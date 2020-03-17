Евро-2020 в десятке стран придумал Платини. Теперь эта идея сама убила турнир

На перенос Евро повлияла идея Платини

Задумка Евро-2020 принципиально отличается от всего, что до этого происходило на чемпионатах Европы. Впервые в истории Евро растянули сразу на 12 крупных европейских городов из разных стран. Это сделали в честь 60-летия с момента первого чемпионата Европы (1960 год). Глобальный праздник – разовая акция. Следующий турнир пройдет в Германии, а так все было до 2020-го:

2016 : Франция

: Франция 2012 : Польша и Украина

: Польша и Украина 2008 : Австрия и Швейцария

: Австрия и Швейцария 2004 : Португалия

: Португалия 2000: Бельгия и Нидерланды

Новый чемпионат Европы еще в 2012 году придумал Мишель Платини. Он обсудил идею с фанатской организацией Football Supporters Europe и прогнозировал ей сумасшедший успех. Команда Платини встречалась с ассоциациями фанатов из разных стран, где тот планировал проведение матчей чемпионата Европы. Платини не поддержала только Турция – там надеялись подать самостоятельную заявку на проведение Евро.

Вот рассказ самого Платини из 2012-го: «Я просто выдвигаю идеи, тогда национальные ассоциации проводят свои собственные встречи и семинары. 52 из 53 стран согласились. Я не решаю, национальные ассоциации решили. Польша и Украина отлично провели Евро, но это было очень дорого, по затратам это сравнимо с проведением Олимпиады. Возможно, это немного глупая идея, но она все равно хорошая».