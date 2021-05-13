Финал Лиги чемпионов перенесен за 16 дней до начала. Англия почти забрала его себе, но УЕФА выбрал запасной вариант

Финал ЛЧ состоится в Португалии. 19 мая там снимается запрет на посещение стадионов

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра состоится 29 мая, но за две недели до финала поменялось ее место проведения. Сначала матч планировался в турецком Стамбуле. Турция ввела локдаун из-за коронавируса (подробно – тут), но даже он формально не мешал проведению игры.

Все изменилось, когда Великобритания включила Турцию в красный список стран. Туда попадают места с высоким числом заболевших коронавирусом. В такие страны Великобритания не рекомендует путешествия. Для фанатов и футболистов включение Турции в красный список означало платный карантин в правительственном отеле.

Английских фанатов ждет платный карантин, если они поедут в Турцию на финал Лиги чемпионов. Англия договаривается о его переносе