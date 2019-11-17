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Бельгия
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Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?

17.11.2019 13:35
Александр Плеханов

Сколько это стоит?

В первые дни продаж подразумевались траты от 600 до 3500 рублей в зависимости от сектора. Продажи открылись 5 октября. Основная часть билетов разошлась еще в стартовые пару недель, поэтому дальше оставались только места дороже. Я еще в конце октября взял онлайн за 2300 рублей. Через сайт KASSIR.RU (на него ссылался даже РФС) это делалось вообще без проблем.

В ноябре с покупкой уже возникали проблемы – за пять дней до матча объявили, что все билеты на игру проданы. К этому позже возникло несколько дополнений. «Санкт-Петербургские ведомости» писали, что перекупщики перепродают билеты на других сайтах. Там их стоимость увеличивали в три раза и выше. Похожая история была на игре «Локо» и «Ювентуса», где несколько сотен человек купили поддельные билеты.

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей, но обычно это происходит только во время концертных мероприятий или соревнований уровня ЧМ. На игре присутствовали 53317 болельщиков. Это близко к коммерческому максимуму (около 60 тысяч). На Евро никаких 68 тысяч тоже не будет – в планах нет задумки на повторение показателей ЧМ.

Что по развлечениям?

  • Матч со звездами (Тихонов, Аленичев, Малафеев и другие).
  • Уроки танцев.
  • Вафли, мастер-классы и другие мелкие вещи.

На все это предлагали залипнуть уже за три часа до игры. Программа постепенно разгонялась, а ее главным моментом оказалась концертная постановка «Симфоническое КИНО». Симфонический оркестр исполнял хиты группы, а люди на стадионе подпевали известные песни. Все это продлилось полчаса и завершилось перед свистком красивым выступлением на поле.

Как логистика?

До стадиона рекомендовали добираться от станций метро «Новокрестовская» и «Крестовский остров». Для социального эксперимента я воспользовался «Новокрестовской», потому что считал ее ближе. Если и так, то все равно это ошибка. Фанаты удивлялись: вот стадион, вот можно повернуть, а там тупик. Дорога до пропускных входов заняла 12 минут – долго, люди хотели быстрее.

Уже после матча фанатов разводили по разным станциям. Наш сектор почти целиком пошел в сторону метро «Беговая». Это самое дальнее метро из ближайших к арене. Выход со стадиона занял пару минут. Никаких препятствий, задержек и прочего – игра закончилась около 22 часов, а через 30 минут любой человек при желании уже мог бы гулять по Невскому проспекту.

Реально ли пронести что-нибудь запрещенное?

Почти невозможно. Досматривали так, что во внутреннем кармане куртки нашли маленький электронный ключ от отеля. Заставляли включать все электронные устройства – даже индикатор портативной зарядки. Единственный минус всего этого – очереди. 10-15 минут в среднем занимал проход к чашке стадиона, хотя работало много пропускных входов.

ALEKSANDR KULEBYAKIN/GLOBAL LOOK PRESS

Что за люди вокруг?

Матч сборной России – это что-то из истории семейного ужина: доброе, теплое и вкусное зрелище. Только настроение испортилось из-за результата. «Просто люди ходят на победы смотреть, а не на проигрыши. А так совсем даже и не обидно», – рассуждали в толпе уже после финального свистка. 

На арену пришли очень много раскрашенных детей с отцами или целые полные семьи – основная подборка зрителей была такой. Мужчины постарше рассуждали о перспективах Черчесова и силе сборной России. Один большой минус футбола сборных: мало женщин, которые пришли именно посмотреть футбол. В матчах клубов их бывает намного больше.

Интересно, что многие на арене предвкушали игру «Зенита» и «Спартака» 1 декабря. Один из фанатов объяснял другу, что будет сидеть на противоположном секторе.

Как полиция?

Максимальное спокойствие. Вместе с полицией вокруг стадиона за порядком следили 650 росгвардейцев. Группами из нескольких человек полицейские прогуливались в местах скопления фанатов, никого не трогали и даже подсказывали какие-то вещи заблудившимся людям. Тот случай, когда полицию почти не замечали.

Выход бельгийского фан-сектора специально задержали на 10 минут, но и тут это было лишней мерой предосторожности. Сами болельщики реагировали с юмором: «Они нас уже на поле побили, а мы все равно мстить не собирались».

Наталия Кондратенко

Какие общие впечатления?

  • В разговоре с одним из фанатов проскользнула интересная идея: «Климат не позволяет нам быть топ-командой. Нормально играть круглый год можно только в районе Сочи». Здесь весь день ждали дождь, но погода только улучшила настроение. Никакого ливня или даже обычной мороси – поэтому и фанаты в теплую чашку стадиона не торопились. Точно ноябрь? Точно Питер?
  • Проблема с рассадкой болельщиков есть для матчей любого уровня, но особенно она чувствуется на играх сборной. Кто-то хочет смотреть игру спокойно, другие поддерживают активно. Обычно они оказываются рядом. Вот и тут один из болельщиков встал и матом наорал на ближайшие ряды, потому что те пассивно себя вели. «Это же матч сборной, ***», – посыл, который напугал сидевшую рядом с ним девушку.
  • Лукаку забил четвертый мяч на 72-й минуте. После этого фанаты толпами потянулись с трибун. Желание понятно: уехать раньше, не идти в толкотне, вовремя лечь спать. Это объяснимо даже для семей с детьми, но не для мужчин, до этого оравших громче всех в поддержку сборной. Не для этого топ-матчи проводят именно в Санкт-Петербурге.
  • Вокруг стадиона очень много пустоты. Развлечения – ок. Организация внутри – ок. Но одинокие будки с глинтвейном или атрибутикой никак не разбавляют картину на пути к стадиону. У них толпятся болельщики, матчевые шарфы реально покупаются, но количественно этого просто мало. Атмосфера ЧМ в этом плане уже забыта.
  • Игры с командами уровня Бельгии однозначно правильно ставить на такие стадионы. Даже в ноябре, даже если есть места с более комфортным климатом. Со всеми недостатками и обстоятельствами болельщики отыграли свою роль на высоком уровне. Красивый перформанс, постоянная поддержка – все это сборной только в плюс.

Плюсы и минусы субботнего футбола в ноябре

+ Тепло

+ Вкусно

+ Хорошая работа полиции

Безопасно

Комфортно

Дорого

– Люди уходят раньше конца

– Неосвоенная территория вокруг стадиона

– Есть очереди

– Лишняя активность может помешать другим

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