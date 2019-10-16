Насыщенная неделя Зинченко: вышел на Евро, стал героем мемов, сделал предложение девушке
15 октября. Сборная Украины вышла на Евро-2020. Сначала Александр Зинченко пришел в эфир телеканала «Футбол 1» и высказал спорный комментарий относительно пенальти в ворота Украины.
«После того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», этот (арбитр) через несколько секунд показал пенальти. Это удивило больше всего», – говорил Зинченко.
Потом Зинченко остыл, повеселел и порвал социальные сети крайне эмоциональным празднованием.
Он попал в 433.
А еще это видео ретвитнул Кайл Уокер и подписал: «Именно так я помню свою первую пинту пива, Зинни».
Многим пользователям тоже зашло видео.
«Как можно не любить Зинченко? Посмотрите на этого маленького безумного ублюдка».
«Я люблю Зинченко. Он талантливый, страстный, веселый и немного чокнутый».
После матча с Португалией Зинченко сделал предложение своей девушке (журналистка «Футбол 1» Влада Седан) на «Олимпийском». Она согласилась. После этого в инстаграме Зинченко появился очень милый кадр.