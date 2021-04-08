За два месяца до Евро-2020: пустят ли фанатов, где отменятся ограничения, какие города не примут турнир
Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля. Изначально его проведение запланировано в 12 городах на 12 стадионах.
7 апреля – дедлайн УЕФА для городов, которые примут матчи чемпионата Европы. К этому времени они должны были озвучить степень готовности к проведению игр с болельщиками.
Что известно на следующий день после дедлайна:
🇷🇺 Санкт-Петербург. Гендиректор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сказал, что уже существует договоренность о 50-процентной заполняемости трибун и проводится работа по допуску и иностранных фанатов тоже. Планируется, что игры в России пройдут с минимальными ограничениями.
🇦🇿 Баку. На совместном заседании Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана и местного организационного комитета было принято решение: 50% от вместимости. То есть матчи в Баку посетят минимум 34 тысячи зрителей.
🏴 Лондон. Там пройдет семь матчей, включая полуфиналы и финал. В Англии матчи проводятся на пустых стадионах, но с 17 мая будет допущено до 10 тысяч зрителей, а финал Кубка Англии посетит 21 тысяча человек. Планируется, что после 21 июня ограничения будут сняты.
🇷🇴 Бухарест. Министерство спорт Румынии заявило о 25-процентной заполняемости. Поэтому матчи посетят 13 тысяч человек.
🏴 Глазго. Правительство Шотландии пообещало заполнить стадион на четверть. То есть 12 тысяч зрителей смогут посетить матчи.
🇳🇱 Амстердам. Федерация голландского футбола подтвердила, что минимум 12 тысяч болельщиков будут допущены на игры – те же 25% от вместимости стадиона.
🇩🇰 Копенгаген. Датчане еще в марте пообещали минимум 11 тысяч фанатов. Они работают над тем, чтоб число было даже выше.
🇮🇹 Рим. Президент итальянской Федерации футбол Габриэле Гравина сослался на слова министра здравоохранения Роберто Сперанцы: «Он сказал, что научные консультанты примут лучшие решения, чтобы пустить зрителей на стадионе». Правительство Италии подтвердило, что фанаты будут, но их количество пока неизвестно.
🇭🇺 Будапешт. Глава аппарата премьер-министра страны Гергель Гуляш сказал, что доступ на стадион получат вакцинированные болельщики. Количество не уточнил.
🇩🇪 Мюнхен. Мэр города Дитер Райтер в середине марта говорил, что предположить, состоится ли допуск зрителей, пока невозможно. Что сейчас? Примерно та же история – четких планов нет, но власти Мюнхена планируют пустить зрителей.
И есть два проблемных города.
🇮🇪 Дублин. Футбольная ассоциация Ирландии не предоставила гарантии УЕФА, что зрителей удастся допустить. Возможно, матчи будут перенесены в Англию.
🇪🇸 Бильбао. Испанцы также не дали гарантий. Более того, испанская федерация заявила, что не может удовлетворить список требований правительства, которые бы позволили фанатам присутствовать на стадионе. В этом случае Бильбао может лишиться права проведения матчей Евро-2020. Но, по данным AS, городской совет все же утвердил игры со зрителями.
31 марта УЕФА снял ограничения по числу зрителей на стадионах, предоставив решать этот вопрос властям стран. Ранее Daily Mail писал, что присутствие болельщиков готовы допустить все города-организаторы, но некоторые из них останавливаются на 10% от заполняемости стадиона, что не устраивает президента УЕФА Александера Чеферина.
Исполком УЕФА пройдет 19 апреля. По сообщению журналиста Sky Sports Брайана Суонсона, решение об исключении Дублина может быть принято уже в этот день. Интересно, что тогда будет с Бильбао.