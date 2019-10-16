Александр Зинченко
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Кайл Уокер
Украина
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#Александр Зинченко #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Украина #Кайл Уокер

Насыщенная неделя Зинченко: вышел на Евро, стал героем мемов, сделал предложение девушке

16 октября 2019, 22:46

15 октября. Сборная Украины вышла на Евро-2020. Сначала Александр Зинченко пришел в эфир телеканала «Футбол 1» и высказал спорный комментарий относительно пенальти в ворота Украины.

«После того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», этот (арбитр) через несколько секунд показал пенальти. Это удивило больше всего», – говорил Зинченко.

Потом Зинченко остыл, повеселел и порвал социальные сети крайне эмоциональным празднованием.

Он попал в 433.

А еще это видео ретвитнул Кайл Уокер и подписал: «Именно так я помню свою первую пинту пива, Зинни».

Многим пользователям тоже зашло видео.

«Как можно не любить Зинченко? Посмотрите на этого маленького безумного ублюдка».

«Я люблю Зинченко. Он талантливый, страстный, веселый и немного чокнутый».

После матча с Португалией Зинченко сделал предложение своей девушке (журналистка «Футбол 1»  Влада Седан) на «Олимпийском». Она согласилась. После этого в инстаграме Зинченко появился очень милый кадр. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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