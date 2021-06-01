Расписание матчей группового этапа Евро-2020 📅
Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Даты проведения: 11 июня – 11 июля 2021 года. В чемпионате Европы участвуют 24 сборные, которые разделены на шесть групп.
В каждую группу входят четыре команды. Сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с бельгийцами и финнами пройдут в Санкт-Петербурге.
Матчи группового этапа ЧЕ-2020 состоятся с 11 по 23 июня. Для удобного чтения календаря мы разделили его на игры по группам. Все расписание турнира по игровым дням – по отдельной ссылке:
Группа А
11 июня, 22:00. Турция – Италия 💥
12 июня, 16:00. Уэльс – Швейцария
16 июня, 19:00. Турция – Уэльс
16 июня, 22:00. Италия – Швейцария
20 июня, 19:00. Италия – Уэльс
20 июня, 19:00. Швейцария – Турция
Группа B
12 июня, 19:00. Дания – Финляндия
12 июня, 22:00. Бельгия – Россия
16 июня, 16:00. Финляндия – Россия
17 июня, 19:00. Дания – Бельгия
21 июня, 22:00. Финляндия – Бельгия
21 июня, 22:00. Россия – Дания
Группа С
13 июня, 19:00. Австрия – Северная Македония
13 июня, 22:00. Нидерланды – Украина 💥
17 июня, 16:00. Украина – Северная Македония
17 июня, 22:00. Нидерланды – Австрия
21 июня, 19:00. Украина – Австрия
21 июня, 19:00. Северная Македония – Нидерланды
Группа D
13 июня, 16:00. Англия – Хорватия 💥
14 июня, 16:00. Шотландия – Чехия
18 июня, 19:00. Хорватия – Чехия
18 июня, 22:00. Англия – Шотландия
22 июня, 22:00. Хорватия – Шотландия
22 июня, 22:00. Чехия – Англия
Группа Е
14 июня, 19:00. Польша – Словакия
14 июня, 22:00. Испания – Швеция
18 июня, 16:00. Швеция – Словакия
19 июня, 22:00. Испания – Польша 💥
23 июня, 19:00. Швеция – Польша
23 июня, 19:00. Словакия – Испания
Группа F
15 июня, 19:00. Венгрия – Португалия
15 июня, 22:00. Франция – Германия 💥
19 июня, 16:00. Венгрия – Франция
19 июня, 19:00. Португалия – Германия 💥
23 июня, 22:00. Португалия – Франция 💥
23 июня, 22:00. Германия – Венгрия
В нашем разделе Евро-2020 доступны составы всех сборных, которые участвуют в чемпионате Европы-2020. В профиле каждого игрока можно найти интересный факт о нем.