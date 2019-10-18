«Локо» потерял 9 человек перед игрой с «Ахматом». Еще один сломался на поле. И все равно победа!
В первом матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» играл на выезде с «Ахматом» – раньше всех как участник Лиги чемпионов, команда Юрия Семина уже во вторник сыграет в гостях с «Ювентусом». Каким составом – еще вопрос, поскольку вот сколько проблем у «Локомотива» было перед игрой в Грозном:
Минус Фарфан, но там прогнозы очень грустные. Еще после первого тура Юрий Семин сказал: «Для Фарфана, думаю, сезон пропал». Последняя информация – перуанец все-таки сыграет после Нового года.
Минус Ротенберг – тоже травма, может вернуться к декабрю.
Минус Антон Миранчук – похоже, мимо всего группового этапа ЛЧ из-за перелома плюсневой кости, вряд ли поможет команде до зимы
Минус Жемалетдинов – тоже игрок основы, проводит очень уверенный сезон, вызван в сборную, но так туда и не попал из-за травмы, полученной в игре с «Атлетико». Через несколько недель должен быть готов.
Минус Смолов – мимо на месяц из-за травмы задней поверхности бедра.
Минус Крыховяк – лидер «Локо» не сыграл из-за желудочной инфекции.
Минус Хеведес – недавно был травмирован, сейчас – в общей группе, но очевидно, что им решили не рисковать, оставив в запасе.
Минус Баринов и Игнатьев – оба дисквалифицированы.
Таким образом, на девять игроков Юрий Семин рассчитывать не смог. Фактически семь из них – футболисты основы, таковым не является только Ротенберг, а к травме Фарфана уже привыкли.
В игре с «Ахматом» выбыл еще один игрок – Лука Джорджевич. Он отдал голевую передачу Коломейцеву, но еще в первом тайме был заменен из-за травмы правого колена. Sport24 сообщает: по предварительной информации у Джорджевича – разрыв крестообразной связки.
«В каком бы составе мы ни играли, они очень сконцентрированы и бьются на каждый эпизод. Мы переживем этот этап, когда выходим не в оптимальном составе из-за травм. Выздоровление отдельных игроков будет перед матчем с «Ювентусом», – сказал Юрий Семин после игры.
Бояться за матч с «Ювентусом» не стоит: там при любых раскладах итальянский чемпион – явный фаворит, притом три игрока основы «Локо» вернутся в стартовый состав – Баринов (хотя с ним пока вопрос по здоровью), Игнатьев и Крыховяк. Наверняка вернется и Хеведес. Не все так плохо.
И вообще удивительно, что при всех кадровых проблемах «Локомотив» выглядит почти непробиваемым. Шесть побед осенью, пять из которых – подряд в РПЛ, из негатива – поражение от сильного «Атлетико» и вылет из Кубка в Калининграде, играя вторым составом. С такими проблемами «Ахмат» победили и заодно укрепили лидерство, что еще можно было сегодня желать.
Но дальше сложно – за три недели «Локо» предстоят две игры с «Ювентусом», а также матчи со «Спартаком», «Краснодаром» и «Уфой». Интересно, как удастся пройти сложный отрезок до следующего перерыва на матчи сборных.