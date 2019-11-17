«Смог? Смог. Верим в усы». Люди ходят на сборную и уважают ее силу
«Пап, мы сегодня 3:0 выиграем. Дзюбиньо точно забьет», – с такими словами раскрашенный паренек и его отец подходили к стадиону. Оптимизм, вера, уверенность – все это уже стало привычным вокруг матчей сборной. Семь побед подряд и досрочный выход на Евро раньше воспринимались чем-то далеким и у других. Теперь это история России.
Той самой России, которая проиграла Бельгии со счетом 1:4. Осознали еще раз, теперь забыли. Сразу поясняем: это поражение ничего не значит для турнирного положения и восприятия самой сборной. Россия никогда в истории не выигрывала у Бельгии, а в игре за первое место в группе вообще должна была побеждать лидера с разницей в два мяча (сейчас такое почти невозможно).
Выигрывать у таких сильных бельгийцев сложно, но сам матч ценился выше одного конкретного результата. Впервые после ЧМ сборной попалась реально значимая игра. Никакого мистического значения плей-офф Лиги наций или далекого выхода на Евро. На ЧЕ сыграем, в Лиге наций проиграли – конкретно здесь получалась только проверка России на топовость.
Не зря Черчесов за несколько дней до игры рассказывал о переменах в восприятии игроков сборной в глазах фанатов: «Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности». Перемены означают, что и сборная становится лучше. Нет?
«Дзюба, ты обещал быть зверем!»
За все время после чемпионата мира у сборной России не было соперника серьезнее Бельгии. По статусу выделяется Германия, но ей слетели 0:3 в товарищеском матче. Турция, Швеция, Казахстан, Кипр, Шотландия и другие – сборные, которые Россия регулярно обыгрывала в любом составе и при любом тренере. Из-за этого так серьезно и воспринимался матч с бельгийцами.
Важное личное открытие автора: Россию и Бельгию перед матчем считали близкими по уровню. Вот и болельщик Алексей рассказал, что редко смотрит матчи сборной, но вспомнил выход в четвертьфинал чемпионата мира и назвал Черчесова большим молодцом. «51 процент на Бельгию, 49 – у России», – так Алексей оценил силу команд перед этой игрой.
Вот похожее мнение его тезки, который заодно раскритиковал Черчесова. Сказал, что сборной должен управлять человек, который в прошлом не играл сам. Потом добавил: «Я считаю Россию топ-сборной, потому что футболисты сами перешли на более высокий уровень. С Бельгией мы можем играть на равных. Если брать Германию, Испанию и других, то с ними уже будет сложно».
Настроение перед матчем подавалось через посыл «Наши парни». Перед игрой с подобными словами о сборной говорили примерно везде – через это даже ощущалась гордость. Такой перфоманс болельщики развернули напротив выходивших на поле команд. РФС вообще организовал автопробег от «Лужников» к «Газпром Арене». Возглавлял колонну автобус сборной.
Из парней особенно выделяли Дзюбу. Его больше всех обсуждали перед игрой, но во многом из-за новостей о вылетевших игроках. Черышев и Головин пролетели мимо матча с Бельгией по причине травм, но состав сборной болельщики все равно считали оптимальным. Восхищались скоростью Ионова, радовались выходу старательного Бакаева – такой настрой был и при 1:4.
Обратная сторона любви: от лучших игроков требуют лучшего. Поэтому в эпизоде с ошибкой Куртуа на выходе на Дзюбу выплеснули весь гнев от результата. «Эй, Дзюба, ты же обещал быть зверем, а сам к мячу добежать не можешь. Кто ты такой?» – кричал один из фанатов. Мы проверили: Дзюба подобное говорил, а теперь получил критику за обычную попытку мотивации.
На матче была и еще одна история с живностью. Перед третьим голом Бельгии в штрафную сборной России прилетели голуби. Наталия Кондратенко включила некоторых из них в фоторепортаж с матча. Болельщики находили удивительные совпадения в количестве голубей и числе пропущенных голов – кто-то вообще объяснял ими ошибки защитников (да, серьзно).
Черчесов = любовь, надежность и противоречия
«Мы не хотели сидеть в обороне. Нам надо было побеждать — 2:0. Еще хотели проверить, что мы собой представляем. Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников. Но мы планировали с Бельгией играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а сегодня критикуют, что много атакуем», – главные слова Черчесова после матча.
Из этого высказывания Черчесова опять же понимаем главное: сборная России играла с Бельгией на победу, имела под это конкретный план и уверенность, что все может получиться от атаки. Это кажется еще одним подтверждением истории с восприятием топ-сборной, ее внутренним осознанием и выделением героев. Но какая в ней роль у самого Черчесова?
Мы уже разбирались с заслугами Черчесова за время его работы в сборной России. Тогда все свелось к одному основному вопросу (хотя было много побочных): результат точно перекрывает методы работы главного тренера сборной? Самим ответить на такое сложно, но в проекции на болельщиков картина стала яснее.
Вот основные мнения о работе Черчесова и его достижениях.
Анатолий: «Он достоин уважения. Может, харизма такая: никто в него не верил, а так сошлись линии судьбы. Надеюсь, что будет толк. Он как-то с людьми умеет общаться, настраивать их. Вызывает тех игроков, которые достойны. Вообще к нему народ стремится, верит. Результат должен все перекрыть – вспомните скучную и вязкую игру с Испанией. Смог? Смог. Верим в усы».
Руслан: «Можно назвать Черчесова лучшим тренером в истории сборной. Пока можно – неплохие результаты показывает. Чалова не вызывал, потому что не заслуживает тот. Зазвездился ваш Чалов. Черчесов делает ставку на опытных. Кроме него самого прямо сейчас никто не справится с этим постом в сборной – альтернативы никакой».
Николай: «Черчесов – восторг, восхищение. Сделал из команды невозможное: до этого российский футбол был подавленный, а тут ЧМ. Он поставил слаженную игру, ребята выкладывались – российские болельщики это увидели. Согласен с тем, что молодым игрокам надо давать дорогу: тот же Дзюба не всегда справляется уже. Но судить Черчесова сложно, потому что результат все равно есть».
Александр: «Человек надежный, стабильный. Направо-налево у него нет. Чемпионат Европы покажет, главный ли он тренер в истории сборной России. У Хиддинка харизма была, он везунчик. У Черчесова – стабильность, расчет. Харизма у него тоже есть, но она приходит только при хорошем результате. Критики много».
Денис: «За игрой своих футболистов Черчесов наблюдает без эмоций. Мне кажется, он всегда злой на них. Был последний матч сборной, когда мы вели – он все равно ходил угрюмый. По успеху его можно только с Хиддинком сравнить. Если и менять Черчесова, то на Карпина. У «Ростова» и финансовые проблемы, и подбор игроков не самый лучший, а он все равно успеха добивается».
***
В этом цикле сборной России есть что-то героическое. Она объединяет абсолютно разных людей в одно неповторимое целое. Тут и те самые дети, представляющие себя Дзюбой. Тут и сам Дзюба, уже превратившийся в героя нации. Противоречивый Черчесов тоже здесь. Все это образовало сплав веры: до первого бельгийского гола целый стадион правдиво представлял победу России.
И всем было плевать на статистику, проблемы с составом и форму звезд соперника.