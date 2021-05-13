Финал Лиги чемпионов перенесен за 16 дней до начала. Англия почти забрала его себе, но УЕФА выбрал запасной вариант
Финал ЛЧ состоится в Португалии. 19 мая там снимается запрет на посещение стадионов
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра состоится 29 мая, но за две недели до финала поменялось ее место проведения. Сначала матч планировался в турецком Стамбуле. Турция ввела локдаун из-за коронавируса (подробно – тут), но даже он формально не мешал проведению игры.
Все изменилось, когда Великобритания включила Турцию в красный список стран. Туда попадают места с высоким числом заболевших коронавирусом. В такие страны Великобритания не рекомендует путешествия. Для фанатов и футболистов включение Турции в красный список означало платный карантин в правительственном отеле.
Английских фанатов ждет платный карантин, если они поедут в Турцию на финал Лиги чемпионов. Англия договаривается о его переносе
Теперь УЕФА официально объявил, что финал Лиги чемпионов состоится в Португалии. Игра пройдет на стадионе «Драгау». Детали этого переноса:
🎲 Фанаты «Ман Сити» и «Челси» получают по шесть тысяч билетов.
🎲 Англия остается без домашнего финала Лиги чемпионов из-за ограничений по коронавирусу.
🎲 УЕФА и правительство Англии вместе работали над переработкой правил по коронавирусу.
🎲 Перенос в Англию оставался первостепенным вариантом для УЕФА.
🎲 Еще не подтверждена финальная вместимость стадиона «Драгау».
Daily Mail подробно разбирала ситуацию с возможным переносом матча в Англию. УЕФА требовал исключений по ограничениям для спонсоров и организованную явку VIP-персон на матч. Президент УЕФА Чеферин созванивался с фондом фанатов «Челси». Обещал им, что рассмотрит все варианты по проведению матча в Лондоне. Но так и не договорился с властями.
На стадионе «Драгау» играет «Порту». В Португалии уже заканчивается чемпионат – фанаты там вообще не ходят на арены. Запрет на посещение матчей частично снимается с 19 мая. После объявления о переносе финала Лиги чемпионов клуб выпустил ролик, который снова переносит фанатов в стадионную атмосферу:
Португалия уже принимала финал Лиги чемпионов. Матч в Санкт-Петербурге пройдет в срок
Проведение финала ЛЧ со зрителями – ключевое желание УЕФА. У фанатов из Англии с поездкой проблем не будет: Португалия включена в зеленый список стран. Сейчас в Португалии ежедневно фиксируется от 300 до 500 новых заболевших коронавирусом. Это даже меньше, чем в Англии (около 1500 каждый день). Авиабилеты в Португалию уже подорожали.
Глава УЕФА Александр Чеферин порадовался компромиссу, который найден прямо сейчас. УЕФА вел одновременные переговоры с Турцией, Великобританией и Португалией. Весь вопрос упирался в фанатов на стадионе – Чеферин отказывался от организации матча без зрителей. Эту позицию он продвигал всю весну.
Мнение Чеферина: «Болельщикам приходилось более 12 месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую. Финал Лиги чемпионов – это вершина клубного футбола. Лишить фанатов возможности лично увидеть матч было бы недопустимо. Я очень рад, что мы нашли компромиссное решение».
В 2020 году в Португалии уже проходил финал Лиги чемпионов. Тогда там встречались «ПСЖ» и «Бавария» (0:1). Играли на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Зрители на него не допускались. Символично, что в сезоне-2020/21 именно «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии впервые за 19 лет. Но его стадион больше не получил финал Лиги чемпионов.
В официальном заявлении УЕФА сказано, что в ближайшее время организация изучит новые возможности предоставления финала Стамбулу. Это не повлияет на игру в Санкт-Петербурге, где запланирован финал Лиги чемпионов в 2022 году. Алексей Сорокин подтвердил: перенос финала из Стамбула никак затрагивает место проведения следующего финала Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов-2021 – набор историй. Там сыграют два клуба, которые были одними из организаторов европейской Суперлиги. Они же первыми из нее вышли. УЕФА сначала обещал серьезное наказание, но в итоге ограничился удержанием пяти процентов от их доходов за сезон. К игрокам отношение не поменялось – через них идет вся реклама финала.
В день переноса финала твиттер ЛЧ запостил ретро-пост из инстаграма Риса Джеймса: