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Гильерме – лучший вратарь сезона РПЛ. Он не едет на Евро
7 часов назад
РПЛ официально назвала Гильерме лучшим вратарем сезона. Он отыграл на ноль 14 матчей сезона-2020/21. Ближайшие конкуренты провели по 11 таких игр.
За 25 матчей в сезоне Гильерме пропустил 27 голов. «Локомотив» занял третье место в РПЛ, поэтому в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
Гильерме 35 лет. Он не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020. Последним матчем Гильерме в сборной остается игра против Сербии (0:5).
Весной «Локомотив» проиграл «Зениту» (1:6). В этом матче Гильерме пропустил больше голов, чем за все игры 2021 года.
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