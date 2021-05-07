УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков

УЕФА объявил о «реинтеграции» девяти из 12 клубов, участвовавших в создании Суперлиги. Итоги заседания УЕФА:

Клубы примут устав УЕФА и вернутся в Европейскую ассоциацию клубов.

Сделают пожертвование на общую сумму в 15 миллионов евро. Деньги пойдут на развитие футбола в Европе, в том числе детского и молодежного.

Согласятся на удержание 5% доходов от клубных турниров УЕФА за один сезон. Эти деньги УЕФА тоже перераспределит.

Примут штрафы в 100 миллионов евро, если они согласятся на участие в несанкционированных соревнованиях, и в 50 миллионов евро, если нарушат другие обязательства перед УЕФА.

Решение касается «Арсенала», «Милана», «Челси», «Атлетико», «Интера», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Решения по «Ювентусу», «Барселоне» и «Реалу» еще нет. Эти клубы официально не объявили о выходе из Суперлиги. УЕФА предупредил, что в праве принять против них «любые меры, которые сочтет необходимыми». Их дело передали в дисциплинарный комитет.