Райан Гиггз
Евро-2020
Футбол
Уэльс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Райан Гиггз #Футбол #Евро-2020 #Уэльс

Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него

2 часа назад

В марте у европейских сборных запланированы три матча – или все квалификационные, или два плюс один товарищеский. Уэльс сыграет в отборочной группе к ЧМ-2022 с Бельгией и Чехией плюс товарняк с Мексикой.

Сыграет без главного тренера – Райана Гиггза подменит его помощник Роберт Пейдж. Так уже было в ноябре, когда завертелась вся эта история.

Что за история?

1 ноября Гиггз в своем доме поругался с девушкой Кейт Гревилл. В итоге Гревилл получила легкие травмы, обратилась в полицию, но отказалась от госпитализации.

Полиция задержала Гиггза, но отпустила под залог. Сам он отрицал обвинения.

Что происходит сейчас?

Гиггз до сих пор находится под следствием. В феврале мера оно продлилось до 1 мая.

Сейчас Гиггз обвиняется в домашнем насилии по двум статьям.

Как сборная тащит без него?

На ноябрьских матчах Уэльса Гиггз не присутствовал. Вместо него главным тренером был ассистент Гиггза Роберт Пейдж. Что произошло:

Очень неплохо.

Что делать с Евро?

Большой вопрос. Чемпионат начнется 11 июня, а уже 12-го у Уэльса матч со Швейцарией.

Похоже, Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) пока ничего не решила. По инсайдам Daily Mail чиновники до сих пор просчитывают риски и ищут оптимальный вариант.

Одновременно FAW бьется над другими кадровыми вопросами. Например, недавно написал заявление об уходе проработавший 12 лет на должности гендиректора Джонатан Форд – и его срок истекает уже в конце марта. А с поста главного тренера женской сборной ушла Джейн Ладлоу.

Что еще происходит в жизни Гиггза?

В 2017 году он расстался с женой после десяти лет брака. С Гревилл он встречался как раз с того времени.

В феврале 2021-го Гиггз выставил на продажу дом в предместье Манчестера за три миллиона фунтов. Впервые он выставлял его в 2019-м, но не нашел покупателей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / ZUMAPRESS.com / XinHua / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Больше Гиггза
Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Райан Гиггз
#Футбол
#Евро-2020
#Уэльс