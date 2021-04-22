УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации

Испанский Бильбао был одним из 12 городов-хозяев чемпионата Европы по футболу. 21 апреля администрация города написала, что ее исключили из списка организаторов. Главное из заявления:

УЕФА принял решение в одностороннем порядке. Администрация только получила уведомление о нем.

Конкретные причины исключения в заявлении не приводятся. Поэтому Бильбао потребовал объяснений от УЕФА и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В администрации города считают, что не нарушали условий договора. «Мы не позволим ставить под сомнение проверенный многолетний опыт и способность баскских властей организовывать мероприятия международного масштаба».

Город готовился к турниру больше шести лет и теперь требует компенсацию. На организацию потрачено 1,2 миллиона евро (около 110 миллионов рублей), к этой сумме добавятся убытки от отмены матчей.

Чемпионат Европы планировался на лето 2020 года, но из-за пандемии коронавируса перенесен на год. Хотя список городов-хозяев за это время не менялся, СМИ допускали его изменения. УЕФА требовал от организаторов гарантировать допуск зрителей на стадионы, но Мюнхен, Дублин и Бильбао этого не сделали.

УЕФА дал этим городам отсрочку до 23 апреля. В этот день пройдет заседание исполкома, когда определится окончательный список городов-хозяев. Но Бильбао утверждает, что получил уведомление о недопуске за два дня до этого заседания.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, в Бильбао планировались три матча группового этапа и один – 1/8 финала. Кто теперь примет эти игры, пока неизвестно. Испанская федерация футбола на фоне слухов об отмене игр в Бильбао предлагала Севилью как замену.