Полный календарь матчей Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи чемпионата Европы раскиданы по 11 городам в 11 разных странах Европы. Подробно об этом можно прочитать в этой новости. «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет семь матчей Евро – шесть игр группового этапа и четвертьфинал турнира.

Мы составили полный календарь матчей ЧЕ-2020. Везде указано московское время. Матчи в Санкт-Петербурге выделены отдельным значком стадиона. В отдельной новости мы прописали полное расписание группового этапа Евро-2020. В этом календаре матчи указаны сплошным потоком по датам, там – для удобства разделены по группам.

Расписание матчей группового этапа Евро-2020

Этот материал мы обновим, когда станут известны все пары плей-офф. Пока матчи просто прописаны по расписанию.