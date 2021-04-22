УЕФА забрал Евро у Бильбао. Власти публикуют заявления и требуют деньги, но сами ввели строгие ковидные правила
УЕФА уведомил Бильбао об отмене матчей Евро раньше срока. И ничего не объяснил
Администрация Бильбао опубликовала большое заявление, когда получила уведомление от УЕФА. Главные факты из него мы собрали в этой новости. Суть: УЕФА уведомил руководителей Бильбао, что отменяет матчи Евро в этом городе. Теперь власти публично требуют компенсацию (1,2 миллиона евро + потери от отмены игр).
Бильбао давит на мораль: город получил Евро еще в 2014 году, за это время постоянно выполнял все договоренности. Важная цитата: «Мы считаем, что нам не дано убедительное объяснение. УЕФА это хорошо знает, поэтому все эти дни мешает подаче заявления в суд». Сейчас с деталями контракта разбираются юристы.
Изначально УЕФА дал Бильбао время до 23 апреля. Такой же срок предусмотрен для Дублина и Мюнхена. К этому времени от каждого города требовались гарантии допуска фанатов на стадион. УЕФА хочет, чтобы каждый гарантировал заполнение хотя бы на 25% вместимости арен. Другие девять городов-организаторов уже это сделали.
Матчи в Бильбао важны для сборной Испании. Задумка Евро с несколькими городами для проведения предусматривает сборным максимальное количество домашних игр. На официальном сайте УЕФА расписано, что на стадионе «Сан-Мамес» запланировано три игры группового этапа и один матч плей-офф. Раскладка такая:
📅 14 июня. Испания – Швеция
📅 19 июня. Испания – Польша
📅 23 июня. Словакия – Испания
📅 27 июня. Матч 1/8 финала
ESPN рассказывал, что Севилья остается альтернативным выбором для УЕФА. Организация рассматривает для проведения матчей «Олимпийский стадион», который вмещает 60 тысяч зрителей. На нем не проводят игры местные «Севилья» и «Бетис», но стадион принимал финал Кубка УЕФА-2003. Тогда «Порту» обыграл «Селтик» в дополнительное время (3:2).
На этой же арене проходил перенесенный финал Кубка Испании сезона-2019/20, где «Реал Сосьедад» победил «Атлетик». Зрители на него не допускались. Руководитель испанской федерации футбола Луис Рубиалес тоже выдвигал «Олимпийский стадион» вместо арены в Бильбао. Еще до момента, когда Бильбао получил уведомление от УЕФА.
Власти Бильбао ввели строгие правила против коронавируса. Они не сочетаются с идеей Евро
В официальном объявлении власти Бильбао указали, что контракт связывает их, УЕФА и RFEF. RFEF – это аббревиатура королевской федерации футбола Испании. С ней Бильбао всю весну имеет разногласия из-за проведения Евро. Чиновники из федерации указывали, что серьезные ограничения из-за коронавируса уменьшают перспективы города на прием матчей.
AP подробно разбирал ситуацию с заболеваемостью, которая сложилась сейчас. В Бильбао фиксируются 358 случаев заражения на 100 тысяч жителей. В Андалусии (там находится «Олимпийский стадион») – 225 случаев на 100 тысяч жителей. Из-за сложной ситуации власти Бильбао ввели пакет правил безопасности, который привязывался и к проведению Евро.
Мнение властей Бильбао: никаких гарантий по зрителям давать нельзя, потому что ситуация с коронавирусом развивается непредсказуемо. Если уровень заражений будет ниже 60 случаев на 100 тысяч населения, то можно собрать максимум 1200 зрителей на открытой площадке. Строгие ограничения продлены минимум до июня.
Даже лучший сценарий не сочетается со стратегией на Евро.
На ситуацию влияет и политика. Бильбао – крупнейший город Страны Басков. Именно местное правительство решает все вопросы по допуску фанатов на стадионы и снятию коронавирусных ограничений. Испанцы давили со стороны, Чеферин от УЕФА рассказывал о важности допуска болельщиков – эти доводы на Бильбао пока не действовали.
Власти Бильбао ставят здоровье людей на первое место. Президент RFEF Луис Рубиалес в это время боится, что Испания вообще потеряет Евро. Из-за этого он так продвигал «Олимпийский стадион» и называл катастрофой возможное решение, что матчи Испании отдадут другой стране. «Нам очень важно иметь возможность принимать гостей», – говорил Рубиалес.
В 2019-м тот же Рубиалес расхваливал Бильбао и продвигал его в качестве места проведения матчей Евро-2020. Тогда еще не было пандемии и ее последствий. Рубиалес рекламировал: «Люди в Стране Басков по-особенному увлечены футболом. Приедут фанаты со всех концов Испании. Надеемся, что будут и иностранцы».
Теперь COPE пишет, что чиновникам из УЕФА нравится «Олимпийский стадион» в качестве места проведения Евро. Там коронавирусные ограничения будут уже другие.