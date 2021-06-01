Дания не пускает на Евро-2020 русских фанатов с билетами. УЕФА поддерживает – они сами отвечают за поездку

Матчи Евро-2020 не считаются уважительной причиной для въезда в Данию

«Спорт-Экспресс» показал письмо, которое подписано генеральным секретарем РФС Александром Алаевым. В нем Алаев обращается к генеральному директору УЕФА Мартину Каллену. Алаев пишет, что РФС обеспокоен ситуацией с невозможностью допуска фанатов из России на игру против Дании.

Матч России и Дании – игра третьего тура группового этапа Евро-2020. Матчи с Бельгией и Финляндией сборная России проведет в Санкт-Петербурге – там с допуском фанатов все нормально. Игра с Данией состоится в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени. Параллельно сыграют Финляндия и Бельгия.

Расписание матчей группового этапа Евро-2020

Письмо Алаева датировано 31 мая 2021 года. Служба коммуникаций РФС уже подтвердила в интервью «Матч ТВ», что Алаев обратился в УЕФА. Важный факт: позиция датчан связана с местными ограничениями по коронавирусу. Дания считает, что посещение матчей Евро-2020 относится к туризму. По этой причине въезд в страну запрещен – виза не выдается.