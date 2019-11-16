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Насколько мощна эта сборная Бельгии? Отвечаем на цифрах
16 ноября 2019, 23:14
- За девять матчей сборная Бельгии забила 34 мяча (ух!), это в среднем 3.8 за один матч. Нужно ли говорить, что больше нее на отборах никто в этом сезоне не забивал?
- Двойной шок – количество пропущенных, всего два. Оба – от сборной России, забивали Черышев и Джикия. По разнице мячей (+32) Бельгия тоже на первом месте.
- Стоимость состава сборной Бельгии по оценке Transfermarkt – 756 миллионов евро. У сборной России – 185 миллионов, или в четыре раза меньше. Цифры очень хорошо отражают счет в матче.
- Еще о стоимости – братья Азары вдвоем стоят больше (188 миллионов), чем вся сборная России.
- Последний раз Бельгия проигрывала ровно год назад: 18 ноября 2018 года Швейцария выиграла 5:2 в Лиге Наций.
- Бельгия – лишь одна из двух команд, выигравших все матчи на отборе. Вторая – Италия.
- Два лучших бомбардира в истории сборной – Лукаку и Азар. Сегодня оба забивали России.
- Последний раз, когда Бельгия не забивала кому-то два мяча в матче – полуфинал ЧМ с Францией полтора года назад.
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