Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
«Фламенго» выиграл у «Ривер Плэйта» (2:1) в финале Кубка Либертадорес. Оба мяча за «Фламенго» вкатил Габриэл Барбоза на 89-й и 92-й минутах матча. Так своеобразно на неожиданный результат («Фламенго» проигрывал большую часть игры) отреагировал твиттер клуба – можно подумать, что в этом сообщении зашифрован какой-то шифр.
Вот основной момент праздничной церемонии:
Удивляет и сама победа «Фламенго» – команда взяла Кубок Либертадорес впервые за 38 лет. «Ривер Плейт» до этого матча был действующим победителем соревнования. В 2018-м финал проводился еще по двухматчевой системе: тогда «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» (2:2, 3:1) в финале из аргентинских команд.
Лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес стал Габриэл Барбоза (9 голов). «Фламенго» арендовал Габигола у «Интера» всего за 700 тысяч евро. Сделка оказалась такой удачной, что теперь «Фламенго» ищет 22 миллиона евро на выкуп Барбозы. Он проявил себя и в чемпионате Бразилии: забил в этом сезоне 22 мяча и сделал семь результативных передач.
Лидеры этого «Фламенго» – люди, которые засветились в Европе. Сразу выделяется все тот же Барбоза. В основе в финале играли бывший игрок «Атлетико» Филипе Луис и бывший защитник «Баварии» Рафинья. Первый вратарь – Диего Алвес, который раньше выступал за «Валенсию». На замену вышли Витиньо (был в ЦСКА) и Диего («Вердер», «Ювентус», «Атлетико», «Фенербахче»).
Так радость выглядела со стороны Диего:
Рафинья был бы неплохим музыкантом:
Тренирует этих ребят Жорже Жезуш, до этого работавший в «Бенфике» и в «Спортинге». Перед назначением во «Фламенго» он говорил, что победы будет мало – нужны еще шоу и красота. С бразильскими игроками Жезушу нравится: «Португальцы говорят, что если в вашей команде более четырех бразильцев, то это самба-группа. Это не так – они работают профессионально».
Матч «Фламенго» и «Ривера» сразу превратили в крутейшее шоу. Трофей охраняли штурмовики из «Звездных войн», на стадионе выступала бразильская певица Annita и аргентинская рок-группа Turf. Сам финал перенесли из Чили в Перу (тут читайте подробнее об этой ситуации), но шоу от этого хуже не стало.
Финал этого года был первым в истории, когда розыгрыш трофея проводили в один матч. Победа над «Ривер Плейтом» автоматически вывела «Фламенго» на Клубный ЧМ, где он может пересечься с «Ливерпулем». После триумфа в 1981 году подобное уже было – тогда «Фламенго» вынес «Ливерпуль» со счетом 3:0, а перед этим как раз победил в Кубке Либертадорес.
Триумф «Фламенго» – эмоции:
Фото на плашке: твиттер «Фламенго»