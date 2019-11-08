Невозможное спасение Акинфеева. Да, опять ногой (!)
ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы. Против «Ференцвароша» сыграли нулевую ничью, которой не было бы без Игоря Акинфеева. Он вытащил опасный удар со штрафного, но перед этим сделал что-то монументальное. Отскок мяча, Акинфеев лежит на газоне, соперник бьет по воротам – и тут перед мячом оказывается нога Акинфеева. Как?
Всего два кадра по этому эпизоду, а все понятно.
Чемпионат мира. Россия – Испания. Серия пенальти. Да, там тоже была нога. Сейчас игру Акинфеева в матче с «Ференцварошем» сравнивают именно с тем моментом. Тогда это принесло России победу в плей-офф домашнего чемпионата мира. Сейчас нога Акинфеева оставила ЦСКА хотя бы математические шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы.
Виктор Гончаренко после матча объяснял, что в том моменте плохо сыграл Магнуссон. Именно он организовал ситуацию, с которой все началось. Гончаренко отметил важное: у ЦСКА были моменты, но Акинфеев спас клуб от очередного поражения. Когда не забиваешь, даже один момент у соперника может дать такие проблемы.
Фанаты ЦСКА больше говорят именно про само спасение Акинфеева. Пока это главный позитив для ЦСКА во всем выступлении в Лиге Европы.