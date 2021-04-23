Уэльс поменял тренера на Евро-2020 из-за дела против Гиггза. Его обвиняют в нападении на двух женщин

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз стал фигурантом дела о нападении на двух женщин. После этого Федерация футбола страны поменяла тренера на ближайший турнир – чемпионат Европы.

Гиггза задержали в ноябре 2020 года по подозрению в нападении на свою девушку. Позже его отпустили под залог.

Теперь полиция предъявила Гиггзу официальные обвинения. В них говорится, что он нанес телесные повреждения одной женщине и побои – другой. Суд пройдет 28 апреля.

Гиггз работает главным тренером Уэльса с 2018 года, но фактически после ареста он не тренировал команду. Федерация футбола отстранила его на время отборочных матчей к Евро из-за следствия.

Гиггза заменял его ассистент Роберт Пейдж. Теперь остранение продлили и на период самого Евро. Федерация футбола проведет заседание, где обсудит ситуацию и «ее влияние на команду». Контракт Гиггза рассчитан до 2022 года.