Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет 30 ноября. Сборная России прямо сейчас знает двух из трех соперников по группе B (Бельгия и Дания). Еще сборная России знает места проведения матчей со своим участием (две игры в Санкт-Петербурге, один матч в Дании). Единственная интрига жеребьевки для россиян – еще одна сборная в группу, но и там выбор маленький.
Регламент – сплошной эксперимент
Сначала зацените состав корзин – здесь все определялось по итогам отборочного турнира. В число шести сеянных попадали лучшие команды из занявших первые места в группах. Основной недочет всего формата связан с четвертой корзиной: плей-офф Лиги Наций состоится только в конце марта, а команды по группам раскидывают уже сейчас.
Сразу в четырех группах будут неизвестные соперники.
- Корзина 1: Бельгия, Испания, Украина, Италия, Англия, Германия.
- Корзина 2: Россия, Хорватия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Франция.
- Корзина 3: Чехия, Дания, Португалия, Турция, Австрия, Швеция.
- Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре команды-победители путей плей-офф Лиги Наций.
Лигу Наций придумали для сокращения количества товарищеских матчей, но нормально не вписали в календарь. Зато ее экспериментальное значение еще и в том, что на Евро могут попасть слабые сборные, провалившие отбор. Например, шанс сохраняет сборная Шотландии, которая заняла в отборочной группе только третье место.
С Лигой Наций напрямую связан и следующий эксперимент. На Евро-2020 во второй раз сыграют 24 команды. Городов-хозяев у этого турнира сразу 12 – они известны заранее и раскиданы по группам. Если сборная-хозяйка не попадет на Евро через плей-офф Лиги Наций (но там участвует), один из ее соперников все равно займет место в группе со стадионом этой страны.
Опять посмотрим на примере Шотландии. Она играет с Израилем в полуфинале Лиги Наций. Если выйдет в финал, то соперником будет кто-то из пары Норвегия – Сербия. Победитель этого пути плей-офф обязательно попадает в группу D с Англией, потому что Англия и Шотландия изначально указаны странами-хозяйками на игры в этой группе. Это все пути Лиги Наций:
Вот вся раскладка по хозяевам (тут об этом подробнее).
- Группа А. Италия, Азербайджан.
- Группа В. Россия, Дания.
- Группа С. Нидерланды, Румыния.
- Группа D. Англия, Шотландия.
- Группа Е. Испания, Ирландия.
- Группа F. Германия, Венгрия.
Россия и Дания вошли в число участников Евро через отбор, поэтому автоматически попали в одну группу. К ним очень просто добавить Бельгию: четыре страны из первой корзины уже вкинуты в другие группы, а с Украиной идет разводка по политическим причинам. По четвертой команде в группу к России хотя бы остается возможность выбора, но для интриги жеребьевки этого мало.
Кевин Де Брюйне из сборной Бельгии громко критиковал формат жеребьевки Евро-2020: «Позор, что все определено заранее. Для меня это выглядит искажением всего турнира. Футбол все больше становится похожим на бизнес». Возникла и абсурдная ситуация: Россия и Бельгия играли в Санкт-Петербурге в отборе на Евро, а теперь повторят матч в основной части турнира.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини недоволен тем, что Португалия оказалась в третьей корзине. Это не показывает силу действующего победителя Евро. «Португалия в третьей корзине – нелогичное событие. Она находится среди лучших в Европе в статусе действующего чемпиона Евро. Но жеребьевка исходит из результатов отбора», – сказал Манчини.
Нравится или нет, но запомните ключевые даты, которые понадобятся на ближайшие полгода:
- 30.11.2019: жеребьевка группового этапа ЕВРО-2020.
- 26.03.2020: полуфиналы путей Лиги Наций = стыковых матчей за выход на Евро.
- 31.03.2020: финалы путей Лиги Наций – тогда определятся все команды.
- 12.06.2020: матч открытия группового этапа Евро-2020.
- 12.07.2020: финал Евро-2020.
Как вообще все это придумали?
Евро-2016 был экспериментальным турниром в плане количества команд – тоже 24. Только тогда не было эксперимента с разными городами, который придумали для Евро-2020 еще в 2012 году. Идея шла от Мишеля Платини. Он впервые закинул ее общественности за день до финала Евро-2012, а через полгода все уже утвердили.
Потом голосовали за города. По изначальным результатам их вообще должно было быть 13, но бельгийский Брюссель исключили из списка в 2017-м. Там не могли гарантировать постройку новой арены с нужной вместимостью. Из-за этого лишними матчами нагрузили английский «Уэмбли», а сборная Бельгии получила возможность снова играть с Россией.