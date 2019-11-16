Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
Россия проиграла Бельгии – 1:4. В атаке наши смотрелись достойно: давили, создавали много опасных моментов, обостряли эпизоды.
В защите все было плачевнее. Четыре гола пропущены по одной причине: оборона просто не доиграла в этих эпизодах.
Гол №1
Его нельзя назвать грубой ошибкой. Но здесь много пространства получил Торган Азар. Он ворвался в штрафную, сделал несколько шагов и сильно пробил. Гильерме сказал, что для него это был сложнейший удар в матче: он просто не видел мяча, поэтому не успел среагировать.
Гол №2
В момент удара Азар находился абсолютно один. Фернандес и Джикия не успевали заблокировать удар.
Гол №3
Мертенс сделал классную передачу на Де Брюйне, и бельгийцы вышли втроем против Фернандеса и Гильерме (справа еще забегал Лукаку). Итог – Де Брюйне воспользовался смещением Фернандеса, отдал пас на Азара, и тот забил в пустые ворота.
Гол №4
Лукаку спокойно пробежал метров пятнадцать, прежде чем подработать мяч под рабочую ногу и пробить.
Почему сборная так грубо ошибалась?
Можно выделить несколько причин.
Первая – отсутствие некоторых важных игроков. В этом матче не появились Баринов и Головин. Они могли добавить давления в центре поля.
Вторая – сборная не зажималась в защиту и старалась атаковать. Здесь нужно брать во внимание уровень сборной Бельгии, которая и слаженно оборонялась (пара Денайер-Бойата заблокировали много передач с фланга), и здорово переводила выпады России в контратаки.
Зелимхан Бакаев в послематчевом интервью отметил: «Сборная России проигрывала и в борьбе, и в классе. Думаю, если сделать важные выводы, то можно устранить эти пробелы». Далер Кузяев отметил, что Россия много упускала Бельгию на контратаках.
У Станислава Черчесова было такое объяснение поражению:
«Знали, как играет Бельгия. Знали, что бельгийцы опасны в быстрых атаках и очень хорошо этим пользуются. А мы не хотели сидеть только в обороне, надо было побеждать 2:0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как это нам удастся в матче с таким соперником.
Меня уже спросили, а не надо ли было больше обороне уделить внимание. Что ж, после ЧМ спрашивали, почему с испанцами сыграли от обороны. Теперь другие вопросы. Но все зависит от турнирной ситуации. Сегодня она была такая. Ребята сразу знали, что будем играть от себя. Уровень у соперника высокий. Нашими ошибками воспользовались, а мы свои моменты не реализовали. Хотя времени у чужих ворот провели много».