Прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», 29 мая 2021 года

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра начнется 29 мая в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Португалии.

Котировки букмекеров на победу в финале:

Победа «Ман Сити» – 1,44

Победа «Челси» – 2,80

Так оценивается результат основного времени матча:

Победа «Ман Сити» – 1,91

Ничья – 3,45

Победа «Челси» – 4,40

«Манчестер Сити» – победитель АПЛ в сезоне-2020/21. «Челси» занял в лиге только четвертое место. «Челси» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах.

По сезону «Челси» имеет преимущество над «Манчестер Сити» по личным встречам – 2:1. Команды обменялись победами в чемпионате, но «Челси» выбил «Ман Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

Где смотреть финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»