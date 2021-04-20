Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально

Слышал, что у футбола в целом большие проблемы? Доходы подбираются к потолку. Рейтинги у молодого поколения не очень (будь мне сейчас 16, я бы тоже не смотрел это месиво длиной 90 минут, где экстазный момент прерывает безмятежный транс рыбалки даже не каждую минуту − сторис, тикток, клипы, твиты обволакивают и приучают совсем к другому темпу медиапотребления). Выраженная персонажность и набор ярких характеров главных героев тоже куда-то деваются: теперь все тренеры ведут себя одинаково, а все игроки бегают одинаково атлетично и выглядят одинаково профессионально. В одинаковых дизайнерских формах.

Короче. Есть ощущение, что проблемы действительно есть.

Так вот. УЕФА не справляется с их решением. 24 команды на Евро возбуждают интерес? Хех. Третий еврокубок возбуждает интерес? Хех. ВАР возбуждает интерес? Хех. Все эти наглецы лет десять подмигивают про Суперлигу, а УЕФА осторожничает и хочет менять, не меняясь. Просто отсрочить еще на годик. Просто отложить еще на сезон. Просто провести полтора года тестов и ввести аккуратно. Просто придумать вместо Суперлиги подозрительно похожую на нее новую Лигу чемпионов и ввести ее аж через четыре года. Уфф, эти ребята даже видеоповторы после массового одобрения тянули лет шесть. Кстати, ты тогда случайно не возмущался, что видеоповторы убьют футбол? Потому что это самое − не убили.

Когда сколько-то лет назад все вокруг осознали, что появляется разрыв между богатыми и бедными, УЕФА все-таки раскочегарился ввести систему надзорных ограничений. Финансовый фэйр-плей. Ура? Не ура. Оказалось, что одни клубы там ровнее других, а для условного экономического социализма «как в НБА» у УЕФА нет яиц. Оказалось, что топ-клубы могут договариваться, продавливать, манипулировать. Примерно тогда мы подсознательно задумались, что контролирующий орган не очень справляется с контролем. Суперлига медленно зрела под УЕФА и как будто давала УЕФА шансы все исправить, всех перепридумать, всех перебанить и признать «Ювентус» экстремистской организацией. Потому что топ-клубам вообще-то сама по себе никакая Суперлига не нужна. Им нужны деньги, прогресс и все вот это вот. Но УЕФА им этого не давал. Поэтому топ-клубы почуяли, что сдерживаются органом со слабой властью. И бахают революцию.

Так. Чуть переведем дух. Сейчас будет самое важное предложение нашего разговора. Готов? Вот оно.

Суперлига против УЕФА − это не битва идеологий, а просто борьба за власть.

Тут нет никаких традиционалистов против шальных новаторов. Тут нет никакого старого и нового мира. Тут нет никаких злодеев и ущемляемых героев. Просто одни коммерческие дядьки в костюмах уже не тащат и сползают под давлением других коммерческих дядек в костюмах.

В какой-то степени это естественная конкурентная борьба двух видов за выживание.

И не подумай − я тут не защищаю саму Суперлигу. Я защищаю естественность происходящих вещей.