Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино

Сан-Марино получило девятое поражение в отборочном цикле к Евро-2020, разница мячей – 1:46. Что делает сборная Сан-Марино? Нет, не расстраивается. Празднует.

Тот самый один забитый гол в разнице мячей (вымучен в матче с Казахстаном) – первый за шесть лет домашний гол. В последний раз Сан-Марино забивало на своем поле в 2013-м – тогда пострадала Польша. Но матч все равно закончился победой поляков – 5:1.

И да, это первый гол Сан-Марино с сентября 2017 года (тогда пропустил Азербайджан).

Посмотрите, как Сан-Марино празднует гол Филиппо Берарди.