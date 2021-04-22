УЕФА забрал Евро у Бильбао. Власти публикуют заявления и требуют деньги, но сами ввели строгие ковидные правила

УЕФА уведомил Бильбао об отмене матчей Евро раньше срока. И ничего не объяснил

Администрация Бильбао опубликовала большое заявление, когда получила уведомление от УЕФА. Главные факты из него мы собрали в этой новости. Суть: УЕФА уведомил руководителей Бильбао, что отменяет матчи Евро в этом городе. Теперь власти публично требуют компенсацию (1,2 миллиона евро + потери от отмены игр).

Бильбао давит на мораль: город получил Евро еще в 2014 году, за это время постоянно выполнял все договоренности. Важная цитата: «Мы считаем, что нам не дано убедительное объяснение. УЕФА это хорошо знает, поэтому все эти дни мешает подаче заявления в суд». Сейчас с деталями контракта разбираются юристы.

Изначально УЕФА дал Бильбао время до 23 апреля. Такой же срок предусмотрен для Дублина и Мюнхена. К этому времени от каждого города требовались гарантии допуска фанатов на стадион. УЕФА хочет, чтобы каждый гарантировал заполнение хотя бы на 25% вместимости арен. Другие девять городов-организаторов уже это сделали.