Евро-2020
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Расписание матчей группового этапа Евро-2020 📅

01 июня, 14:14

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Даты проведения: 11 июня – 11 июля 2021 года. В чемпионате Европы участвуют 24 сборные, которые разделены на шесть групп.

В каждую группу входят четыре команды. Сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с бельгийцами и финнами пройдут в Санкт-Петербурге.

Матчи группового этапа ЧЕ-2020 состоятся с 11 по 23 июня. Для удобного чтения календаря мы разделили его на игры по группам. Все расписание турнира по игровым дням – по отдельной ссылке:

Полный календарь матчей Евро-2020

Официальный сайт РФС

Группа А

11 июня, 22:00. Турция – Италия 💥

12 июня, 16:00. Уэльс – Швейцария

16 июня, 19:00. Турция – Уэльс

16 июня, 22:00. Италия – Швейцария

20 июня, 19:00. Италия – Уэльс

20 июня, 19:00. Швейцария – Турция

Группа B

12 июня, 19:00. Дания – Финляндия

12 июня, 22:00. Бельгия – Россия

16 июня, 16:00. Финляндия – Россия

17 июня, 19:00. Дания – Бельгия

21 июня, 22:00. Финляндия – Бельгия

21 июня, 22:00. Россия – Дания

AFLO/Global Look Press

Группа С

13 июня, 19:00. Австрия – Северная Македония

13 июня, 22:00. Нидерланды – Украина 💥

17 июня, 16:00. Украина – Северная Македония

17 июня, 22:00. Нидерланды – Австрия

21 июня, 19:00. Украина – Австрия

21 июня, 19:00. Северная Македония – Нидерланды

Группа D

13 июня, 16:00. Англия – Хорватия 💥

14 июня, 16:00. Шотландия – Чехия

18 июня, 19:00. Хорватия – Чехия

18 июня, 22:00. Англия – Шотландия

22 июня, 22:00. Хорватия – Шотландия

22 июня, 22:00. Чехия – Англия

www.imago-images.de/Global Look Press

Группа Е

14 июня, 19:00. Польша – Словакия

14 июня, 22:00. Испания – Швеция

18 июня, 16:00. Швеция – Словакия

19 июня, 22:00. Испания – Польша  💥

23 июня, 19:00. Швеция – Польша

23 июня, 19:00. Словакия – Испания

Группа F

15 июня, 19:00. Венгрия – Португалия

15 июня, 22:00. Франция – Германия 💥

19 июня, 16:00. Венгрия – Франция

19 июня, 19:00. Португалия – Германия 💥

23 июня, 22:00. Португалия – Франция 💥

23 июня, 22:00. Германия – Венгрия

В нашем разделе Евро-2020 доступны составы всех сборных, которые участвуют в чемпионате Европы-2020. В профиле каждого игрока можно найти интересный факт о нем.

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