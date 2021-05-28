Португальцы психуют из-за финала Лиги чемпионов. Они не ходят на стадионы, а для англичан больше нет ограничений
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Драгау». Финал Лиги чемпионов был перенесен в Португалию всего за 16 дней до его официального начала. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. Главное: так сделано конкретно для удобства английских фанатов.
Португалия – страна, которая входит в зеленый список в Великобритании. Это означает, что после поездки туда англичане не поедут в отель на платный карантин. УЕФА договорился с португальскими властями, что стадион «Драгау» заполнится на 33%. Посещаемость составит 16500 зрителей. По 6 тысяч билетов получили фанаты финалистов, 1700 – свободная продажа.
УЕФА придумал для английских фанатов чартерный пакет с субсидированными рейсами за 200 фунтов. Это мера безопасности против коронавируса. Если фанат из Англии брал бы такой билет, то проводил бы в Португалии всего 24 часа. Прилет в день матча, сам матч, обратный перелет – вот и все. «Челси» вернул УЕФА 800 таких билетов, потому что их просто никто не купил.
С 17 мая британцам разрешен въезд в Португалию при наличии отрицательного теста на коронавирус. Полицейский из Порту Кардозу да Силва объяснил новую ситуацию: «Границы открыты. Город и страна постепенно открываются. В пределах возможностей свобода передвижения не ограничивается. Ограничений для фанатов больше нет».
Reuters выпустил материал, где объяснил изменения. Португальские власти планировали, что все английские фанаты будут до матча находиться в пузыре. Потом они получили разрешение на любые прогулки. Многие фанаты вообще прилетели в Португалию без билетов на матчи. Сейчас они устраивают шоу на улицах.
Жители Португалии в этот момент боятся новой вспышки коронавируса. Репортер португальского новостного канала TVI Антонио Виейра объяснял в интервью The Times, что из-за приезда английских фанатов беспокоятся обычные люди. Зато довольны владельцы баров и ресторанов – англичане приезжают с деньгами и много покупают.
«Порту» показал в инстаграме чемпионский кубок Лиги чемпионов. Один из комментариев: «Ужасное решение. Одобрение клуба – еще хуже. Владельцам абонементов не разрешали приходить на футбол весь год – даже на последний тур. Но для 16 тысяч болельщиков из других клубов ограничений нет. Смешно и неуважительно по отношению к нам».
Эти слова – отсылка к еще одному решению португальских властей. Планировалось, что португальские фанаты частично заполнят стадионы на матчах последнего тура местного чемпионата. Потом лига неожиданно заявила, что не успела с подготовкой. Организаторы не обеспечили безопасность для фанатов, поэтому их просто не пустили.
Некоторые ограничения все-таки сохраняются. Одно из них – комендантский час. Фанатам «Челси» и «МЮ» не понравилось раннее закрытие баров и ресторанов, поэтому они устроили стычки с полицией. Мэр Порту Руи Морейра поспешил всех успокоить: один человек попал в больницу, но не было даже никаких арестов.
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