Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?

Что за люди вокруг?

Матч сборной России – это что-то из истории семейного ужина: доброе, теплое и вкусное зрелище. Только настроение испортилось из-за результата. «Просто люди ходят на победы смотреть, а не на проигрыши. А так совсем даже и не обидно», – рассуждали в толпе уже после финального свистка.

На арену пришли очень много раскрашенных детей с отцами или целые полные семьи – основная подборка зрителей была такой. Мужчины постарше рассуждали о перспективах Черчесова и силе сборной России. Один большой минус футбола сборных: мало женщин, которые пришли именно посмотреть футбол. В матчах клубов их бывает намного больше.

Интересно, что многие на арене предвкушали игру «Зенита» и «Спартака» 1 декабря. Один из фанатов объяснял другу, что будет сидеть на противоположном секторе.

Как полиция?

Максимальное спокойствие. Вместе с полицией вокруг стадиона за порядком следили 650 росгвардейцев. Группами из нескольких человек полицейские прогуливались в местах скопления фанатов, никого не трогали и даже подсказывали какие-то вещи заблудившимся людям. Тот случай, когда полицию почти не замечали.

Выход бельгийского фан-сектора специально задержали на 10 минут, но и тут это было лишней мерой предосторожности. Сами болельщики реагировали с юмором: «Они нас уже на поле побили, а мы все равно мстить не собирались».