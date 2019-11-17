Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?
Сколько это стоит?
В первые дни продаж подразумевались траты от 600 до 3500 рублей в зависимости от сектора. Продажи открылись 5 октября. Основная часть билетов разошлась еще в стартовые пару недель, поэтому дальше оставались только места дороже. Я еще в конце октября взял онлайн за 2300 рублей. Через сайт KASSIR.RU (на него ссылался даже РФС) это делалось вообще без проблем.
В ноябре с покупкой уже возникали проблемы – за пять дней до матча объявили, что все билеты на игру проданы. К этому позже возникло несколько дополнений. «Санкт-Петербургские ведомости» писали, что перекупщики перепродают билеты на других сайтах. Там их стоимость увеличивали в три раза и выше. Похожая история была на игре «Локо» и «Ювентуса», где несколько сотен человек купили поддельные билеты.
«Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей, но обычно это происходит только во время концертных мероприятий или соревнований уровня ЧМ. На игре присутствовали 53317 болельщиков. Это близко к коммерческому максимуму (около 60 тысяч). На Евро никаких 68 тысяч тоже не будет – в планах нет задумки на повторение показателей ЧМ.
Что по развлечениям?
- Матч со звездами (Тихонов, Аленичев, Малафеев и другие).
- Уроки танцев.
- Вафли, мастер-классы и другие мелкие вещи.
На все это предлагали залипнуть уже за три часа до игры. Программа постепенно разгонялась, а ее главным моментом оказалась концертная постановка «Симфоническое КИНО». Симфонический оркестр исполнял хиты группы, а люди на стадионе подпевали известные песни. Все это продлилось полчаса и завершилось перед свистком красивым выступлением на поле.
Как логистика?
До стадиона рекомендовали добираться от станций метро «Новокрестовская» и «Крестовский остров». Для социального эксперимента я воспользовался «Новокрестовской», потому что считал ее ближе. Если и так, то все равно это ошибка. Фанаты удивлялись: вот стадион, вот можно повернуть, а там тупик. Дорога до пропускных входов заняла 12 минут – долго, люди хотели быстрее.
Уже после матча фанатов разводили по разным станциям. Наш сектор почти целиком пошел в сторону метро «Беговая». Это самое дальнее метро из ближайших к арене. Выход со стадиона занял пару минут. Никаких препятствий, задержек и прочего – игра закончилась около 22 часов, а через 30 минут любой человек при желании уже мог бы гулять по Невскому проспекту.
Реально ли пронести что-нибудь запрещенное?
Почти невозможно. Досматривали так, что во внутреннем кармане куртки нашли маленький электронный ключ от отеля. Заставляли включать все электронные устройства – даже индикатор портативной зарядки. Единственный минус всего этого – очереди. 10-15 минут в среднем занимал проход к чашке стадиона, хотя работало много пропускных входов.
Что за люди вокруг?
Матч сборной России – это что-то из истории семейного ужина: доброе, теплое и вкусное зрелище. Только настроение испортилось из-за результата. «Просто люди ходят на победы смотреть, а не на проигрыши. А так совсем даже и не обидно», – рассуждали в толпе уже после финального свистка.
На арену пришли очень много раскрашенных детей с отцами или целые полные семьи – основная подборка зрителей была такой. Мужчины постарше рассуждали о перспективах Черчесова и силе сборной России. Один большой минус футбола сборных: мало женщин, которые пришли именно посмотреть футбол. В матчах клубов их бывает намного больше.
Интересно, что многие на арене предвкушали игру «Зенита» и «Спартака» 1 декабря. Один из фанатов объяснял другу, что будет сидеть на противоположном секторе.
Как полиция?
Максимальное спокойствие. Вместе с полицией вокруг стадиона за порядком следили 650 росгвардейцев. Группами из нескольких человек полицейские прогуливались в местах скопления фанатов, никого не трогали и даже подсказывали какие-то вещи заблудившимся людям. Тот случай, когда полицию почти не замечали.
Выход бельгийского фан-сектора специально задержали на 10 минут, но и тут это было лишней мерой предосторожности. Сами болельщики реагировали с юмором: «Они нас уже на поле побили, а мы все равно мстить не собирались».
Какие общие впечатления?
- В разговоре с одним из фанатов проскользнула интересная идея: «Климат не позволяет нам быть топ-командой. Нормально играть круглый год можно только в районе Сочи». Здесь весь день ждали дождь, но погода только улучшила настроение. Никакого ливня или даже обычной мороси – поэтому и фанаты в теплую чашку стадиона не торопились. Точно ноябрь? Точно Питер?
- Проблема с рассадкой болельщиков есть для матчей любого уровня, но особенно она чувствуется на играх сборной. Кто-то хочет смотреть игру спокойно, другие поддерживают активно. Обычно они оказываются рядом. Вот и тут один из болельщиков встал и матом наорал на ближайшие ряды, потому что те пассивно себя вели. «Это же матч сборной, ***», – посыл, который напугал сидевшую рядом с ним девушку.
- Лукаку забил четвертый мяч на 72-й минуте. После этого фанаты толпами потянулись с трибун. Желание понятно: уехать раньше, не идти в толкотне, вовремя лечь спать. Это объяснимо даже для семей с детьми, но не для мужчин, до этого оравших громче всех в поддержку сборной. Не для этого топ-матчи проводят именно в Санкт-Петербурге.
- Вокруг стадиона очень много пустоты. Развлечения – ок. Организация внутри – ок. Но одинокие будки с глинтвейном или атрибутикой никак не разбавляют картину на пути к стадиону. У них толпятся болельщики, матчевые шарфы реально покупаются, но количественно этого просто мало. Атмосфера ЧМ в этом плане уже забыта.
- Игры с командами уровня Бельгии однозначно правильно ставить на такие стадионы. Даже в ноябре, даже если есть места с более комфортным климатом. Со всеми недостатками и обстоятельствами болельщики отыграли свою роль на высоком уровне. Красивый перформанс, постоянная поддержка – все это сборной только в плюс.
Плюсы и минусы субботнего футбола в ноябре
+ Тепло
+ Вкусно
+ Хорошая работа полиции
+ Безопасно
+ Комфортно
– Дорого
– Люди уходят раньше конца
– Неосвоенная территория вокруг стадиона
– Есть очереди
– Лишняя активность может помешать другим