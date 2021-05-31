Когда и где будет Евро-2020
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально он был запланирован на лето 2020-го, но затем был смещен на год из-за пандемии коронавируса.
Где пройдут матчи Евро-2020
На 11 стадионах в 11 городах:
🏴 «Уэмбли», Лондон (Англия).
🇮🇹 «Олимпийский стадион», Рим (Италия).
🇩🇪 «Альянц Арена», Мюнхен (Германия).
🇦🇿 «Олимпийский стадион», Баку (Азербайджан).
🇷🇺 «Газпром Арена», Санкт-Петербург (Россия).
🇭🇺 «Ференц Пушкаш», Будапешт (Венгрия).
🇳🇱 «Йохан Кройф Арена», Амстердам (Голландия).
🇪🇸 «Олимпийский стадион Севильи», Севилья (Испания).
🇷🇴 «Национальный стадион», Бухарест (Румыния).
🏴 «Хэмпден Парк», Глазго (Шотландия).
🇩🇰 «Паркен», Копенгаген (Дания).
С кем сыграет Россия
🇷🇺 У сборной России в группе запланированы матчи против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
Какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге
На «Газпром Арене» состоятся семь матчей.
🇧🇪🇷🇺 12 июня: Бельгия – Россия.
🇵🇱🇸🇰 14 июня: Польша – Словакия.
🇫🇮🇷🇺 16 июня: Финляндия – Россия.
🇸🇪🇸🇰 18 июня: Швеция – Словакия.
🇫🇮🇧🇪 21 июня: Финляндия – Бельгия.
🇸🇪🇵🇱 23 июня: Швеция – Польша.
🇪🇺 2 июля: четвертьфинал.
Когда пройдут матчи Евро-2020
Ключевые даты:
📅 11 июня – старт турнира.
📅 11-23 июня – групповой этап.
📅 26-29 июня – матчи 1/8 финала.
📅 2-3 июля – матчи 1/4 финала.
📅 6-7 июля – матчи 1/2 финала.
📅 11 июля – финал.