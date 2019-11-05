Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
Как выглядит полный список?
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин (Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).
Зачем сборной Шунин?
Здесь все просто. Гильерме будет основным кипером на матчи с Бельгией и Сан-Марино. По Джанаеву было много вопросов еще перед прошлым перерывом на сборные, но за этот отрезок он доказал, что достоин вызова. У нас даже был отдельный материал об этом.
В прошлый раз Черчесов вызвал Лунева, но с тех пор дела у него шли не очень хорошо. Лунев потерял место в стартовом составе «Зенита», поэтому появление Шунина неудивительно.
Для Шунина это был неплохой отрезок. В трех матчах он отбил 10 ударов, а процент спасений составляет практически 77%.
Матч с «Ахматом» – два заблокированных дальних удара, шикарные сейвы после удара «Ахмата» после углового и выхода Митришева. Пропущенный гол – уверенное исполнение пенальти, не вина Шунина.
Матч с «Краснодаром» – четыре отбитых удара. Гол забил Мартынович после подачи с углового – на этот удар Шунин не успел среагировать.
В матче с ЦСКА Шунин дважды среагировал на опасные передачи в штрафную, сделал два сейва.
Кто такой Фомин?
Даниил Фомин – 22-летний полузащитник «Уфы» и один из ярчайших молодых игроков в этом сезоне РПЛ. В трех последних матчах (с ЦСКА, «Ахматом» и «Краснодаром») Фомин провел на поле 270 минут. Вот его главные достижения за это время:
- В матче с «Ахматом» выиграл 4 единоборства – лучший в команде по этому показателю.
- Во встрече с ЦСКА сделал 3 перехвата. В «Уфе» больше перехватили только Терентьев и Карп.
- В матче с «Локомотивом» был одним из лучших по количеству удачных передач – 70%. Больше только у Кротова – 80%.
А вот так говорят о Фомине в «Уфе» (слова Шамиля Газизова): «Боюсь говорить про Фомина, но это очень неплохой футболист. Рады, что он у нас. Чем руководствовались, когда его брали? Я видел, что он футболист и все. Больше ничем не руководствовались. Надеюсь, что я доказываю, что глаз наметан».
Черчесов тоже оценил перфоманс Фомина. Еще в прошлом сезоне Фомин играл в ФНЛ. Сейчас – основной футболист «Уфы», ее лучший бомбардир и игрок сборной России.
Черчесов вызвал всего двух нападающих
Артем Дзюба и Николай Комличенко. Чалов не забивает семь матчей подряд. У Соболева серия без голов в три матча. Смолов поправляется от травмы (говорят, может сыграть с «Юве»).
Так что в этом вопросе у Черчесова просто не было альтернативы.
«Зенит» – базовый клуб сборной, из ЦСКА вызвали всего одного игрока
Из санкт-петербургского клуба в расположение сборной приехали 5 футболистов. Из «Спартака» и «Локо» – по три.
Неожиданным фактом является то, что Черчесов из ЦСКА вызвал лишь одного футболиста – Марио Фернандеса. Хотя в прошлый раз в сборную приехал еще и Ахметов.
Когда и где играем?
- 16 ноября (суббота) – домашний матч против Бельгии в Санкт-Петербурге, начало – 20:00 по мск.
- 19 ноября (вторник) – выездной матч против Сан-Марино, начало – 22:45 по мск.