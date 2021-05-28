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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Челси

Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси», 29 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги чемпионов

10 часов назад

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра начнется 29 мая в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию матча. Студия перед игрой стартует в 21:40 по Москве.

«Манчестер Сити» и «Челси» уже играли в этом сезоне три раза. «Ман Сити» выиграл январский матч (3:1), «Челси» победил в двух следующих. «Челси» выбил «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии (1:0).

Прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»

Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Челси
Лондон
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