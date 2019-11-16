Евро-2020 (квалификация)
Евро-2020
Футбол
Харри Кейн
Маркус Берг
Алекс Крал
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#Евро-2020 (квалификация) #Футбол #Евро-2020 #Маркус Берг #Харри Кейн #Алекс Крал

Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке

16 ноября 2019, 18:53

В этом посте мы собираем все сборные, кто вышел на Евро-2020. Всего 24 участника, известны 20. Осталось узнать победителей плей-офф Лиги наций, матчи состоятся в конце марта 2020 года.

Бельгия – первая команда, вышедшая на чемпионат Европы.

Италия – впервые в своей истории выиграли 10 официальных матчей подряд. Манчини – первый тренер в истории итальянской сборной, которому это удалось.

Россия – спорила с Бельгией за первое место в группе и вредничала из-за перевернутого флага на новой форме.

Польша – в четвертый раз в истории сыграет на чемпионате Европы.

Украина – обыграла португальцев и вышла на Евро с первого места в группе. После этого Зинченко устроил хаос в прямом эфире, а на следующей день на стадионе сделал девушке предложение.

Испания – установила рекорд сборной, выйдя на Евро в седьмой раз подряд.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Турция – логично отстала от Франции и опередила симпатичную всем Исландию.

Франция – для нее это восьмой ЧЕ подряд, куда она приедет в статусе чемпионов мира.

Англия – в ее составе играет лучший бомбардир отбора: у Кейна 12 голов.

Чехия – на Евро-2020 чехов вывел игрок «Спартака» Алекс Крал – в матче с Косово забил гол и отдал голевую передачу.

Финляндия – для нее ЧЕ-2020 – первый крупный турнир в истории.

Швеция – еще один случай, когда блистает игрок из РПЛ: Маркус Берг набрал 1+1 по системе «гол+пас» в матче с Румынией и вывел сборную на Евро.

imago-images.de

Хорватия – ни разу не проигрывала дома в отборах на чемпионаты Европы. Серия составляет 35 матчей.

Австрия – для нее это всего лишь третий ЧЕ с 1960 года.

Нидерланды – голландцы попали на крупный турнир впервые за 7 лет.

Германия – квалифицируются на Евро каждый раз с 1972 года.

Португалия – радуемся за Криштиану, он забил 99 голов за сборную. До повторения рекорда (109 мячей забил иранец Али Даеи) осталось 10 голов.

Швейцария – из победителей групп набрали меньше всех очков наряду с Хорватией. Но и соперников было всего четыре.

Дания – чемпионы Евро-1992 на этот раз тянули до последнего тура квалификации, но вышли – и прямо в группу к России.

Уэльс – у Гарета Бэйла будет два чемпионата Европы (только бы без травм). У Райана Гиггза не было ни одного.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: АГН Москва/Global Look Press
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Итоги России в отборе на Евро – через цифры. Внутри много рекордов
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
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Англия оформилась на Евро, сыграв 1000-й матч в своей истории. Забила черногорцам целых семь
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
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Что мы уже знаем о жеребьевке Евро: группа, город (Питер!) и топы, которых не встретим
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