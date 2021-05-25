Почему Йоахим Лев нюхает пальцы и ковыряется в своем теле

ЧМ-2018. Лев трогал пупок и снова полез пальцами в рот после носа.

Лев объясняет такое поведение нервами. Психология подтверждает: это нормально при стрессе. Его игроки тоже не против

Лев только однажды сам прокомментировал свои привычки. Он извинился после игры с Украиной:

«Это произошло, и мне очень жаль. Я видел эти фотографии. В тот момент я был очень сконцентрирован и полон адреналина. В такой ситуации не понимаешь, что делаешь. Каждый из нас иногда делает что-то бессознательно. Но теперь постараюсь вести себя по-другому».

За тренера тогда вступился нападающий Лукас Подольски:

«Я думаю, что 80% мужчин, в том числе и я сам, иногда чешут свои шары. Так что здесь все нормально».