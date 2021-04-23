Билеты на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Как купить? Цена? Какой сайт использовать? Как сделать возврат билетов?

Как попасть на матчи Евро?

На матчи, которые были запланированы изначально, кажется, уже никак. Билетная программа появилась еще в 2019 году – и ее реализовали в два этапа. Первые уходили после жеребьевки билетов. Потом те, что не выкупили, УЕФА публиковал на общую продажу. Второй этап стартовал 4 декабря 2019-го.

За билетами на матчи, перенесенные из Дублина в СПб нужно следить на официальном сайте УЕФА. На момент написания материала (23 апреля) никакой информации не было.

Сколько стоят билеты?

Все билеты делились на несколько категорий: