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Жорже Жезус
Андрия Живкович
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#Бенфика #Футбол #Лига чемпионов #Чемпионат Португалии #Андрия Живкович #Жорже Жезус

«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока

16 сентября, 18:30

ПАОК

Потрясения «Бенфики» в прошлом сезоне:

  • После 19 туров – 18 побед и одно поражение, «Порту» позади в семи очках.
  • Перед паузой (24 тура) «Порту» уже впереди на очко.
  • По итогам 32 туров «Порту» – чемпион, разница в восемь очков.
  • В финале Кубка «Порту» обыграл «Бенфику» вообще без каких-либо вопросов.

Что нужно сделать, чтобы вернуться:

❓ Хорошенько потратиться, чтобы укрепить состав.

✅ Сделано. «Бенфика» вывалила 80 миллионов евро на приобретения. Еще никогда за один сезон клуб так не раскошеливался (а тут – всего за окно, которое еще не закрылось!).

❓ Взять звезду, а лучше двух.

✅ Готово. Бесплатно пришел Ян Вертонген, а из Бразилии выкуплен Эвертон – один из героев прошлого Кубка Америки и вообще один из лидеров в будущем.

❓ Побить трансферный рекорд.

✅ Нет проблем. Из «Альмерии» за 24 млн евро приехал форвард Дарвин Нуньес. Так много «Бенфика» ни за кого еще не платила.

❓ Вернуть крутого тренера.

✅ Есть. Вместо Бруну Лаже и его временщика подписан Жорже Жезуш, который зажигал с «Бенфикой» раньше, а пару лет назад нагреб кучу титулов с «Фламенго», включая чемпионство и Кубок Либертадорес.

Xinhua / Global Look Press

Еще по трансферам: помимо Вернтонгена и Эвертона подписан интересный молодой бразилец Педриньо, один из героев молодежного Евро Лука Вальдшмидт из «Фрайбурга». К тому же, команда не лишилась лидеров – пара аренд, продажа Злобина, плюс на волю отпустили Андрию Живковича, который перешел четыре года назад, но так до конца и не раскрылся, хотя провел почти сотню матчей и даже ездил на ЧМ-2018 с Сербией.

«Бенфика» попала в квалификации Лиги чемпионов на ПАОК, в случае победы выходила бы на «Краснодар» бороться за выход в групповой этап. В Греции «Бенфика» была фаворитом, но неожиданно уступила 1:2.

На первый взгляд, просто вылет из ЛЧ клуба, который и так последние годы там был слаб (помните группу с ЦСКА? «Бенфика» проиграла тогда шесть матчей из шести). 

На деле же проблемы куда шире:

🚫Решающий гол в матче с ПАОКом влетел как раз от Живковича. Заработав в «Бенфике», он еще и лишил ее денег от группы ЛЧ. Голу он не радовался, но вряд ли это сильно утешило фанатов.

🚫«Бенфику» из ЛЧ выбил португальский тренер, он же – еще и бывший игрок «Спортинга» Абел Феррейра.                  

🚫Деньги тратились явно с прицелом на Лигу чемпионов. Вместо ЛЧ теперь шесть матчей в группе Лиги Европы и чемпионат Португалии со слабой конкуренцией. А какие были ожидания.

🚫«Бенфика» вообще не сыграет в группе ЛЧ впервые с 2010 года. Хотя из нее за это время выходила трижды, два раза играла в четвертьфинале.

🚫Фанаты «Бенфики», мягко говоря, без восторга ждали возвращения Жезуша, припоминая период его работы в «Спортинге». Титулы в «Бенфике» от гнева не спасли – Жезуш некрасиво расстался с клубом и всячески троллил его позже. И так-то было не очень понятно, как его встретят в Португалии в начале сезона, а после такого жестокого провала в Лиге чемпионов – большой вопрос, как вообще ему дадут работать в клубе. Давление будет запредельным.

🚫Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра уже давно раскритикован и за выступление клуба в еврокубках, и за провал в чемпионате. Гигантские траты не случайны – в октябре выборы, и Виейра хочет продолжить работу на посту. Как теперь его выберут – еще один большой вопрос, а если не выберут – сработается ли новый президент с Жезушем?

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Летом к вопросу о выборах подключился даже полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва – удивился, что на клубном телеканале нет никаких дебатов между кандидатами, чтобы можно было выбрать лучшего из них.

Прошлый сезон «Бенфики» начался с фееричных 5:0 в Суперкубке над «Спортингом», но в дальнейшем клуб бездарно проиграл чемпионат, не выиграл Кубки, бестолково вылетел в ЛЕ от «Шахтера». Сейчас – оглушительный провал уже на самом старте. Будет ли обратный эффект?

Он справится
Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
Комментарии (1)
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vladik12
17 сентября, 12:56

А они что думали, Саввиди так просто возьмут? Нет!

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#Жорже Жезус