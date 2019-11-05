Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих

Зачем сборной Шунин?

Здесь все просто. Гильерме будет основным кипером на матчи с Бельгией и Сан-Марино. По Джанаеву было много вопросов еще перед прошлым перерывом на сборные, но за этот отрезок он доказал, что достоин вызова. У нас даже был отдельный материал об этом.

В прошлый раз Черчесов вызвал Лунева, но с тех пор дела у него шли не очень хорошо. Лунев потерял место в стартовом составе «Зенита», поэтому появление Шунина неудивительно.

Для Шунина это был неплохой отрезок. В трех матчах он отбил 10 ударов, а процент спасений составляет практически 77%.

Матч с «Ахматом» – два заблокированных дальних удара, шикарные сейвы после удара «Ахмата» после углового и выхода Митришева. Пропущенный гол – уверенное исполнение пенальти, не вина Шунина.

Матч с «Краснодаром» – четыре отбитых удара. Гол забил Мартынович после подачи с углового – на этот удар Шунин не успел среагировать.

В матче с ЦСКА Шунин дважды среагировал на опасные передачи в штрафную, сделал два сейва.