Невозможное спасение Акинфеева. Да, опять ногой (!)

Виктор Гончаренко после матча объяснял, что в том моменте плохо сыграл Магнуссон. Именно он организовал ситуацию, с которой все началось. Гончаренко отметил важное: у ЦСКА были моменты, но Акинфеев спас клуб от очередного поражения. Когда не забиваешь, даже один момент у соперника может дать такие проблемы.

Фанаты ЦСКА больше говорят именно про само спасение Акинфеева. Пока это главный позитив для ЦСКА во всем выступлении в Лиге Европы.