Почему Акинфеев не вернулся в сборную России на Евро-2020. И звали ли его вообще
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 32 года – после пятнадцати лет игры там. Он объявил об этом 1 октября 2018-го, хотя еще летом был основным вратарем на домашнем ЧМ-2018. И это было легендарно: сборная дошла до четвертьфинала, а Акинфеев культово отбил пенальти ногой. Кстати, через год он почти повторил момент в матче РПЛ.
Сейчас Акинфееву уже 35 лет. Евро-2020 – первый крупный турнир для России с момента его ухода. Перед ЧМ-2018 в сборную возвращался Сергей Игнашевич, хотя до этого не играл за нее уже пару лет. Тренер Станислав Черчесов в 2021 году был с Акинфеевым на связи. Но Акинфеев не повторил ход Игнашевича.
Почему?
Акинфеев ушел из сборной по рекомендации врачей
В заявлении на официальном сайте ЦСКА Акинфеев объяснял: с каждым годом совмещать игру в клубе и сборной все тяжелее. Уйти из клуба нельзя. Остается только уход из сборной. Именно это он называл главной причиной отказа.
За карьеру Акинфеев получал две тяжелые травмы. Обе – разрыв крестообразных связок колена. Это было в 2007-м и в 2011-м.
Это стереотип, что проблемы с коленом были у Акинфеева давно и уже прошли. Между ЧМ-2018 и официальным уходом Акинфеева сборная играла с Турцией (Лига наций) и Чехией (товарищеский матч). Акинфеев в ту паузу ездил на плановый медосмотр в Германию, где врач осматривал его проблемное колено.
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказывал о плюсах для клуба: «Со стороны я могу цинично сказать: ЦСКА гораздо больше приобрел из-за того, что Игорь сейчас не играет за сборную. Потому что он очень хорошо отдыхает во время паузы на матчи сборных, не начинает ворчать на защитников».
Примерно об этом же рассуждал бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов. Он говорил еще конкретнее: врачи порекомендовали Акинфееву отказ от матчей сборной. Сам Акинфеев позже вспоминал, что все решил об уходе еще до ЧМ-2018. Тогда о нем знала только семья. И говорил: «Я свои решения никогда не отменяю».
Ютуб-канал сборной России отдельно показывал воспоминания Акинфеева о ЧМ-2018. Уже в момент, когда он завершил международную карьеру.
«Спорт День за Днем» давал инсайд в ноябре 2019-го, который почти полностью совпадает с публичной информацией. Акинфеев не возвращается в сборную России, потому что беспокоится за состояние здоровья. Он тратит на восстановление после матча два или три дня. Игры сборных – дополнительная нагрузка на тело и больные колени.
Даже игроки сборной напоминают Акинфееву, что сейчас готовы к его возвращению. Это вспоминал сам Акинфеев в интервью «КраСаве»: «Я его поздравил с днем рождения, а Жора написал такие слова. Конечно, не хочу говорить это на камеру. Написал: «Ждем в сборной». Тогда же Акинфеев добавил, что ответил Джикии о новых игроках в сборной и ее новой истории.
Черчесов думал о возвращении Акинфеева. И поменял основного вратаря за полгода до Евро
11 мая Черчесов ответил на вопрос о ситуации с Акинфеевым. Сказал, что он не готов участвовать в Евро-2020: «9 мая созванивались. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Нормально с ним поговорили, у нас никогда не возникало шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет».
Черчесов впервые высказался о ситуации еще в момент, когда Акинфеев озвучил решение. Тогда сказал, что долго общался с Акинфеевым по телефону: «Он мое мнение знает». Потом рассказывал о разных ситуациях и приводил в пример случай с Игнашевичем. Но подтверждал, что в лице Гильерме сборная России получила еще одного сильного вратаря.
«Бизнес Online» еще в ноябре 2019 года рассказывал, что Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться. Позже Акинфеев и Черчесов опровергали эти разговоры о возвращении. Черчесов продвигал такую линию: давить на Акинфеева нельзя, но в сборной ему всегда будут рады. Сам Акинфеев туда так и не вернулся.
18 ноября 2020 года Россия проиграла Сербии (0:5). Гильерме отыграл в том матче только первый тайм. Публично Черчесов его не критиковал, но в сборную больше не вызывал. Основным вратарем России в отборе к ЧМ-2022 в 2021 году был Антон Шунин. Гильерме стал лучшим вратарем сезона РПЛ, но не попал даже в расширенный состав на Евро-2020.
Россия долго не испытывала проблемы без Игоря Акинфеева. Ситуация изменилась в 2020 году, когда пошли матчи Лиги наций без побед. Сейчас сборная идет на серии из пяти подряд матчей официальных турниров с пропущенными голами. Ухудшение показателей отслеживается даже в общей статистике пропущенных голов.
Считаем результаты официальных игр после чемпионата мира-2018:
- 2018, Лига наций. 4 матча, 2 победы, ничья, поражение, 3 пропущенных мяча.
- 2019, Квалификация Евро. 10 матчей, 8 побед, 2 поражения, 8 пропущенных мячей.
- 2020, Лига наций. 6 матчей, 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения, 12 пропущенных мячей.
- 2021, Квалификация ЧМ. 3 матча, 2 победы, 1 поражение, 4 пропущенных мяча.
За время отсутствия Акинфеева то поражение от Сербии остается главным для сборной. В квалификации Евро-2020 были проигрыши Бельгии, а в квалификации ЧМ – поражение от Словакии. Разница с играми из 2019-го: в 2021 году сборная России пропускала голы даже в победных матчах с Мальтой и Словенией. Раньше такого почти не было.