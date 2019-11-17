Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
Сан-Марино получило девятое поражение в отборочном цикле к Евро-2020, разница мячей – 1:46. Что делает сборная Сан-Марино? Нет, не расстраивается. Празднует.
Тот самый один забитый гол в разнице мячей (вымучен в матче с Казахстаном) – первый за шесть лет домашний гол. В последний раз Сан-Марино забивало на своем поле в 2013-м – тогда пострадала Польша. Но матч все равно закончился победой поляков – 5:1.
И да, это первый гол Сан-Марино с сентября 2017 года (тогда пропустил Азербайджан).
Посмотрите, как Сан-Марино празднует гол Филиппо Берарди.
В официальном инстаграме сборной появился пост с подписью: «Мы вернулись спустя 73 месяца. Это прекрасно».
В твиттере в это время фанатские аккаунты зажигали по-крупному
«Голголголголгол, ха-ха-ха».
«К черту все! Мы забили гол!».
«Да, Берарди! Можешь взять мою жену, ты, сексуальный зверь».
Другие пользователи поддерживали безумие.