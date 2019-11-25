Габигол выточил тело: сел на диету из овсянки и белка, стимулирует мышцы током, весь забился тату

Игра Габигола в «Интере» – мрак с одним голом в Серии А. Его отдавали в бесконечные аренды и ругали за каждое неудачное действие, а сам он еще и скандалил.

Игра Габигола во «Фламенго» – титулы и куча мячей. Вместе с клубом он выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. Только во внутреннем турнире Габигол забил 22 гола и отдал семь голевых пасов.

В Бразилии Габигол пока счастлив, а «Интер» не стремится вернуть его из очередной аренды. «Фламенго» готовит деньги на выкуп, сам Габигол вроде бы мечтает о Европе, но параллельно наслаждается отношениями с сестрой Неймара. Пара распадалась и снова сходилась, а Неймара даже подозревали в недовольстве таким союзом. Только Неймар и помог Габиголу вернуть себя.