«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока

Потрясения «Бенфики» в прошлом сезоне:

После 19 туров – 18 побед и одно поражение, «Порту» позади в семи очках .

. Перед паузой (24 тура) «Порту» уже впереди на очко .

. По итогам 32 туров «Порту» – чемпион, разница в восемь очков .

. В финале Кубка «Порту» обыграл «Бенфику» вообще без каких-либо вопросов.

Что нужно сделать, чтобы вернуться:

❓ Хорошенько потратиться, чтобы укрепить состав.

✅ Сделано. «Бенфика» вывалила 80 миллионов евро на приобретения. Еще никогда за один сезон клуб так не раскошеливался (а тут – всего за окно, которое еще не закрылось!).

❓ Взять звезду, а лучше двух.

✅ Готово. Бесплатно пришел Ян Вертонген, а из Бразилии выкуплен Эвертон – один из героев прошлого Кубка Америки и вообще один из лидеров в будущем.

❓ Побить трансферный рекорд.

✅ Нет проблем. Из «Альмерии» за 24 млн евро приехал форвард Дарвин Нуньес. Так много «Бенфика» ни за кого еще не платила.

❓ Вернуть крутого тренера.

✅ Есть. Вместо Бруну Лаже и его временщика подписан Жорже Жезуш, который зажигал с «Бенфикой» раньше, а пару лет назад нагреб кучу титулов с «Фламенго», включая чемпионство и Кубок Либертадорес.