Полный календарь матчей Евро-2020
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи чемпионата Европы раскиданы по 11 городам в 11 разных странах Европы. Подробно об этом можно прочитать в этой новости. «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет семь матчей Евро – шесть игр группового этапа и четвертьфинал турнира.
Мы составили полный календарь матчей ЧЕ-2020. Везде указано московское время. Матчи в Санкт-Петербурге выделены отдельным значком стадиона. В отдельной новости мы прописали полное расписание группового этапа Евро-2020. В этом календаре матчи указаны сплошным потоком по датам, там – для удобства разделены по группам.
Расписание матчей группового этапа Евро-2020
Этот материал мы обновим, когда станут известны все пары плей-офф. Пока матчи просто прописаны по расписанию.
11-23 июня – групповой этап Евро-2020
11 июня, 22:00. Турция – Италия
12 июня, 16:00. Уэльс – Швейцария
12 июня, 19:00. Дания – Финляндия
12 июня, 22:00. Бельгия – Россия🏟️
13 июня, 16:00. Англия – Хорватия
13 июня, 19:00. Австрия – Северная Македония
13 июня, 22:00. Нидерланды – Украина
14 июня, 16:00. Шотландия – Чехия
14 июня, 19:00. Польша – Словакия 🏟️
14 июня, 22:00. Испания – Швеция
15 июня, 19:00. Венгрия – Португалия
15 июня, 22:00. Франция – Германия
16 июня, 16:00. Финляндия – Россия 🏟️
16 июня, 19:00. Турция – Уэльс
16 июня, 22:00. Италия – Швейцария
17 июня, 16:00. Украина – Северная Македония
17 июня, 19:00. Дания – Бельгия
17 июня, 22:00. Нидерланды – Австрия
18 июня, 16:00. Швеция – Словакия 🏟️
18 июня, 19:00. Хорватия – Чехия
18 июня, 22:00. Англия – Шотландия
19 июня, 16:00. Венгрия – Франция
19 июня, 19:00. Португалия – Германия
19 июня, 22:00. Испания – Польша
20 июня, 19:00. Италия – Уэльс
20 июня, 19:00. Швейцария – Турция
21 июня, 19:00. Украина – Австрия
21 июня, 19:00. Северная Македония – Нидерланды
21 июня, 22:00. Финляндия – Бельгия 🏟️
21 июня, 22:00. Россия – Дания
22 июня, 22:00. Хорватия – Шотландия
22 июня, 22:00. Чехия – Англия
23 июня, 19:00. Швеция – Польша 🏟️
23 июня, 19:00. Словакия – Испания
23 июня, 22:00. Португалия – Франция
23 июня, 22:00. Германия – Венгрия
26 июня-11 июля – плей-офф Евро-2020
26 июня, 19:00. 1/8 финала
26 июня, 22:00. 1/8 финала
27 июня, 19:00. 1/8 финала
27 июня, 22:00. 1/8 финала
28 июня, 19:00. 1/8 финала
28 июня, 22:00. 1/8 финала
29 июня, 19:00. 1/8 финала
29 июня, 22:00. 1/8 финала
2 июля, 19:00. 1/4 финала 🏟️
2 июля, 22:00. 1/4 финала
3 июля, 19:00. 1/4 финала
3 июля, 22:00. 1/4 финала
6 июля, 22:00. 1/2 финала
7 июля, 22:00. 1/2 финала
11 июля, 22:00. Финал Евро-2020
В нашем разделе Евро-2020 доступны составы всех сборных, которые участвуют в чемпионате Европы-2020. В профиле каждого игрока можно найти интересный факт о нем.