Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке

Турция – логично отстала от Франции и опередила симпатичную всем Исландию.

Франция – для нее это восьмой ЧЕ подряд, куда она приедет в статусе чемпионов мира.

Англия – в ее составе играет лучший бомбардир отбора: у Кейна 12 голов.

Чехия – на Евро-2020 чехов вывел игрок «Спартака» Алекс Крал – в матче с Косово забил гол и отдал голевую передачу.

Финляндия – для нее ЧЕ-2020 – первый крупный турнир в истории.

Швеция – еще один случай, когда блистает игрок из РПЛ: Маркус Берг набрал 1+1 по системе «гол+пас» в матче с Румынией и вывел сборную на Евро.