Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально
В голове паника и каша. Пахнет войной. Богачи съели душу. Футбол умер. Есть такое?
Давай в этом тексте выдохнем, присядем и немного поболтаем о главных опасениях. Без экономических лекций и цветастых метафор. Просто чуть разберемся с суетой вокруг.
Для разгона − грустное взрослое напоминание. Любой профессиональный спорт − это индустрия развлечений. Любая индустрия развлечений − это коммерция. Любая коммерция − это дать нам больше радостного продукта и на нем больше радостно заработать. Понимаю: такое вымывает погружение в мультивселенную. Не заостряйся на торчащих нитях. Если загнаться, не сможешь воспринимать ни новый сериал по «Властелину колец», ни выпускающих каждый год по альбому музыкантов. Просто уживись с этим. Отложить в задний карман такое осознание всегда полезно. Чтобы меньше горячиться. Чтобы меньше переживать.
Спорт хочет на тебе заработать. Продает тебе майки, дарит промокоды на подписки, ставит лоток с сосисками у входа, убеждает в нужности боя пятидесятилетнего Майка Тайсона или шести разных турниров для «Барселоны» за год. Все другие сферы развлечения делают так же. Канье Уэст, конечно, гений − но выпускает песни по две минуты, потому что люди так слушают. Marvel, конечно, лучшие в сквозных сюжетах − но меняют костюмы Человека-паука тысячу раз за фильм, чтобы продать больше игрушек. Спорт хочет на тебе заработать. Если он все сделает правильно, ты в ответ захочешь его купить.
УЕФА тоже хочет на тебе заработать. Просто делает это криво.
Сейчас − чуть про традиционность. Кажется, самый интересный кусок в этом базаре. Вот что. Наш мозг хитро вопит: Суперлига рушит привычный любимый родной мирок, куда мы с пацанами задорно плюхались по вечерам. Футбол до всей этой бури был такой цельный и монолитный. Струк-ту-ра.
Но погоди. Ой ли?
Оглянись по сторонам. УЕФА и ФИФА пристегнули к денежным потокам некий финансовый фэйр-плей. Раздвинули Евро с 16 команд до 24 − это, кстати, полконтинента. Раздвинули чемпионат мира до 64 стран. Размазали проведение Евро по тринадцати разным странам − никакого тебе больше национального колорита. Размазали чемпионат мира по трем странам. Передвинули чемпионат мира с лета на зиму. Переименовали Кубок УЕФА в Лигу Европы. Вырастили под Лигой Европы еще один еврокубок − боже, их теперь три. Скоро в еврокубках не сыграют только мы с тобой да «Арсенал».
Стоп-стоп, мужики, не так быстро. Куда делись все мои любимые турниры детства?
Ты скажешь: сам погоди − УЕФА делает перемены внутри привычной иерархии, а Суперлига ее раскурочит. Но что такое привычная иерархия? Национальный чемпионат + международка для лучших + какой-то движ сборных? Вроде да. Но Суперлига хочет то же самое. Все эти наглые клубы (пока) не уйдут из своих чемпионатов (кхм, если не выгонят). Они просто хотят собственную Лигу чемпионов.
Зачем. Им. Собственная. Лига. Чемпионов?
Потому что старая уже не тянет.
Там слишком много проходных матчей. Ну правда: сколько еще мы будем смотреть на все эти групповые этапы. Топ-клубам скучно, а их фанатам неинтересны все эти «Брюгге» с «Зенитом» по вечерам.
Там слишком мало денег. Мы в кипише разборов Суперлиги насчитались вдоволь: победитель ЛЧ получает меньше, чем просто участник нового турнира. Ты считаешь, что получаешь много, пока не узнаешь, что рядом можно получать еще больше. Владельцы топов выводят потенциальные воронки прибыли, завистливо глядят на американские лиги, трясут чеки в магазинах с вдохами про растущие цены. 120 млн − скоро за эти деньги даже килограмм молодой звезды не купишь.
Там просто стало слишком скучно. Вот ты переживаешь, что матчи топ-клубов каждый с каждым быстро достанут. Я тоже переживаю. Но в ЛЧ с этим тоже какая-то тоска. «Ювентус» с «Реалом», «Бавария» с «ПСЖ» − уже все друг друга видели, все друг другу забивали, все друг друга задолбали.
Слышал, что у футбола в целом большие проблемы? Доходы подбираются к потолку. Рейтинги у молодого поколения не очень (будь мне сейчас 16, я бы тоже не смотрел это месиво длиной 90 минут, где экстазный момент прерывает безмятежный транс рыбалки даже не каждую минуту − сторис, тикток, клипы, твиты обволакивают и приучают совсем к другому темпу медиапотребления). Выраженная персонажность и набор ярких характеров главных героев тоже куда-то деваются: теперь все тренеры ведут себя одинаково, а все игроки бегают одинаково атлетично и выглядят одинаково профессионально. В одинаковых дизайнерских формах.
Короче. Есть ощущение, что проблемы действительно есть.
Так вот. УЕФА не справляется с их решением. 24 команды на Евро возбуждают интерес? Хех. Третий еврокубок возбуждает интерес? Хех. ВАР возбуждает интерес? Хех. Все эти наглецы лет десять подмигивают про Суперлигу, а УЕФА осторожничает и хочет менять, не меняясь. Просто отсрочить еще на годик. Просто отложить еще на сезон. Просто провести полтора года тестов и ввести аккуратно. Просто придумать вместо Суперлиги подозрительно похожую на нее новую Лигу чемпионов и ввести ее аж через четыре года. Уфф, эти ребята даже видеоповторы после массового одобрения тянули лет шесть. Кстати, ты тогда случайно не возмущался, что видеоповторы убьют футбол? Потому что это самое − не убили.
Когда сколько-то лет назад все вокруг осознали, что появляется разрыв между богатыми и бедными, УЕФА все-таки раскочегарился ввести систему надзорных ограничений. Финансовый фэйр-плей. Ура? Не ура. Оказалось, что одни клубы там ровнее других, а для условного экономического социализма «как в НБА» у УЕФА нет яиц. Оказалось, что топ-клубы могут договариваться, продавливать, манипулировать. Примерно тогда мы подсознательно задумались, что контролирующий орган не очень справляется с контролем. Суперлига медленно зрела под УЕФА и как будто давала УЕФА шансы все исправить, всех перепридумать, всех перебанить и признать «Ювентус» экстремистской организацией. Потому что топ-клубам вообще-то сама по себе никакая Суперлига не нужна. Им нужны деньги, прогресс и все вот это вот. Но УЕФА им этого не давал. Поэтому топ-клубы почуяли, что сдерживаются органом со слабой властью. И бахают революцию.
Так. Чуть переведем дух. Сейчас будет самое важное предложение нашего разговора. Готов? Вот оно.
Суперлига против УЕФА − это не битва идеологий, а просто борьба за власть.
Тут нет никаких традиционалистов против шальных новаторов. Тут нет никакого старого и нового мира. Тут нет никаких злодеев и ущемляемых героев. Просто одни коммерческие дядьки в костюмах уже не тащат и сползают под давлением других коммерческих дядек в костюмах.
В какой-то степени это естественная конкурентная борьба двух видов за выживание.
И не подумай − я тут не защищаю саму Суперлигу. Я защищаю естественность происходящих вещей.
Понимаю и разделяю твои опасения, что футбол в этих разборках перекорежит до несимпатичного неузнавания. Но что-то течение мироздания шепчет: все будет нормально и привычно.
Лига не станет закрытой. Даже НБА не такая. Новые клубы будут добавляться, а старые слабые отваливаться. Просто теперь это будет не на голом спортивном итоге, а через экономические возможности, инфраструктуру, потенциал аудитории. Свой кайф наблюдателя в этом тоже есть.
Мифология про андердогов и топов никуда не уйдет. Сам примерь: не бывает системы, где все сильные. Если собрать всех сильных в одном месте, то они между собой просто заново поделятся на слабых сильных и на сильных-сильных. Уловил, про что я? Типа: в окружении «Челси», «Ливерпуля», «Барсы» некий «Милан» просто станет новым аутсайдером. Как «Хетафе». Просто с миллионной аудиторией, плотным образом и в крупном городе.
Массовость тоже никуда не денется. Наверняка чемпионаты останутся вместе с лигой. Если даже нет − наверняка они просто станут слоями под лигой. Нас тряхнет, но привыкнем. Это все мелочи иерархии. Все равно массовость − это простота повторения (есть: футбол все еще дешев и для всех) и франшизность (есть: у клуба любого масштаба будет свой турнир).
Может, Суперлиги вообще не будет − УЕФА сдержит власть и придумает глобальные перемены. Может, Суперлига будет уже в августе. Может, она развалится через пару лет, и все отмотается на настройки-2019. Любой случай − это естественное течение эволюции. В любом случае выживет именно то, что сильнее, больше нужно людям, лучше подходит времени. Представляешь: в 1950-х даже просто появление еврокубков выглядело как смерть футбола, а сейчас мы упираем в еврокубки его жизнь. Забавно.
Так что давай расслабимся и просто посмотрим, что там будет. Там будет все ок.