«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока
Потрясения «Бенфики» в прошлом сезоне:
- После 19 туров – 18 побед и одно поражение, «Порту» позади в семи очках.
- Перед паузой (24 тура) «Порту» уже впереди на очко.
- По итогам 32 туров «Порту» – чемпион, разница в восемь очков.
- В финале Кубка «Порту» обыграл «Бенфику» вообще без каких-либо вопросов.
Что нужно сделать, чтобы вернуться:
❓ Хорошенько потратиться, чтобы укрепить состав.
✅ Сделано. «Бенфика» вывалила 80 миллионов евро на приобретения. Еще никогда за один сезон клуб так не раскошеливался (а тут – всего за окно, которое еще не закрылось!).
❓ Взять звезду, а лучше двух.
✅ Готово. Бесплатно пришел Ян Вертонген, а из Бразилии выкуплен Эвертон – один из героев прошлого Кубка Америки и вообще один из лидеров в будущем.
❓ Побить трансферный рекорд.
✅ Нет проблем. Из «Альмерии» за 24 млн евро приехал форвард Дарвин Нуньес. Так много «Бенфика» ни за кого еще не платила.
❓ Вернуть крутого тренера.
✅ Есть. Вместо Бруну Лаже и его временщика подписан Жорже Жезуш, который зажигал с «Бенфикой» раньше, а пару лет назад нагреб кучу титулов с «Фламенго», включая чемпионство и Кубок Либертадорес.
Еще по трансферам: помимо Вернтонгена и Эвертона подписан интересный молодой бразилец Педриньо, один из героев молодежного Евро Лука Вальдшмидт из «Фрайбурга». К тому же, команда не лишилась лидеров – пара аренд, продажа Злобина, плюс на волю отпустили Андрию Живковича, который перешел четыре года назад, но так до конца и не раскрылся, хотя провел почти сотню матчей и даже ездил на ЧМ-2018 с Сербией.
«Бенфика» попала в квалификации Лиги чемпионов на ПАОК, в случае победы выходила бы на «Краснодар» бороться за выход в групповой этап. В Греции «Бенфика» была фаворитом, но неожиданно уступила 1:2.
На первый взгляд, просто вылет из ЛЧ клуба, который и так последние годы там был слаб (помните группу с ЦСКА? «Бенфика» проиграла тогда шесть матчей из шести).
На деле же проблемы куда шире:
🚫Решающий гол в матче с ПАОКом влетел как раз от Живковича. Заработав в «Бенфике», он еще и лишил ее денег от группы ЛЧ. Голу он не радовался, но вряд ли это сильно утешило фанатов.
🚫«Бенфику» из ЛЧ выбил португальский тренер, он же – еще и бывший игрок «Спортинга» Абел Феррейра.
🚫Деньги тратились явно с прицелом на Лигу чемпионов. Вместо ЛЧ теперь шесть матчей в группе Лиги Европы и чемпионат Португалии со слабой конкуренцией. А какие были ожидания.
🚫«Бенфика» вообще не сыграет в группе ЛЧ впервые с 2010 года. Хотя из нее за это время выходила трижды, два раза играла в четвертьфинале.
🚫Фанаты «Бенфики», мягко говоря, без восторга ждали возвращения Жезуша, припоминая период его работы в «Спортинге». Титулы в «Бенфике» от гнева не спасли – Жезуш некрасиво расстался с клубом и всячески троллил его позже. И так-то было не очень понятно, как его встретят в Португалии в начале сезона, а после такого жестокого провала в Лиге чемпионов – большой вопрос, как вообще ему дадут работать в клубе. Давление будет запредельным.
🚫Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра уже давно раскритикован и за выступление клуба в еврокубках, и за провал в чемпионате. Гигантские траты не случайны – в октябре выборы, и Виейра хочет продолжить работу на посту. Как теперь его выберут – еще один большой вопрос, а если не выберут – сработается ли новый президент с Жезушем?
Летом к вопросу о выборах подключился даже полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва – удивился, что на клубном телеканале нет никаких дебатов между кандидатами, чтобы можно было выбрать лучшего из них.
Прошлый сезон «Бенфики» начался с фееричных 5:0 в Суперкубке над «Спортингом», но в дальнейшем клуб бездарно проиграл чемпионат, не выиграл Кубки, бестолково вылетел в ЛЕ от «Шахтера». Сейчас – оглушительный провал уже на самом старте. Будет ли обратный эффект?
А они что думали, Саввиди так просто возьмут? Нет!