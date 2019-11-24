Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес

Удивляет и сама победа «Фламенго» – команда взяла Кубок Либертадорес впервые за 38 лет. «Ривер Плейт» до этого матча был действующим победителем соревнования. В 2018-м финал проводился еще по двухматчевой системе: тогда «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» (2:2, 3:1) в финале из аргентинских команд.

Лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес стал Габриэл Барбоза (9 голов ). «Фламенго» арендовал Габигола у «Интера» всего за 700 тысяч евро. Сделка оказалась такой удачной, что теперь «Фламенго» ищет 22 миллиона евро на выкуп Барбозы. Он проявил себя и в чемпионате Бразилии: забил в этом сезоне 22 мяча и сделал семь результативных передач.

Лидеры этого «Фламенго» – люди, которые засветились в Европе . Сразу выделяется все тот же Барбоза. В основе в финале играли бывший игрок «Атлетико» Филипе Луис и бывший защитник «Баварии» Рафинья. Первый вратарь – Диего Алвес, который раньше выступал за «Валенсию». На замену вышли Витиньо (был в ЦСКА) и Диего («Вердер», «Ювентус», «Атлетико», «Фенербахче»).

Так радость выглядела со стороны Диего: