«Спортинг» стал чемпионом впервые за 19 лет с тренером за десять миллионов. Фанаты отметили титул дракой с полицией
Чемпионат Португалии выигрывали всего пять клубов, причем два из них («Белененсеш», «Боавишта») – по одному разу. Все титулы крутятся вокруг главной тройки, но последние 19 лет интрига лишь одна – «Порту» или «Бенфика».
C сезона-2002/03 «Спортинг» в чемпионских гонках участвовал лишь иногда, но не выиграл ее вообще ни разу. В 2021-м свершилось – чемпионство впервые за 19 лет. Но по количеству чемпионств далек от конкурентов – это 19-е, а у «Порту» и «Бенфики» соответственно 29 и 37.
«Я тогда еще был в животе у матери», – говорил 18-летний форвард «Спортинга» Тьягу Томаш о последней победе клуба в лиге. Она случилась за месяц до того, как он родился.
Кратко о том, как чемпионство было достигнуто:
• «Спортинг» как возглавил в шестом туре таблицу чемпионата Португалии, так до конца сезона и не сходил с первого места.
• «Спортинг» все 32 матча (осталось еще два) прошел непобежденным. В прошлом туре поставил рекорд лиги – 31 игра без поражений.
• Сезон «Спортинга» – крепкие победные серии, разбавляемые одиночными ничьими. Но в апреле клуб чуть не растерял большое преимущество, сыграв трижды вничью в четырех матчах: было десять очков запаса – стало четыре. Но дали сбой конкуренты, а «Спортинг» снова стал выигрывать.
• Чемпионский матч – победа 1:0 над «Боавиштой». Победный гол забил Паулинью.
• Важно: у «Спортинга» 20 сухих игр. Всего пропущено лишь 15 мячей, что и стало ключевым фактором чемпионства. Еще «Спортинг» реже всех допускает удары по своим воротам.
• Но это не значит, что у него слабая атака – первое место в списке бомбардиров с Харрисом Сеферовичем делит 22-летний полузащитник Педру Гонсалвеш (18 голов, с пенальти – лишь один).
• К чемпионству «Спортинг» привел 36-летний Рубен Аморим – бывший игрок «Бенфики». Да, тот самый тренер, за которого клуб вывалил большие деньги. Это всего третий его сезон в тренерской карьере и первый полноценный во главе «Спортинга». Он также выиграл Кубок лиги со «Спортингом».
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
Вокруг «Спортинга» в последние годы хватало очень странных историй.
- В 2018 году фанаты ворвались на базу клуба и били тренеров и игроков.
- Президент после того случая сменился, но фанатам не понравился. Фредерику Варандаш не всегда мог договориться с ними, а они устраивали против него акции и пытались срывать матчи.
- Назначение Синиши Михайловича и его же отставка через девять дней были необъяснимыми.
- Туда же – совершенно неопытный тренер за десять миллионов евро, но с Аморимом в итоге повезло.
Теперь – завоевание чемпионства, но омрачено столкновениями фанатов с полицией. На стадионе их присутствие было запрещено, поэтому они собирались за его пределами.
- Фанаты сломали металлические заграждения, которые были установлены, чтобы люди не подходили близко к чемпионскому автобусу. ОМОН отвечал дубинками и резиновыми пулями.
- Фанаты бросали в полицейских и журналистов бутылки и дымовые шашки.
- Несколько человек получили ранения, были задействованы машины скорой помощи.
Ранее были рекомендации соблюдать дистанцию и носить маски из-за коронавируса, но фанаты все равно собрались большой группой на главной площади Лиссабона.
А так отпраздновал клуб: