«Локо» потерял 9 человек перед игрой с «Ахматом». Еще один сломался на поле. И все равно победа!

В первом матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» играл на выезде с «Ахматом» – раньше всех как участник Лиги чемпионов, команда Юрия Семина уже во вторник сыграет в гостях с «Ювентусом». Каким составом – еще вопрос, поскольку вот сколько проблем у «Локомотива» было перед игрой в Грозном:

Минус Фарфан , но там прогнозы очень грустные. Еще после первого тура Юрий Семин сказал: «Для Фарфана, думаю, сезон пропал». Последняя информация – перуанец все-таки сыграет после Нового года.

Минус Ротенберг – тоже травма, может вернуться к декабрю.

Минус Антон Миранчук – похоже, мимо всего группового этапа ЛЧ из-за перелома плюсневой кости, вряд ли поможет команде до зимы

Минус Жемалетдинов – тоже игрок основы, проводит очень уверенный сезон, вызван в сборную, но так туда и не попал из-за травмы, полученной в игре с «Атлетико». Через несколько недель должен быть готов.