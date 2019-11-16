Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы

Почему сборная так грубо ошибалась?

Можно выделить несколько причин.

Первая – отсутствие некоторых важных игроков. В этом матче не появились Баринов и Головин. Они могли добавить давления в центре поля.

Вторая – сборная не зажималась в защиту и старалась атаковать. Здесь нужно брать во внимание уровень сборной Бельгии, которая и слаженно оборонялась (пара Денайер-Бойата заблокировали много передач с фланга), и здорово переводила выпады России в контратаки.

Зелимхан Бакаев в послематчевом интервью отметил: «Сборная России проигрывала и в борьбе, и в классе. Думаю, если сделать важные выводы, то можно устранить эти пробелы». Далер Кузяев отметил, что Россия много упускала Бельгию на контратаках.

У Станислава Черчесова было такое объяснение поражению:

«Знали, как играет Бельгия. Знали, что бельгийцы опасны в быстрых атаках и очень хорошо этим пользуются. А мы не хотели сидеть только в обороне, надо было побеждать 2:0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как это нам удастся в матче с таким соперником.

Меня уже спросили, а не надо ли было больше обороне уделить внимание. Что ж, после ЧМ спрашивали, почему с испанцами сыграли от обороны. Теперь другие вопросы. Но все зависит от турнирной ситуации. Сегодня она была такая. Ребята сразу знали, что будем играть от себя. Уровень у соперника высокий. Нашими ошибками воспользовались, а мы свои моменты не реализовали. Хотя времени у чужих ворот провели много».