Когда и где будет Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально он был запланирован на лето 2020-го, но затем был смещен на год из-за пандемии коронавируса.

Где пройдут матчи Евро-2020

На 11 стадионах в 11 городах:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Уэмбли», Лондон (Англия).

🇮🇹 «Олимпийский стадион», Рим (Италия).

🇩🇪 «Альянц Арена», Мюнхен (Германия).

🇦🇿 «Олимпийский стадион», Баку (Азербайджан).

🇷🇺 «Газпром Арена», Санкт-Петербург (Россия).

🇭🇺 «Ференц Пушкаш», Будапешт (Венгрия).

🇳🇱 «Йохан Кройф Арена», Амстердам (Голландия).

🇪🇸 «Олимпийский стадион Севильи», Севилья (Испания).

🇷🇴 «Национальный стадион», Бухарест (Румыния).

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Хэмпден Парк», Глазго (Шотландия).

🇩🇰 «Паркен», Копенгаген (Дания).

С кем сыграет Россия

🇷🇺 У сборной России в группе запланированы матчи против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

На «Газпром Арене» состоятся семь матчей.

🇧🇪🇷🇺 12 июня: Бельгия – Россия.

🇵🇱🇸🇰 14 июня: Польша – Словакия.

🇫🇮🇷🇺 16 июня: Финляндия – Россия.

🇸🇪🇸🇰 18 июня: Швеция – Словакия.

🇫🇮🇧🇪 21 июня: Финляндия – Бельгия.

🇸🇪🇵🇱 23 июня: Швеция – Польша.

🇪🇺 2 июля: четвертьфинал.

Когда пройдут матчи Евро-2020

Ключевые даты:

📅 11 июня – старт турнира.

📅 11-23 июня – групповой этап.

📅 26-29 июня – матчи 1/8 финала.

📅 2-3 июля – матчи 1/4 финала.

📅 6-7 июля – матчи 1/2 финала.

📅 11 июля – финал.