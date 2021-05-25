Почему Йоахим Лев нюхает пальцы и ковыряется в своем теле
Йоахим Лев после Евро-2020 закончит тренировать Германию. Он проработал в сборной 15 лет. Конечно, мы запомним победу на ЧМ в Бразилии и кучу крутых игр, но есть одна необычная тема, которая всех волнует.
Во время каждого крупного турнира Лев попадает под камеры в неподходящий момент. Вы точно видели эти вирусные ролики. Вот их краткое содержание:
Евро-2008. Лев почесал и понюхал подмышку.
ЧМ-2010. Поковырял пальцем нос, а потом занес его в рот.
Евро-2012. Сделал то же самое, что и в 2010-м.
ЧМ-2014. Снова поковырял в носу, а потом пожал руку Криштиану Роналду.
Евро-2016. В игре с Украиной засунул руку в штаны, а потом понюхал пальцы. В матче против словаков снова их понюхал после того, как почесал подмышку.
ЧМ-2018. Лев трогал пупок и снова полез пальцами в рот после носа.
Лев объясняет такое поведение нервами. Психология подтверждает: это нормально при стрессе. Его игроки тоже не против
Лев только однажды сам прокомментировал свои привычки. Он извинился после игры с Украиной:
«Это произошло, и мне очень жаль. Я видел эти фотографии. В тот момент я был очень сконцентрирован и полон адреналина. В такой ситуации не понимаешь, что делаешь. Каждый из нас иногда делает что-то бессознательно. Но теперь постараюсь вести себя по-другому».
За тренера тогда вступился нападающий Лукас Подольски:
«Я думаю, что 80% мужчин, в том числе и я сам, иногда чешут свои шары. Так что здесь все нормально».
Наверняка на Евро-2020 тоже будет куча мемов с Левом. Но интересно: почему Лева не стесняют камеры и люди вокруг? Как это ему помогает?
Немецкое медиа 20min однажды спросило об этом психотерапевта Феликса Хофа. Он подтверждает объяснение Лева – виноват адреналин:
«Лев находится в состоянии постоянного возбуждения. Он не может справиться с повышенным напряжением. Особенно напряжена интимная зона, и даже через ковыряние в носу он может снять стресс».
Хоф объясняет поведение Лева его статусом и маскулинностью футбола:
«Тренер принимает ответственные решения. Сюда вмешивается и национальная гордость. Здесь преувеличены идеалы мужественности, которые касаются футбола. Своими действиями Лев апеллирует к власти и постоянно проверяет: а как я пахну?»
Но Хоф не считает такое поведение чем-то ненормальным, это все привычки далеких предков:
«Лев не извращенец. Его собственный запах помогает успокоиться. Это эволюционный механизм, приматы при стрессе тоже трогают свои гениталии, а потом нюхают пальцы. Это особенно характерно для мужчин. Присмотритесь, сколько людей в метро ковыряют свой нос».
Частое ковыряние в носу врачи выделяют в отдельное обессивно-компульсивное расстройство – ринотелликсомания. Иногда люди доводят частое чесание носа до кровотечения и из-за этого с трудом взаимодействуют с людьми. Но Лева это вряд ли касается – у его привычки есть связь со стрессом.