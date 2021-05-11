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Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Черчесов назвал расширенный состав сборной России на Евро-2020

6 часов назад

Сборная России показала состав, который вызван для подготовки к Евро-2020. Это расширенный набор игроков. Туда вошли 30 человек:

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Форварды: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Резервный список: Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов, Федор Смолов. 

Люди из резервного списка могут попасть в сборную при необходимости.

Телеграм-канал сборной России

Итоговый состав определится после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. На Евро-2020 будет расширенная заявка из 26 человек.

Капитаном сборной России на Евро-2020 станет Артем Дзюба. Станислав Черчесов подтверждал это в интервью «Матч ТВ».

Россия сыграет на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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Источник:
Телеграм-канал сборной России
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