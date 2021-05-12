«Спортинг» стал чемпионом впервые за 19 лет с тренером за десять миллионов. Фанаты отметили титул дракой с полицией

Чемпионат Португалии выигрывали всего пять клубов, причем два из них («Белененсеш», «Боавишта») – по одному разу. Все титулы крутятся вокруг главной тройки, но последние 19 лет интрига лишь одна – «Порту» или «Бенфика».

C сезона-2002/03 «Спортинг» в чемпионских гонках участвовал лишь иногда, но не выиграл ее вообще ни разу. В 2021-м свершилось – чемпионство впервые за 19 лет. Но по количеству чемпионств далек от конкурентов – это 19-е, а у «Порту» и «Бенфики» соответственно 29 и 37.

«Я тогда еще был в животе у матери», – говорил 18-летний форвард «Спортинга» Тьягу Томаш о последней победе клуба в лиге. Она случилась за месяц до того, как он родился.

Кратко о том, как чемпионство было достигнуто:

• «Спортинг» как возглавил в шестом туре таблицу чемпионата Португалии, так до конца сезона и не сходил с первого места.

• «Спортинг» все 32 матча (осталось еще два) прошел непобежденным. В прошлом туре поставил рекорд лиги – 31 игра без поражений.

• Сезон «Спортинга» – крепкие победные серии, разбавляемые одиночными ничьими. Но в апреле клуб чуть не растерял большое преимущество, сыграв трижды вничью в четырех матчах: было десять очков запаса – стало четыре. Но дали сбой конкуренты, а «Спортинг» снова стал выигрывать.

• Чемпионский матч – победа 1:0 над «Боавиштой». Победный гол забил Паулинью.