение матчей Евро-2020 относится к туризму. По этой причине въезд в страну запрещен – виза не выдается.
Именно такую информацию разместило у себя в соцсетях датское посольство в России. Там же есть совет – все изменения можно отслеживать на сайте МИД Дании. Указаны уважительные причины для въезда в страну: Евро в них нет. РБК пишет, что около 2,5 тысяч фанатов из России теперь не попадут на матч, хотя имеют на руках купленные билеты.
УЕФА всегда продвигал игры с фанатами. Но за допуск иностранцев отвечают местные власти
В Дании матчи Евро-2020 принимает стадион «Паркен». Уже два месяца известна его разрешенная посещаемость – 11,5 тысяч человек. Это чуть меньше трети вместимости стадиона в Копенгагене. На арене «Паркен» состоятся четыре матча Евро-2020. Дания проведет там все игры группового этапа, а 28 июня стадион примет игру 1/8 финала турнира.
УЕФА весь 2021 год продвигает идею, что все топ-игры важно проводить с фанатами. По этой причине возникла ситуация с экстренным переносом финала Лиги чемпионов из Турции в Португалию. УЕФА вел переговоры с властями страны, чтобы достичь минимального процента посещаемости. Так на финал Лиги чемпионов попали 16,5 тысяч зрителей.
Похожая история и с матчами Евро. Каждый город-хозяин гарантирует определенную посещаемость матчей чемпионата Европы, которая со временем увеличивается. Поэтому Бильбао и Дублин потеряли право на проведение матчей Евро-2020. В апреле власти этих городов не пообещали посещаемость – это было основным условием проведения игры.
УЕФА забрал Евро у Бильбао. Власти публикуют заявления и требуют деньги, но сами ввели строгие ковидные правила
Президент УЕФА Чеферин рассказывал: «Главное, что мы можем точно утверждать – у нас не будет матчей Евро-2020 на пустых стадионах». Датские власти еще перед окончательным согласованием города информировали Чеферина, что стадионы могут закрыть. Или наоборот обещали пустить больше фанатов, если позволит эпидемиологическая ситуация.
УЕФА поощрял фанатов на стадионах. Но допуск иностранцев – отдельная тема даже на сайте УЕФА. Мы нашли три различных упоминания о том, что фанаты сами несут ответственность за происходящее с их поездкой в страну матча. УЕФА помогает гайдами, рассказывает о красоте этих стран, но не влияет на все разрешения.
Так УЕФА рассказывает об ответственности фанатов:
- «На покупателей билетов возлагается ответственность за проверку эпидемиологической ситуации в той стране, куда они отправляются. Болельщики могут регулярно проверять национальные и международные правительственные сайты для получения подробной свежей информации», – такая цитата есть в материале на официальном сайте Евро.
- Еще УЕФА выпускал гайд «Спланируй поездку», где подробно рассказывал о возможности посещения матчей. Отдельная страница посвящена Копенгагену. УЕФА тоже оставляет ссылку на сайт МИД Дании. Там же есть строчка об ограничении въезда в Данию: «Послаблений для владельцев билетов на матчи Евро-2020 не будет».
- В другом материале УЕФА снова объясняет, что ограничения внутри стран постоянно меняются. Планировать поездку в любую из них сложно, поэтому надо постоянно отслеживать все возможные ограничения. Жирным шрифтом выделена фраза: «Для владельцев билетов никаких исключений не будет». И другая: «Въезд из-за границы может быть вообще запрещен».