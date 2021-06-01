Расписание матчей группового этапа Евро-2020 📅

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Даты проведения: 11 июня – 11 июля 2021 года. В чемпионате Европы участвуют 24 сборные, которые разделены на шесть групп.

В каждую группу входят четыре команды. Сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с бельгийцами и финнами пройдут в Санкт-Петербурге.

Матчи группового этапа ЧЕ-2020 состоятся с 11 по 23 июня. Для удобного чтения календаря мы разделили его на игры по группам. Все расписание турнира по игровым дням – по отдельной ссылке:

Полный календарь матчей Евро-2020