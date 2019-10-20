Джанаев взял три пенальти за два тура. В «Рубине» у него уже был похожий сезон

У «Сочи» есть тройка качественных вратарей: Евгений Фролов, Николай Заболотный, Сослан Джанаев. Последним из них «Сочи» подписал как раз Джанаева, хотя казалось, что эта линия уже укомплектована. «Сочи» уговорил Джанаева на переход в ситуации, когда голкипер тренировался с ЦСКА. Там отпустили, потому что видели Джанаева только запасным.

В 32 года Джанаев преодолел проблемы со здоровьем и получил настоящее место в основе – такое, которого у него не было в прошлом сезоне. В «Рубине» Джанаеву еще и мешали проблемы с деньгами – там не платили зарплату полгода. Потом Джанаеву предложили понижение оклада, он просил выплатить долги. Так и пришлось вообще уезжать из России.

Перед возвращением в Премьер-лигу Сослан Джанаев играл за польский «Медзь». Провел семь матчей, пропустил 13 голов. Именно в составе «Медзя» Джанаев получил тот опыт, от которого отвык в «Ростове» и в «Рубине». В матчах с участием Джанаева «Медзь» выиграл всего два раза. Роль вратаря в таком клубе-аутсайдере – реально помогать команде набирать очки.