Габигол выточил тело: сел на диету из овсянки и белка, стимулирует мышцы током, весь забился тату
Игра Габигола в «Интере» – мрак с одним голом в Серии А. Его отдавали в бесконечные аренды и ругали за каждое неудачное действие, а сам он еще и скандалил.
Игра Габигола во «Фламенго» – титулы и куча мячей. Вместе с клубом он выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. Только во внутреннем турнире Габигол забил 22 гола и отдал семь голевых пасов.
В Бразилии Габигол пока счастлив, а «Интер» не стремится вернуть его из очередной аренды. «Фламенго» готовит деньги на выкуп, сам Габигол вроде бы мечтает о Европе, но параллельно наслаждается отношениями с сестрой Неймара. Пара распадалась и снова сходилась, а Неймара даже подозревали в недовольстве таким союзом. Только Неймар и помог Габиголу вернуть себя.
Неймар свел Габигола с уникальным физиотерапевтом
В этом году Неймар порекомендовал Габиголу плотнее связаться с Алексом Евангелистой – физиотерапевтом, который работал с бразильскими звездами в национальной сборной. Раньше Евангелиста следил за восстановлением самого Неймара – по советам физиотерапевтов из Бразилии он лечил травму даже во время полетов в самолете.
Алекс Евангелиста персонально отработал с Габиголом три месяца. Он сопровождал игрока после каждого матча. Под руководством Евангелисты Габигол использовал лимфодренажные аппараты, электромиографию (стимуляцию мышц) и жилет электростимуляции. В таком жилете можно одновременно стимулировать работу сразу 300 различных мышц.
«Бывают дни, когда он возвращается после игры очень уставшим, а во время сна мы выполняем процесс электростимуляции для предотвращения или облегчения болей в теле», – говорил сам Евангелиста о работе с Габиголом. Зарплату за свои услуги он получал персонально от Габигола – клуб в этой ситуации ничего не делал.
Хотя не только Габигол пользовался личными услугами Евангелисты. О его работе рассказывал и другой талант «Фламенго» Линкольн. Евангелиста проводил с ним по пять часов в день и помогал собственными новейшими разработками. Так Линкольн восстанавливался после травмы и проводил дополнительную работу за пределами клубных тренировок. Тоже сработало.
Габигол боялся жесткой диеты, а потом привык: нет сладкому, много овсянки, блюда на пару
С момента перехода во «Фламенго» к Габиголу приставили диетолога. Им занялся доктор Эдуардо Рауэн, который сразу обозначил основную проблему. «Габигол должен был отказаться от сладкого. Он очень любил пирожные», – рассказывал Рауэн. Он же сказал, что Габигол сначала испугался предложенного варианта диеты, потому что видел ее слишком жесткой.
Ключевым аспектом в диете Эдуардо Рауэн считает изменение привычки: «Это самый эффективный способ похудеть. Диету вы начинаете и заканчиваете, но если вы вернетесь к прежнему, то и результат будет таким. Нет смысла сидеть на диете и возвращаться к тому, что вы делали. Вы должны быть готовы внести изменения в свою жизнь, если действительно хотите похудеть».
На завтрак Габигол теперь ест только два яйца, овсянку и папайю. Обед и ужин предусматривают белковые блюда и овощи, приготовленные на пару. С таким подходом Габигол сохранил вес в 77 кг, но существенно снизил процесс жира в своем организме (с 13,9% до 9%). Это добавило ему выносливости и ловкости, а заодно и помогло вернуть результативность.
Габигол плотно взаимодействует с доктором Рауэном. Из его рациона сейчас почти полностью исключили рис и соки – из этого допускается только коричневый рис и лимонный сок. Когда Габигол отдыхает, он присылает доктору фотографии своей пищи. Готовит для Габигола личный повар, которого тот нанял еще в момент приезда в Бразилию. Рауэн все контролирует.
Его татуировки: символ отца, мультфильмы, Олимпиада
Неизменным в жизни Габигола остается только одно: он всегда мечтал быть красивым и популярным. Поэтому Габигол выходит на поле с идеальной бородой, регулярно меняет прически и пуляет в инстаграм кучу качественных кадров без мяча. Отсюда и огромное количество татуировок – их везде постят вместе (а иногда и вместо) с голами Габигола.
Сам Габигол регулярно добавляет на собственное тело новые рисунки. По количеству их набралось уже около десятка. Татуировки для Габигола делает мастер Адао Роза – услугами этого мастера давно пользуется Неймар, его друг Лукас Лима, Филипе Андерсон и другие футболисты. Портал Amo Tatuagem проанализировал некоторые рисунки на теле Габигола. На теле нашли символы веры, надежды, преданности и любви.
Самая важная татуировка – человек, который несет ребенка и мяч. О ней рассказывал сам Габигол: «Спасибо, отец, что никогда не заставлял меня отдать свои мечты. Даже без денег ты брал меня на тренировку. Всякий раз, когда я смотрю на свою руку, я вспоминаю все, что мы прошли. Люблю тебя».
На правой лопатке Габигол изобразил лицо своего отца – это еще одна возможность постоянно вспоминать его вклад в карьеру. Для мастера Адао Розы каждая татуировка на теле Габигола – хороший показатель их общей дружбы с Неймаром. Роза рассказывал, что Неймар ввел его в тусовку знаменитостей и распиарил среди футболистов – так результат трудов в обычном хобби ушел в массы.