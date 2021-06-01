Евро-2020
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Полный календарь матчей Евро-2020

01 июня, 14:14

Официальный сайт РФС

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи чемпионата Европы раскиданы по 11 городам в 11 разных странах Европы. Подробно об этом можно прочитать в этой новости. «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет семь матчей Евро – шесть игр группового этапа и четвертьфинал турнира.

Мы составили полный календарь матчей ЧЕ-2020. Везде указано московское время. Матчи в Санкт-Петербурге выделены отдельным значком стадиона. В отдельной новости мы прописали полное расписание группового этапа Евро-2020. В этом календаре матчи указаны сплошным потоком по датам, там – для удобства разделены по группам.

Расписание матчей группового этапа Евро-2020

Этот материал мы обновим, когда станут известны все пары плей-офф. Пока матчи просто прописаны по расписанию.

11-23 июня – групповой этап Евро-2020

11 июня, 22:00. Турция – Италия

12 июня, 16:00. Уэльс – Швейцария

12 июня, 19:00. Дания – Финляндия

12 июня, 22:00. Бельгия – Россия🏟️

13 июня, 16:00. Англия – Хорватия

13 июня, 19:00. Австрия – Северная Македония

13 июня, 22:00. Нидерланды – Украина

14 июня, 16:00. Шотландия – Чехия

14 июня, 19:00. Польша – Словакия 🏟️

14 июня, 22:00. Испания – Швеция

15 июня, 19:00. Венгрия – Португалия

15 июня, 22:00. Франция – Германия

Официальный сайт РФС

16 июня, 16:00. Финляндия – Россия 🏟️

16 июня, 19:00. Турция – Уэльс

16 июня, 22:00. Италия – Швейцария

17 июня, 16:00. Украина – Северная Македония

17 июня, 19:00. Дания – Бельгия

17 июня, 22:00. Нидерланды – Австрия

18 июня, 16:00. Швеция – Словакия 🏟️

18 июня, 19:00. Хорватия – Чехия

18 июня, 22:00. Англия – Шотландия

19 июня, 16:00. Венгрия – Франция

19 июня, 19:00. Португалия – Германия

19 июня, 22:00. Испания – Польша

AFLO/Global Look Press

20 июня, 19:00. Италия – Уэльс

20 июня, 19:00. Швейцария – Турция

21 июня, 19:00. Украина – Австрия

21 июня, 19:00. Северная Македония – Нидерланды

21 июня, 22:00. Финляндия – Бельгия 🏟️

21 июня, 22:00. Россия – Дания

22 июня, 22:00. Хорватия – Шотландия

22 июня, 22:00. Чехия – Англия

23 июня, 19:00. Швеция – Польша 🏟️

23 июня, 19:00. Словакия – Испания

23 июня, 22:00. Португалия – Франция

23 июня, 22:00. Германия – Венгрия

Maksim Konstantinov/Global Look Press

26 июня-11 июля – плей-офф Евро-2020

26 июня, 19:00. 1/8 финала

26 июня, 22:00. 1/8 финала

27 июня, 19:00. 1/8 финала

27 июня, 22:00. 1/8 финала

28 июня, 19:00. 1/8 финала

28 июня, 22:00. 1/8 финала

29 июня, 19:00. 1/8 финала

29 июня, 22:00. 1/8 финала

2 июля, 19:00. 1/4 финала 🏟️

2 июля, 22:00. 1/4 финала

3 июля, 19:00. 1/4 финала

3 июля, 22:00. 1/4 финала

6 июля, 22:00. 1/2 финала

7 июля, 22:00. 1/2 финала

11 июля, 22:00. Финал Евро-2020

В нашем разделе Евро-2020 доступны составы всех сборных, которые участвуют в чемпионате Европы-2020. В профиле каждого игрока можно найти интересный факт о нем.

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