Насыщенная неделя Зинченко: вышел на Евро, стал героем мемов, сделал предложение девушке

15 октября. Сборная Украины вышла на Евро-2020. Сначала Александр Зинченко пришел в эфир телеканала «Футбол 1» и высказал спорный комментарий относительно пенальти в ворота Украины.

«После того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», этот (арбитр) через несколько секунд показал пенальти. Это удивило больше всего», – говорил Зинченко.

Потом Зинченко остыл, повеселел и порвал социальные сети крайне эмоциональным празднованием.

Он попал в 433.