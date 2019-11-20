Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят

Перед назначением в Уэльс было много хейта

Начало 2018-го: Райан Гиггз близок к первому назначению в тренерской карьере в сборной Уэльса. В интернете легкая обеспокоенность: болельщики национальной команды запускают в интернете хештег #AnyoneButGiggs (кто угодно, кроме Гиггза), с которым предлагают свои абсурдные варианты тренеров, которые все равно были бы лучше Гиггза.

«Анонсируйте Рассела Слейда», – шутит один пользователь, намекая на бывшего тренера «Кардиффа». «Объявляйте Тьерри Анри», – отвечает другой. Репутация Гиггза сделала его одной из самых противоречивых легенд мирового футбола.

Лучше всего претензии к Гиггзу объяснил его собственный отец. «Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым, как жаворонок от того, чего он достиг, но мне стыдно за него. Я даже не могу заставить себя использовать его имя – я называю его бывшим футболистом. Он поставил себя на первое место, и все, что его волнует – это его комментирование по ТВ и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я переключаю канал, все члены семьи делают это.

Он мой сын, и мне больно говорить, что моя семья не уважает его и не считает примером для подражания. Как старший, он должен был присматривать за своим братом, а не бить его в спину. Он изменил самым худшим образом и ему даже не хватает мужества, чтобы извиниться за это».