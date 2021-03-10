Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него

В марте у европейских сборных запланированы три матча – или все квалификационные, или два плюс один товарищеский. Уэльс сыграет в отборочной группе к ЧМ-2022 с Бельгией и Чехией плюс товарняк с Мексикой.

Сыграет без главного тренера – Райана Гиггза подменит его помощник Роберт Пейдж. Так уже было в ноябре, когда завертелась вся эта история.

Что за история?

1 ноября Гиггз в своем доме поругался с девушкой Кейт Гревилл. В итоге Гревилл получила легкие травмы, обратилась в полицию, но отказалась от госпитализации.

Полиция задержала Гиггза, но отпустила под залог. Сам он отрицал обвинения.