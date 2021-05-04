УЕФА увеличил заявку сборных на Евро-2020. В состав каждой команды войдут 26 игроков

УЕФА официально одобрил изменение количества игроков в заявке сборных на Евро-2020. Ранее каждая сборная делала список из 23 футболистов.

Теперь на Евро можно взять 26 игроков. Официальные заявки от всех сборных будут показаны 1 июня 2021 года.

Дальше в заявку можно вносить неограниченное количество изменений до первого матча на турнире. Причины для замен: коронавирус у игрока или его травма. По каждому такому игроку необходимо отдельное медицинское заключение.

Заявка из 26 игроков касается только турнира. На каждый отдельный матч можно заявить максимум 23 футболиста.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет на турнире с Бельгией, Финляндией и Данией.