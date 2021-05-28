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Прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», 29 мая 2021 года
10 часов назад
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра начнется 29 мая в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Португалии.
Котировки букмекеров на победу в финале:
- Победа «Ман Сити» – 1,44
- Победа «Челси» – 2,80
Так оценивается результат основного времени матча:
- Победа «Ман Сити» – 1,91
- Ничья – 3,45
- Победа «Челси» – 4,40
«Манчестер Сити» – победитель АПЛ в сезоне-2020/21. «Челси» занял в лиге только четвертое место. «Челси» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах.
По сезону «Челси» имеет преимущество над «Манчестер Сити» по личным встречам – 2:1. Команды обменялись победами в чемпионате, но «Челси» выбил «Ман Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.
Где смотреть финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»
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