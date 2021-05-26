Гильерме – лучший вратарь сезона РПЛ. Он не едет на Евро

РПЛ официально назвала Гильерме лучшим вратарем сезона. Он отыграл на ноль 14 матчей сезона-2020/21. Ближайшие конкуренты провели по 11 таких игр.

За 25 матчей в сезоне Гильерме пропустил 27 голов. «Локомотив» занял третье место в РПЛ, поэтому в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Гильерме 35 лет. Он не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020. Последним матчем Гильерме в сборной остается игра против Сербии (0:5).

Весной «Локомотив» проиграл «Зениту» (1:6). В этом матче Гильерме пропустил больше голов, чем за все игры 2021 года.