Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная

Вот вся раскладка по хозяевам (тут об этом подробнее).

Группа А . Италия, Азербайджан.

. Италия, Азербайджан. Группа В . Россия, Дания.

. Россия, Дания. Группа С . Нидерланды, Румыния.

. Нидерланды, Румыния. Группа D . Англия, Шотландия.

. Англия, Шотландия. Группа Е . Испания, Ирландия.

. Испания, Ирландия. Группа F. Германия, Венгрия.

Россия и Дания вошли в число участников Евро через отбор, поэтому автоматически попали в одну группу. К ним очень просто добавить Бельгию: четыре страны из первой корзины уже вкинуты в другие группы, а с Украиной идет разводка по политическим причинам. По четвертой команде в группу к России хотя бы остается возможность выбора, но для интриги жеребьевки этого мало.

Кевин Де Брюйне из сборной Бельгии громко критиковал формат жеребьевки Евро-2020: «Позор, что все определено заранее. Для меня это выглядит искажением всего турнира. Футбол все больше становится похожим на бизнес». Возникла и абсурдная ситуация: Россия и Бельгия играли в Санкт-Петербурге в отборе на Евро, а теперь повторят матч в основной части турнира.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини недоволен тем, что Португалия оказалась в третьей корзине. Это не показывает силу действующего победителя Евро. «Португалия в третьей корзине – нелогичное событие. Она находится среди лучших в Европе в статусе действующего чемпиона Евро. Но жеребьевка исходит из результатов отбора», – сказал Манчини.