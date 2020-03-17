Евро-2020 в десятке стран придумал Платини. Теперь эта идея сама убила турнир
Евро-2020 теперь свободно называем Евро-2021. УЕФА перенес турнир на лето следующего года, чем решил сразу несколько проблем. Паузы в топ-чемпионатах можно еще расширить, а доиграть матчи как раз в освободившемся июне. Такая же ситуация и с еврокубками – лучше перестраховаться и подумать о здоровье людей, чем искусственно ускорять исправление ситуации.
Евро-2020 больше пострадало из-за плотного календаря. Расписание матчей получило неожиданную паузу из-за пандемии коронавируса. Еще одна опасность кроется в неизвестности, поэтому пока все планы носят временный характер. Сложно предугадать дату, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. У спорта должно быть окно на передышку – перенос Евро как раз его и дает.
На перенос Евро повлияла идея Платини
Задумка Евро-2020 принципиально отличается от всего, что до этого происходило на чемпионатах Европы. Впервые в истории Евро растянули сразу на 12 крупных европейских городов из разных стран. Это сделали в честь 60-летия с момента первого чемпионата Европы (1960 год). Глобальный праздник – разовая акция. Следующий турнир пройдет в Германии, а так все было до 2020-го:
- 2016: Франция
- 2012: Польша и Украина
- 2008: Австрия и Швейцария
- 2004: Португалия
- 2000: Бельгия и Нидерланды
Новый чемпионат Европы еще в 2012 году придумал Мишель Платини. Он обсудил идею с фанатской организацией Football Supporters Europe и прогнозировал ей сумасшедший успех. Команда Платини встречалась с ассоциациями фанатов из разных стран, где тот планировал проведение матчей чемпионата Европы. Платини не поддержала только Турция – там надеялись подать самостоятельную заявку на проведение Евро.
Вот рассказ самого Платини из 2012-го: «Я просто выдвигаю идеи, тогда национальные ассоциации проводят свои собственные встречи и семинары. 52 из 53 стран согласились. Я не решаю, национальные ассоциации решили. Польша и Украина отлично провели Евро, но это было очень дорого, по затратам это сравнимо с проведением Олимпиады. Возможно, это немного глупая идея, но она все равно хорошая».
В 2016-м идею Платини уже приняли окончательно. Тогда он просто радовался и гордился новым форматом Евро: «Наша цель – развитие футбола в Европе. Расширив чемпионат Европы, мы позволим расти большему количеству наций. Приятно видеть, что чемпионат пройдет в различных странах с разными культурными особенностями. Это будет действительно Евро для Европы».
Изначально идея Платини предусматривала сразу 13 городов-организаторов. Еще в 2017-м из списка исключили Брюссель, потому что там возникли задержки со строительством стадиона. Матчи из Брюсселя просто перекинули на английский «Уэмбли», а Евро официально утвердили в 12 разных местах. Развитие футбола, объединение людей из разных стран, несколько матчей в каждом городе – прекрасные идеи для беспроблемного времени.
Сейчас – время коронавируса. В таких условиях хорошо бы подумать о безопасности фанатов в одной стране. Здесь же под угрозой оказались сразу несколько государств, которые перекрывают границы, отменяют авиарейсы и по-разному страдают от эпидемии. Поэтому у Евро просто не было шансов на жизнь в 2020-м, даже если бы чемпионаты каким-то образом доигрались в срок, а коронавирус сбавил темпы распространения.
- Посмотрите на тугие решения в российском спорте.
- Посмотрите на бесконечные отмены турниров меньшего масштаба.
- Посмотрите на страдания звезд спорта и даже целых команд.
- Посмотрите на участников Евро (там еще не все – Лигу Наций так и не доиграли).
Разобраться бы с этим.