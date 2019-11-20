Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
Вчера мы узнали последнюю команду, которая квалифицировалась на Евро через отборочный турнир. Там все было очень запутанно: перед последним туром у Венгрии было 12 очков, у Уэльса 11 и у Словакии 10. Но Венгрия и Уэльс играли друг против друга.
Но Уэльс побеждает 2:0 и уезжает на Евро. Главный тренер команды – Райан Гиггз, который ни разу не попадал на большой турнир со сборной в качестве игрока. Но сделал с первой попытки в качестве тренера.
Перед назначением в Уэльс было много хейта
Начало 2018-го: Райан Гиггз близок к первому назначению в тренерской карьере в сборной Уэльса. В интернете легкая обеспокоенность: болельщики национальной команды запускают в интернете хештег #AnyoneButGiggs (кто угодно, кроме Гиггза), с которым предлагают свои абсурдные варианты тренеров, которые все равно были бы лучше Гиггза.
«Анонсируйте Рассела Слейда», – шутит один пользователь, намекая на бывшего тренера «Кардиффа». «Объявляйте Тьерри Анри», – отвечает другой. Репутация Гиггза сделала его одной из самых противоречивых легенд мирового футбола.
Лучше всего претензии к Гиггзу объяснил его собственный отец. «Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым, как жаворонок от того, чего он достиг, но мне стыдно за него. Я даже не могу заставить себя использовать его имя – я называю его бывшим футболистом. Он поставил себя на первое место, и все, что его волнует – это его комментирование по ТВ и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я переключаю канал, все члены семьи делают это.
Он мой сын, и мне больно говорить, что моя семья не уважает его и не считает примером для подражания. Как старший, он должен был присматривать за своим братом, а не бить его в спину. Он изменил самым худшим образом и ему даже не хватает мужества, чтобы извиниться за это».
Отец Гиггза вспоминает историю, которая случилась в 2011 году. Тогда стало известно, что Гиггз восемь лет спал с женой своего брата Родри Наташей. Брат развелся моментально, а брак самого Райана продержался до 2017 года.
Последствия этой измены оказались глубже, чем можно было предположить. The Times рассказали, что Моуринью отказался включить Гиггза в свой тренерский штаб при назначении в «МЮ» именно из-за того, что не мог доверить ему после восьмилетней измены с женой брата. Из-за этого Гиггз остался без работы на полтора года, хотя работал ассистентом с Мойесом и Ван Гаалом.
«Я не говорил с ним, уверен, что если бы случайно встретил его, мы пообщались бы по-дружески, – говорит Родри сейчас. – Я не против. Но у меня есть своя жизнь: меня трое детей, о которых нужно беспокоиться. Они важнее для меня. Семья Наташи очень любит их, и у меня есть другая семья, которая тоже их любит».
Во многом Родри и Райан остаются антагонистами. В 2013 году Родри Гиггз даже играл за клуб «Юнайтед оф Манчестер» – команду болельщиков «МЮ», которые отделились от основного клуба из-за несогласия с политикой владельцев Глейзеров.
За что еще критикуют Гиггза?
В футболе Гиггзу достается за разные хитрости на поле. Например, неудивительно, что у Гиггза отличные отношения с Дэниелом Джеймсом: 22-летний валлиец играет на фланге в «МЮ» и во многом ориентируется на своего тренера.
Месяц назад в матче с Хорватией произошел странный эпизод: на 15-й минуте Джеймс столкнулся с Домагоем Видой и несколько минут неподвижно лежал на поле. Но потом сразу вернулся в игру.
«Дэниел Джеймс только что упал без сознания! И через три минуты его отправляют обратно на поле», – возмущался Райан Мэйсон, который завершил карьеру в 26 лет как раз из-за травмы головы. Но Гиггз все объяснил.
«Он остался лежать, и это было немного наигранно. Не для того, чтобы кого-то удалили, он просто схитрил. Мы обследовали его в перерыве на сотрясение, и с ним все было в порядке».
Хитрость сработала. На тот момент Уэльс уже горел 0:1, но остановка сбила темп игры, и к перерыву Гарет Бэйл спокойно сравнял счет и принес команде одно очко.
Но при всех скандалах путь Уэльса на Евро вызывает только восхищение. Вспоминаем первые матчи в отборе: после победы над Словакией Уэльс проиграл сначала Хорватии, а потом и Венгрии. Но в оставшихся пяти матчах, которые начались этой весной, не проигрывал ни разу и в итоге опередил Словакию на одно и Венгрию на два очка.
В 2004-м году Гиггз был в шаге от попадания на Евро, но тогда в плей-офф Уэльс уступил России. «Мне не особо нравилось ехать в отпуск и оттуда смотреть, как мои партнеры по клубу играют на Евро или ЧМ, – рассказывает Гиггз. – Все, что я хотел – попасть на важный турнир. И я всегда верил, что нам это по силам. Оно по прежнему горит, это желание попасть туда, и я хочу сделать это как тренер».
Уэльс впервые попал на ЧЕ в 2016-м году, но тогда Гиггз уже закончил карьеру. В этот раз он сделал все сам и несмотря ни на что исполнил свою мечту, и очень красиво.