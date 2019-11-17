«Смог? Смог. Верим в усы». Люди ходят на сборную и уважают ее силу

Той самой России, которая проиграла Бельгии со счетом 1:4. Осознали еще раз, теперь забыли. Сразу поясняем: это поражение ничего не значит для турнирного положения и восприятия самой сборной. Россия никогда в истории не выигрывала у Бельгии, а в игре за первое место в группе вообще должна была побеждать лидера с разницей в два мяча (сейчас такое почти невозможно).

Выигрывать у таких сильных бельгийцев сложно, но сам матч ценился выше одного конкретного результата. Впервые после ЧМ сборной попалась реально значимая игра. Никакого мистического значения плей-офф Лиги наций или далекого выхода на Евро. На ЧЕ сыграем, в Лиге наций проиграли – конкретно здесь получалась только проверка России на топовость.

Не зря Черчесов за несколько дней до игры рассказывал о переменах в восприятии игроков сборной в глазах фанатов: «Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности». Перемены означают, что и сборная становится лучше. Нет?