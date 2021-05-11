Смолов забивает на уровне лучших игроков России. Но не едет на Евро из-за пары слабых игр и боязни перемен

Станислав Черчесов вызвал 30 человек в расширенный состав сборной России. В него вошли три форварда: Дзюба, Соболев и Заболотный. Федор Смолов в состав сборной не пробился, но оказался в резервном списке. Попасть на Евро-2020 можно и из этого списка, но только если возникнут проблемы у кого-то из основных игроков.

Черчесов прокомментировал отсутствие Смолова в расширенном составе в интервью «СЭ»: «Во втором круге Федор забил несколько хороших голов, но в последних встречах выглядел уже не так ярко ». Еще он сказал, что Дзюба, Заболотный и Соболев – это не однотипные футболисты. Они похожи по росту, но на поле выполняют разные функции.