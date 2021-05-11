Смолов забивает на уровне лучших игроков России. Но не едет на Евро из-за пары слабых игр и боязни перемен
Станислав Черчесов вызвал 30 человек в расширенный состав сборной России. В него вошли три форварда: Дзюба, Соболев и Заболотный. Федор Смолов в состав сборной не пробился, но оказался в резервном списке. Попасть на Евро-2020 можно и из этого списка, но только если возникнут проблемы у кого-то из основных игроков.
Черчесов прокомментировал отсутствие Смолова в расширенном составе в интервью «СЭ»: «Во втором круге Федор забил несколько хороших голов, но в последних встречах выглядел уже не так ярко». Еще он сказал, что Дзюба, Заболотный и Соболев – это не однотипные футболисты. Они похожи по росту, но на поле выполняют разные функции.
Другая фраза из этого интервью еще лучше объясняет позицию Черчесова: «Самое главное, что они все время находились у нас в обойме, и мы не хотим ничего менять». Федор Смолов не играл в сборной Черчесова с 2019 года, хотя еще перед ЧМ-2018 считался основным игроком. Потом – легендарный жест Дзюбы и не менее легендарный промах Смолова.
Все это – прошлое. Черчесов упомянул весенние голы Смолова из второго круга РПЛ. Там Смолов забивал «Арсеналу», «Сочи», «Спартаку» и «Тамбову». В играх со «Спартаком» и «Тамбовом» Смолов делал еще и результативные передачи. Гол в ворота «Арсенала» стал победным. Тому же «Арсеналу» и «Сочи» он забивал после выхода на замену.
Еще нагляднее – результативность форвардов сборной в матчах Кубка России и РПЛ за 2021 год:
⚽️ Соболев: 9 голов, 4 пенальти
⚽️ Смолов: 6 голов, 0 пенальти
⚽️ Заболотный: 6 голов, 0 пенальти
⚽️ Дзюба: 5 голов, 0 пенальти
Смолов минимум не уступил каждому из трех основных форвардов из расширенного списка России. Еще все они отдали по два результативных паса, только Дзюба – три. Дзюба и Соболев забивали и в весенних играх сборной – мы не учитывали эти голы для списка. Но статистика Смолова и Заболотного за 2021 год выглядит абсолютно одинаковой.
Через вызов Заболотного Черчесов отметил игру «Сочи» – главной команды-сенсации этого сезона РПЛ. У Смолова такой привилегии не было. Он забивал голы в номинально сильной команде, которая даже сейчас сохраняет шансы на второе место в РПЛ. Из его «Локомотива» в сборную попали три игрока, из «Сочи» – один Заболотный.
Позиция Черчесова складывается во многом и из результата игры «Зенита» и «Локомотива» (6:1). Он вспомнил этот матч, когда говорил о Гильерме: «Решающий матч с «Зенитом» у Гильерме не получился». Смолов в той игре отыграл 90 минут без результативных действий, потом ничего не забил после выхода на замену с «Динамо» (0:0). Вот и отсылка к отсутствию яркости.
Только перед этим у Смолова была яркая игра против «Тамбова», еще раньше – топ-матч со «Спартаком». Получается, что позиция Черчесова сложилась из двух игр. Возможно, повлияло и слабое выступление Смолова в осенней части сезона. Но там и Заболотный забил до паузы четыре гола в РПЛ. Он в сборную попал, а Смолов пока пролетает мимо заявки.
Черчесов назвал расширенный состав сборной России на Евро-2020