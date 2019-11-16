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Наталия Кондратенко
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#Россия
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Бельгия разгромила Россию – грустные, веселые и душевные фото с этого матча
16 ноября 2019, 23:27
Наталия Кондратенко
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Наталия Кондратенко
Что было в этом матче и вокруг него:
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
Упс: бельгиец Бойята 15 минут играл в чужой футболке
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
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