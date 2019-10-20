Сослан Джанаев
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#Сослан Джанаев #Футбол #РПЛ #Сочи

Джанаев взял три пенальти за два тура. В «Рубине» у него уже был похожий сезон

20 октября 2019, 19:12
Александр Плеханов

«Сочи» набрал только одно очко в играх с «Крыльями» (0:2) и «Арсеналом» (1:1). Самое ценное в этих матчах – достижения Сослана Джанаева. В двух встречах он отбил три одиннадцатиметровых. Два из них пришлись на игру с «Арсеналом». 

Всего в карьере Джанаева набирается 11 отраженных пенальти. Лучший результат до этого момента был в сезоне-2017/18. Тогда Джанаев тоже взял три пенальти, но за весь игровой год в «Рубине». 

У «Сочи» есть тройка качественных вратарей: Евгений Фролов, Николай Заболотный, Сослан Джанаев. Последним из них «Сочи» подписал как раз Джанаева, хотя казалось, что эта линия уже укомплектована. «Сочи» уговорил Джанаева на переход в ситуации, когда голкипер тренировался с ЦСКА. Там отпустили, потому что видели Джанаева только запасным.

В 32 года Джанаев преодолел проблемы со здоровьем и получил настоящее место в основе – такое, которого у него не было в прошлом сезоне. В «Рубине» Джанаеву еще и мешали проблемы с деньгами – там не платили зарплату полгода. Потом Джанаеву предложили понижение оклада, он просил выплатить долги. Так и пришлось вообще уезжать из России.

Перед возвращением в Премьер-лигу Сослан Джанаев играл за польский «Медзь». Провел семь матчей, пропустил 13 голов. Именно в составе «Медзя» Джанаев получил тот опыт, от которого отвык в «Ростове» и в «Рубине». В матчах с участием Джанаева «Медзь» выиграл всего два раза. Роль вратаря в таком клубе-аутсайдере – реально помогать команде набирать очки.

Сочи

Поэтому и в «Сочи» так радуются гостевой ничьей. Пусть для нее Джанаеву и пришлось отбить пару пенальти. Награда будет всегда – не зря Черчесов все еще регулярно вызывает Джанаева в сборную России на роль третьего вратаря. Болельщики такую игру тоже ценят, а все проблемы Джанаева наконец-то забыты.

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