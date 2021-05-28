Португальцы психуют из-за финала Лиги чемпионов. Они не ходят на стадионы, а для англичан больше нет ограничений

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Драгау». Финал Лиги чемпионов был перенесен в Португалию всего за 16 дней до его официального начала. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. Главное: так сделано конкретно для удобства английских фанатов.

Португалия – страна, которая входит в зеленый список в Великобритании. Это означает, что после поездки туда англичане не поедут в отель на платный карантин. УЕФА договорился с португальскими властями, что стадион «Драгау» заполнится на 33%. Посещаемость составит 16500 зрителей. По 6 тысяч билетов получили фанаты финалистов, 1700 – свободная продажа.

УЕФА придумал для английских фанатов чартерный пакет с субсидированными рейсами за 200 фунтов. Это мера безопасности против коронавируса. Если фанат из Англии брал бы такой билет, то проводил бы в Португалии всего 24 часа. Прилет в день матча, сам матч, обратный перелет – вот и все. «Челси» вернул УЕФА 800 таких билетов, потому что их просто никто не купил.