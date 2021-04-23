Билеты на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Как купить? Цена? Какой сайт использовать? Как сделать возврат билетов?
УЕФА отобрал Евро у Бильбао и Дублина. Все матчи, которые должны проходить в Басконии, переходят Севилье. Дублинские – Санкт-Петербургу (кроме одного: встреча 1/8 финала пройдет в Лондоне).
Какие матчи теперь состоятся в Питере?
С учетом этого перехода расписание матчей в Санкт-Петербурге теперь выглядят так (жирным выделены встречи, запланированные изначально):
📅 Польша – Словакия (14 июня).
📅 Финляндия – Россия (16 июня).
📅 Швеция – Словакия (18 июня).
📅 Финляндия – Бельгия (21 июня).
📅 Швеция – Польша (23 июня).
📅 Четвертьфинальная встреча (2 июля).
УЕФА официально утвердил это.
Как попасть на матчи Евро?
На матчи, которые были запланированы изначально, кажется, уже никак. Билетная программа появилась еще в 2019 году – и ее реализовали в два этапа. Первые уходили после жеребьевки билетов. Потом те, что не выкупили, УЕФА публиковал на общую продажу. Второй этап стартовал 4 декабря 2019-го.
За билетами на матчи, перенесенные из Дублина в СПб нужно следить на официальном сайте УЕФА. На момент написания материала (23 апреля) никакой информации не было.
Сколько стоят билеты?
Все билеты делились на несколько категорий:
- Третья (места за воротами) – 50 евро.
- Вторая (где угловые флажки) – 125 евро.
- Места на центральных трибунах – 185 евро.
- Были и билеты на дальние места, чья стоимость не превышала 50 евро.
- Билеты на матчи плей-офф слегка вырастут. Например, на четвертьфинал в Санкт-Петербурге цены будут такими: 75, 145 и 225 евро.
Я хочу попасть на матчи одной сборной. Как это устроить?
У УЕФА была эконом-программа «Билеты вместе с командой», которая гарантировала попадание на матчи любой сборной по желанию. УЕФА планировал возвращать полную стоимость билета, есть сборная, на которую покупались билеты по программе, не попадает в плей-офф.
Но после начала пандемии УЕФА отменил программу, потому что так фанаты столкнутся с проблемами, связанными с перемещением между городами-участниками, из-за коронавируса.
Что сделать с билетами на матчи, которые перенесли в другие города?
Здесь только один вариант – сдавать билеты и получать деньги обратно. Это можно сделать только через официальный сайт УЕФА. Он пообещал, что возместит цены в полном объеме.
А можно попасть на перенесенные матчи в другие города?
Старт продажи билетов в перенесенные матчи еще не озвучен. Вся информация о новых билетах появится в ближайшее время. Но фанаты, которые покупали билеты на матчи в Бильбао и Дублин, получат приоритетный доступ для покупки билетов на соответствующие перенесенные матчи в живой очереди.