Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
В этом посте мы собираем все сборные, кто вышел на Евро-2020. Всего 24 участника, известны 20. Осталось узнать победителей плей-офф Лиги наций, матчи состоятся в конце марта 2020 года.
Бельгия – первая команда, вышедшая на чемпионат Европы.
Италия – впервые в своей истории выиграли 10 официальных матчей подряд. Манчини – первый тренер в истории итальянской сборной, которому это удалось.
Россия – спорила с Бельгией за первое место в группе и вредничала из-за перевернутого флага на новой форме.
Польша – в четвертый раз в истории сыграет на чемпионате Европы.
Украина – обыграла португальцев и вышла на Евро с первого места в группе. После этого Зинченко устроил хаос в прямом эфире, а на следующей день на стадионе сделал девушке предложение.
Испания – установила рекорд сборной, выйдя на Евро в седьмой раз подряд.
Турция – логично отстала от Франции и опередила симпатичную всем Исландию.
Франция – для нее это восьмой ЧЕ подряд, куда она приедет в статусе чемпионов мира.
Англия – в ее составе играет лучший бомбардир отбора: у Кейна 12 голов.
Чехия – на Евро-2020 чехов вывел игрок «Спартака» Алекс Крал – в матче с Косово забил гол и отдал голевую передачу.
Финляндия – для нее ЧЕ-2020 – первый крупный турнир в истории.
Швеция – еще один случай, когда блистает игрок из РПЛ: Маркус Берг набрал 1+1 по системе «гол+пас» в матче с Румынией и вывел сборную на Евро.
Хорватия – ни разу не проигрывала дома в отборах на чемпионаты Европы. Серия составляет 35 матчей.
Австрия – для нее это всего лишь третий ЧЕ с 1960 года.
Нидерланды – голландцы попали на крупный турнир впервые за 7 лет.
Германия – квалифицируются на Евро каждый раз с 1972 года.
Португалия – радуемся за Криштиану, он забил 99 голов за сборную. До повторения рекорда (109 мячей забил иранец Али Даеи) осталось 10 голов.
Швейцария – из победителей групп набрали меньше всех очков наряду с Хорватией. Но и соперников было всего четыре.
Дания – чемпионы Евро-1992 на этот раз тянули до последнего тура квалификации, но вышли – и прямо в группу к России.
Уэльс – у Гарета Бэйла будет два чемпионата Европы (только бы без травм). У Райана Гиггза не было ни одного.