Сан-Марино
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Филиппо Берарди
Казахстан
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#Сан-Марино #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Казахстан #Филиппо Берарди

Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино

17 ноября 2019, 01:44

Сан-Марино получило девятое поражение в отборочном цикле к Евро-2020, разница мячей – 1:46. Что делает сборная Сан-Марино? Нет, не расстраивается. Празднует.

Тот самый один забитый гол в разнице мячей (вымучен в матче с Казахстаном) – первый за шесть лет домашний гол. В последний раз Сан-Марино забивало на своем поле в 2013-м – тогда пострадала Польша. Но матч все равно закончился победой поляков – 5:1.

И да, это первый гол Сан-Марино с сентября 2017 года (тогда пропустил Азербайджан).

Посмотрите, как Сан-Марино празднует гол Филиппо Берарди.

В официальном инстаграме сборной появился пост с подписью: «Мы вернулись спустя 73 месяца. Это прекрасно».

В твиттере в это время фанатские аккаунты зажигали по-крупному

твиттер

«Голголголголгол, ха-ха-ха».

«К черту все! Мы забили гол!».

«Да, Берарди! Можешь взять мою жену, ты, сексуальный зверь».

Другие пользователи поддерживали безумие.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: инстаграм сборной Сан-Марино
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