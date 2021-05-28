Почему Акинфеев не вернулся в сборную России на Евро-2020. И звали ли его вообще

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 32 года – после пятнадцати лет игры там. Он объявил об этом 1 октября 2018-го, хотя еще летом был основным вратарем на домашнем ЧМ-2018. И это было легендарно: сборная дошла до четвертьфинала, а Акинфеев культово отбил пенальти ногой. Кстати, через год он почти повторил момент в матче РПЛ.

Сейчас Акинфееву уже 35 лет. Евро-2020 – первый крупный турнир для России с момента его ухода. Перед ЧМ-2018 в сборную возвращался Сергей Игнашевич, хотя до этого не играл за нее уже пару лет. Тренер Станислав Черчесов в 2021 году был с Акинфеевым на связи. Но Акинфеев не повторил ход Игнашевича.

Почему?

Акинфеев ушел из сборной по рекомендации врачей

В заявлении на официальном сайте ЦСКА Акинфеев объяснял: с каждым годом совмещать игру в клубе и сборной все тяжелее. Уйти из клуба нельзя. Остается только уход из сборной. Именно это он называл главной причиной отказа.

За карьеру Акинфеев получал две тяжелые травмы. Обе – разрыв крестообразных связок колена. Это было в 2007-м и в 2011-м.