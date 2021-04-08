За два месяца до Евро-2020: пустят ли фанатов, где отменятся ограничения, какие города не примут турнир

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля. Изначально его проведение запланировано в 12 городах на 12 стадионах.

7 апреля – дедлайн УЕФА для городов, которые примут матчи чемпионата Европы. К этому времени они должны были озвучить степень готовности к проведению игр с болельщиками.

Что известно на следующий день после дедлайна:

🇷🇺 Санкт-Петербург. Гендиректор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сказал, что уже существует договоренность о 50-процентной заполняемости трибун и проводится работа по допуску и иностранных фанатов тоже. Планируется, что игры в России пройдут с минимальными ограничениями.

🇦🇿 Баку. На совместном заседании Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана и местного организационного комитета было принято решение: 50% от вместимости . То есть матчи в Баку посетят минимум 34 тысячи зрителей.