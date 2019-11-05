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#Сборная России #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Артем Дзюба #Антон Шунин #Гильерме #Даниил Фомин #Сборная Бельгии #Сборная Сан-Марино

Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих

05 ноября 2019, 14:36
Илья Егоров

Как выглядит полный список?

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин (Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).

«Динамо»

Зачем сборной Шунин?

Здесь все просто. Гильерме будет основным кипером на матчи с Бельгией и Сан-Марино. По Джанаеву было много вопросов еще перед прошлым перерывом на сборные, но за этот отрезок он доказал, что достоин вызова. У нас даже был отдельный материал об этом.

В прошлый раз Черчесов вызвал Лунева, но с тех пор дела у него шли не очень хорошо. Лунев потерял место в стартовом составе «Зенита», поэтому появление Шунина неудивительно.

Для Шунина это был неплохой отрезок. В трех матчах он отбил 10 ударов, а процент спасений составляет практически 77%. 

Матч с «Ахматом» – два заблокированных дальних удара, шикарные сейвы после удара «Ахмата» после углового и выхода Митришева. Пропущенный гол – уверенное исполнение пенальти, не вина Шунина.

Матч с «Краснодаром» – четыре отбитых удара. Гол забил Мартынович после подачи с углового – на этот удар Шунин не успел среагировать.

В матче с ЦСКА Шунин дважды среагировал на опасные передачи в штрафную, сделал два сейва.

«Уфа»

Кто такой Фомин?

Даниил Фомин – 22-летний полузащитник «Уфы» и один из ярчайших молодых игроков в этом сезоне РПЛ. В трех последних матчах (с ЦСКА, «Ахматом» и «Краснодаром») Фомин провел на поле 270 минут. Вот его главные достижения за это время:

  • В матче с «Ахматом» выиграл 4 единоборства – лучший в команде по этому показателю.
  • Во встрече с ЦСКА сделал 3 перехвата. В «Уфе» больше перехватили только Терентьев и Карп.
  • В матче с «Локомотивом» был одним из лучших по количеству удачных передач – 70%. Больше только у Кротова – 80%.

А вот так говорят о Фомине в «Уфе» (слова Шамиля Газизова): «Боюсь говорить про Фомина, но это очень неплохой футболист. Рады, что он у нас. Чем руководствовались, когда его брали? Я видел, что он футболист и все. Больше ничем не руководствовались. Надеюсь, что я доказываю, что глаз наметан».

Черчесов тоже оценил перфоманс Фомина. Еще в прошлом сезоне Фомин играл в ФНЛ. Сейчас – основной футболист «Уфы», ее лучший бомбардир и игрок сборной России.

АГН Москва/Global Look Press

Черчесов вызвал всего двух нападающих

Артем Дзюба и Николай Комличенко. Чалов не забивает семь матчей подряд. У Соболева серия без голов в три матча. Смолов поправляется от травмы (говорят, может сыграть с «Юве»).

Так что в этом вопросе у Черчесова просто не было альтернативы.

«Зенит» – базовый клуб сборной, из ЦСКА вызвали всего одного игрока

Из санкт-петербургского клуба в расположение сборной приехали 5 футболистов. Из «Спартака» и «Локо» – по три.

Неожиданным фактом является то, что Черчесов из ЦСКА вызвал лишь одного футболиста – Марио Фернандеса. Хотя в прошлый раз в сборную приехал еще и Ахметов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Когда и где играем?

  • 16 ноября (суббота) – домашний матч против Бельгии в Санкт-Петербурге, начало – 20:00 по мск.
  • 19 ноября (вторник) – выездной матч против Сан-Марино, начало – 22:45 по мск.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: АГН Москва/Global Look Press
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Что мы уже знаем о жеребьевке Евро: группа, город (Питер!) и топы, которых не встретим
Россия еще может взять первое место в группе. Но просто победы над Бельгией не хватит
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#Сборная России
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#Евро-2020 (квалификация)
#Артем Дзюба
#Антон Шунин
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#Даниил Фомин
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#Сборная Сан-Марино