Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
Счастье болельщиков «Фламенго» нереально описать словами. В субботу клуб выиграл Кубок Либертадорес, а спустя сутки стал чемпионом Бразилии – конкуренты проиграли, и «Фламенго» стал недосягаемым. В домашнем чемпионате «Фла» не побеждал десять лет, в Кубке Либертадорес – целых 37.
Жорже Жезуш пришел в клуб летом. С тех пор – лишь два поражения: чуть не вылетел от эквадорского «Эмелека» в Кубке Либертадорес (спасла серия пенальти), крупно проиграл клубу «Баия» в чемпионате. Теперь «Фламенго» не проигрывает почти четыре месяца – это 26 матчей, из которых он победил в 21.
Финал Кубка Либертадорес вообще был выигран драматично: до 89-й минуты «Фламенго» проигрывал «Ривер Плейту» 0:1, но затем забил дважды и завоевал трофей, избежав даже овертайма.
В мире есть несколько тренеров, для которых международные финалы – грустное воспоминание. Эктор Купер проиграл два решающих матча с «Валенсией» в Лиге чемпионов. Юрген Клопп уступил в Лиге Европы и Лиге чемпионов, но потом все же ЛЧ взял. Жезуш пошел по третьему пути – проиграв два финала Лиги Европы с «Бенфикой», он выиграл самый значимый южноамериканский трофей.
Играл в футбол редко, начал тренировать в 36
В 1970-х юный Жорже Жезуш пытался совмещать три дела – учиться в институте, работать в электрокомпании и играть в футбол. Какое-то время получалось неплохо, пока его отец не застал сына спящим в тарелке с супом. В буквальном смысле – парень так устал, что уснул вечером прямо за столом. Отец рекомендовал сосредоточиться на чем-нибудь одном, и Жорже занялся футболом.
Он числился в «Спортинге», даже немного там поиграл, потом скитался по очень средним клубам, наконец, закончил карьеру в 36 и сразу стал тренировать. Лет через 15 его стали узнавать не только в Португалии, но и за ее пределами: вытащил в Кубок УЕФА скромный «Белененсеш», выиграл Кубок Интертото с «Брагой», а уже с «Бенфикой» в первом же сезоне взял чемпионат и Кубок лиги, заодно добрался до четвертьфинала Лиги Европы.
Главное потрясение в карьере – три проигранных финала за пару недель
В «Бенфике» Жезуш выиграл десять трофеев, но их должно было быть больше. Весну 2013-го он не забудет:
• 11 мая – 1:2 от «Порту», и это катастрофа. Еще недавно в чемпионстве «Бенфики» уже никто не сомневался, но она потеряла очки с «Эшторилом», проиграла в Порту и за тур до конца отставала от лидера, который точно бы выиграл в последнем туре. Тогда было понятно, что титул упущен.
• 15 мая – 1:2 от «Челси» в финале Лиги Европы. «Бенфика» имела больше моментов и готовилась добить соперника в овертайме, но Иванович забил решающий гол в самом конце второго тайма.
• 26 мая – 1:2 от «Гимараэша» в финале Кубка Португалии. До 80-й минуты «Бенфика» вела 1:0, но пропустила дважды в последние десять минут. По окончании матча форвард «Бенфики» Оскар Кардосо распсиховался и стал толкаться с Жезушем. Некрасивая сцена подвела итог катастрофическому итогу сезона.
В следующие два сезона Жезуш и «Бенфика» выиграли два чемпионата Португалии и несколько внутренних кубков, что немного скрасило воспоминания о той неделе.
Давление на коллег и некрасивые приемы
Жезуш давно понял, что психология в футболе часто имеет решающее значение. Он может самодовольно вести себя в разговорах с кем угодно, принижать, нервировать – лишь бы это помогло его команде. Коллеги в Португалии в открытую называли его неприятным человеком и козлом, но Жезуша это совершенно не волновало.
Когда Андре Виллаш-Боаш выдал фееричный сезон в «Порту», Жезуш испробовал все способы вывести молодого коллегу из себя, но тот особо не реагировал. С Хуленом Лопетеги во главе «Порту» Жезуш придумал новое развлечение – сделал вид, что ему тяжело произносить его фамилию. Испанец очень обиделся на «Лотопеги» и после одного из матчей «Порту» и «Бенфики» пригрозил ему лично, что побьет Жезуша, если тот еще раз выкинет что-нибудь подобное. Тот потом лишь пожал плечами и заявил, что толком из той тирады Лопетеги ничего не понял, но когда услышал оскорбления, то молчать не стал.
Иногда Жезушу нравится бесить иностранных коллег. Бернду Шустеру он как-то заявил, что победа его «Реала» над «Белененсешем» Жезуша – очень слабый результат, учитывая составы команд (хотя матч был товарищеский). В 2012-м прямо заявил, что «Бенфика» и «Спартак» сильнее «Селтика» в группе ЛЧ, а шотландцам просто везет (но в итоге именно они и вышли в плей-офф).
В Лиге Европы пока «Бенфика» выбивала «Тоттенхэм», Жезуш выводил из себя Тима Шервуда жестами в его адрес. На кривляния коллеги англичанин тогда отвлекался постоянно и игрой совсем не управлял, в итоге – 1:3 в Лондоне.
Над ним смеялись из-за речи
Еще в начале тренерства Жезуша находились люди, которые не слишком верили в его успешную карьеру. Прежде всего – из-за не слишком грамотной речи. Доходило до смешного – однажды в «Эштреле Амадоре» никто так и не понял, кому и зачем Жезуш посвятил победу – то ли мотокартам, то ли мотоциклам. В «Белененсеше» он заявил, что надо срочно нейтрализовать Верону (форварда этого клуба) – позже стало ясно, что имелась в виду натурализация. Еще была довольно странная фраза про внутреннюю печь клуба, хотя наверняка Жезуш хотел сказать про внутреннюю кухню.
Он не заморачивается и над произношением названий клубов или фамилий игроков – в Англии у него играет «Манстер Юнайт», а в «ПСЖ» много забивал Абраимович. «Лотопеги» можно было бы замаскировать под эту же проблему, но это все же другой случай.
У него гигантские амбиции и большие мечты
Жезуш говорил, что выиграл чемпионат Португалии вопреки критикам и скептикам – они не верили, а он добился. Следующая цель – Лига чемпионов. А еще он хочет тренировать сборную Португалии. ЛЧ, в принципе, уже есть. «Кубок Либертадорес для Южной Америки – это как Лига чемпионов для Европы. Это самый важный трофей в моей карьере, – заявил Жезуш. – Если мы выиграем клубный ЧМ – это будет лучший год».
Клубный чемпионат мира на этот раз может быть чуть интереснее. Трешток Жезуша с Клоппом придал бы турниру куда больше зрелища. С другой стороны, нападать на коллег, умеющих ответить, Жезушу не так интересно, он не боится реакции, просто эффекта для его команды в этом случае будет мало.
Страсть к футболу была в 18 лет и остается в 65. Жезуш как-то рассказывал о том, как в гостиной поставил сразу два телевизора – один для футбола, другой – для всего остального. Он, тренируя в Португалии, мог не спать ночью ради просмотра дерби из третьей бразильской лиги, да и вообще больше пяти часов проводить в кровати не любил.
Всю долгую карьеру он шел к международному успеху и был так близок к нему дважды, но сначала поздний гол Ивановича, а потом серия пенальти с «Севильей» Эмери снова отдалили от мечты. Дальше – трудный период в «Спортинге», где была большая зарплата и скудная коллекция трофеев, а потом еще и синяки от разгромивших базу сумасшедших фанатов, отъезд в Саудовскую Аравию, перезагрузка, рискованный контракт с «Фламенго».
А вышли едва ли не лучшие дни в карьере и жизни. Два трофея за сутки – да каких: Кубок Либертадорес и бразильское чемпионство. Такое в Бразилии было лишь однажды – с «Сантосом», где играл Пеле.