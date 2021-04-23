Райан Гиггз
Евро-2020
Футбол
Уэльс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Райан Гиггз #Футбол #Евро-2020 #Уэльс

Уэльс поменял тренера на Евро-2020 из-за дела против Гиггза. Его обвиняют в нападении на двух женщин

вчера, 19:43

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз стал фигурантом дела о нападении на двух женщин. После этого Федерация футбола страны поменяла тренера на ближайший турнир – чемпионат Европы.

  • Гиггза задержали в ноябре 2020 года по подозрению в нападении на свою девушку. Позже его отпустили под залог.
  • Теперь полиция предъявила Гиггзу официальные обвинения. В них говорится, что он нанес телесные повреждения одной женщине и побои – другой. Суд пройдет 28 апреля.

Гиггз работает главным тренером Уэльса с 2018 года, но фактически после ареста он не тренировал команду. Федерация футбола отстранила его на время отборочных матчей к Евро из-за следствия.

Гиггза заменял его ассистент Роберт Пейдж. Теперь остранение продлили и на период самого Евро. Федерация футбола проведет заседание, где обсудит ситуацию и «ее влияние на команду». Контракт Гиггза рассчитан до 2022 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Федерации футбола Уэльса
Еще по теме
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс полгода играл матчи без него – и уволил перед Евро
Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Райан Гиггз
#Футбол
#Евро-2020
#Уэльс