Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
В марте у европейских сборных запланированы три матча – или все квалификационные, или два плюс один товарищеский. Уэльс сыграет в отборочной группе к ЧМ-2022 с Бельгией и Чехией плюс товарняк с Мексикой.
Сыграет без главного тренера – Райана Гиггза подменит его помощник Роберт Пейдж. Так уже было в ноябре, когда завертелась вся эта история.
Что за история?
1 ноября Гиггз в своем доме поругался с девушкой Кейт Гревилл. В итоге Гревилл получила легкие травмы, обратилась в полицию, но отказалась от госпитализации.
Полиция задержала Гиггза, но отпустила под залог. Сам он отрицал обвинения.
Что происходит сейчас?
Гиггз до сих пор находится под следствием. В феврале мера оно продлилось до 1 мая.
Сейчас Гиггз обвиняется в домашнем насилии по двум статьям.
Как сборная тащит без него?
На ноябрьских матчах Уэльса Гиггз не присутствовал. Вместо него главным тренером был ассистент Гиггза Роберт Пейдж. Что произошло:
- Ничья в товарищеском матче с США (0:0).
- Победы в двух играх Лиги наций – 1:0 над Ирландией, 3:1 над Финляндией.
- Выигранная группа Лиги наций.
Очень неплохо.
Что делать с Евро?
Большой вопрос. Чемпионат начнется 11 июня, а уже 12-го у Уэльса матч со Швейцарией.
Похоже, Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) пока ничего не решила. По инсайдам Daily Mail чиновники до сих пор просчитывают риски и ищут оптимальный вариант.
Одновременно FAW бьется над другими кадровыми вопросами. Например, недавно написал заявление об уходе проработавший 12 лет на должности гендиректора Джонатан Форд – и его срок истекает уже в конце марта. А с поста главного тренера женской сборной ушла Джейн Ладлоу.
Что еще происходит в жизни Гиггза?
В 2017 году он расстался с женой после десяти лет брака. С Гревилл он встречался как раз с того времени.
В феврале 2021-го Гиггз выставил на продажу дом в предместье Манчестера за три миллиона фунтов. Впервые он выставлял его в 2019-м, но не нашел покупателей.