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УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
УЕФА объявил о «реинтеграции» девяти из 12 клубов, участвовавших в создании Суперлиги. Итоги заседания УЕФА:
- Клубы примут устав УЕФА и вернутся в Европейскую ассоциацию клубов.
- Сделают пожертвование на общую сумму в 15 миллионов евро. Деньги пойдут на развитие футбола в Европе, в том числе детского и молодежного.
- Согласятся на удержание 5% доходов от клубных турниров УЕФА за один сезон. Эти деньги УЕФА тоже перераспределит.
- Примут штрафы в 100 миллионов евро, если они согласятся на участие в несанкционированных соревнованиях, и в 50 миллионов евро, если нарушат другие обязательства перед УЕФА.
Решение касается «Арсенала», «Милана», «Челси», «Атлетико», «Интера», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Решения по «Ювентусу», «Барселоне» и «Реалу» еще нет. Эти клубы официально не объявили о выходе из Суперлиги. УЕФА предупредил, что в праве принять против них «любые меры, которые сочтет необходимыми». Их дело передали в дисциплинарный комитет.
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