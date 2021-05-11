Черчесов назвал расширенный состав сборной России на Евро-2020

Итоговый состав определится после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. На Евро-2020 будет расширенная заявка из 26 человек.

Капитаном сборной России на Евро-2020 станет Артем Дзюба. Станислав Черчесов подтверждал это в интервью «Матч ТВ».

Россия сыграет на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.